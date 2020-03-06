《恐怖直播》：总统道歉？

韩国惊悚片，看完有点压抑，影片没给观众留下一点希望，这个“恐怖分子”渐渐地让人有一点怜悯，男主拯救“恐怖分子“未遂，接过他的炸弹按钮，最后时刻选择爆破掉所在的这座楼，也是对现实世界的失望。一个受贿被降职的主播一门心思要利用这个机会打个翻身仗；一个因为被踢开而报复的电台导播向对手电台泄密；一个snc电视台的领导为了收视率可以牺牲人质和自己下属主播；一个刚愎自用的警察总署署长根本没把恐怖分子放在眼里结果被炸死；还有一个栽赃恐怖活动罪名的青瓦台办公室主任和一个 拒不道歉 、最后只闻其声的总统，演出了一台在各自立场上维护各自利益的好戏。

剧情纠纠结结无法预测，当我们用好莱坞的习惯思考剧情发展的时候发现总是失败，就像用力一拳打空搬的难受，甚至一度我要怀疑导演干嘛真么折腾人——————直到最后，电视台大楼被安装了炸药，主播先生被青瓦台主任告知此事关系重大必须当替罪羊承担一切后果；包括他前妻在内的人质死亡；有认罪倾向的恐怖分子在主播先生的救援下——竟被警察一枪打死；而警察，居然向主播先生开枪。 是的，看到这里我知道是个人都会那么做。 主播拿起了引爆器，看着前来抓捕自己的特警，按下了引爆大楼的按钮。 没有投降没有争辩，在这短短几个小时经历了一次次被出卖被忽悠和生离死别之后，他按下了按钮。



剧情：韩国首尔某个平凡的早上，广播电台Daily Topic节目的主持人尹英华（河正宇 饰）正就税率改革与听众进行连线，这时一个自称住在首尔昌信洞的普通工人朴鲁圭打入电话，大肆抱怨超高的电费和相关部门对他的威胁。尹英华颇不耐烦，以偏离主题为由强行切断电话。谁知连线无法单方面由电台方面中断，愤怒的朴鲁圭继续抱怨，并扬言炸掉汉江大桥。尹英华不以为然，进而怂恿对方想做就做，谁知话音刚落，窗外的麻浦大桥便炸作废墟。大惊失色的尹英华很快冷静下来，他决定利用这次难得的机会打一次事业的翻身仗。

在他的主持下，针对恐怖分子的连线直播就此展开，无关良知的节目拉开帷幕。朴鲁圭说自己30年辛苦工作没有得到正确的待遇，还有三个同事因为工伤而死亡，没有得到抚恤金。所以他要求总统在直播室跟他道歉。于是各方势力开始角逐，反恐队长、警察厅长、电台上司等等，各人从自己的立场出发，逼迫尹英华按自己的要求和恐怖分子沟通。反恐队长一直骗尹英华说总统正在赶来，会道歉，其实是假的。

后来查出来朴鲁圭两年前就死了，现在搞事的是他的儿子朴晨佑。最后尹英华与朴晨佑二人在将倾的大楼打斗，短暂沟通后，尹英华有点同情朴晨佑，拉住差点掉下楼的朴晨佑。这时候朴晨佑却又被警察射杀，尹英华也遭到射击，于是他引爆了从朴晨佑手里接过来的炸弹按钮。