流行元素包裹的王权争夺战——《王国第1季》 今天聊聊美剧《王国第1季》。 片名킹덤/Kingdom (2019),别名李尸朝鲜。 流媒体大厂Netflix结合朝鲜半岛李氏王朝历史,加入了当下最流行的丧尸元素,拍摄了这部《王国》。 《王国》以韩国团队为主创,导演金成勋和编剧金恩熙作品不多,但分数都很高,饰演世子的朱智勋是近年来迅速窜红的人气明星,女主角裴斗娜更是早早就打入国际影坛的韩国女模特、演员。 除了演员出色外,《王国》构图精美,用色考究,呈现的质感远超一般剧集。 《王国》用最流行的丧尸元素讲述国家层面的阴谋,下至黎民百姓上至一国之君在这场阴谋中均不能独善其身,第一季播出后反响很棒,已经成功续订到第三季。 虽说《王国》是虚构的丧尸题材剧,但到处参照历史。 看本剧另一个名字颇为精妙,《李尸朝鲜》这名字就知道讲述的是统治朝鲜半岛500多年李氏王朝。 1392年,李成桂发起兵变,推翻了高丽王朝,登上王位,建立了500多年的李氏朝鲜王朝,直到1910年被日本侵略吞并。 在李氏王朝27位王中,除了太祖李旦(李成桂)兵变夺权,继承王位者均是嫡出,只有一位以庶子身份继位。这位庶子出身的正是朝鲜世子光海君。 选取一位身世传奇的世子作为主人公,本身就极具话题性。即便没有加入丧尸元素,光是庶子身份想要顺利继承王位,就是一条不断披荆斩棘的艰险之旅。 16世纪时,和李氏王朝隔海相望的是东瀛国。日本军阀丰臣秀吉在混战中笑到最后,成功统一全日本,1592年时,丰臣秀吉派遣军队侵略朝鲜,不到20天就攻陷首都汉城。在明朝的帮助下,两国军队奋起抗击,加上期间丰臣秀吉病故,持续7年之久的“壬辰卫国战争”以朝中人民的胜利告终。 倭国入侵也是本剧的一个重要背景板,大战之后的李氏王朝百废待兴,黎民百姓的生活还看不到好转迹象,而朝廷高墙之内却是另一幅做派,活生生的表现朱门酒肉臭路有冻死骨,普通百姓迫切希望能有一位体恤百姓的明君。 另外剧中世子的老师安炫就曾带领500人击溃30000日军,丧尸元素让这里的以少胜多变得耐人寻味。 《王国》的故事就发生在外患刚除的背景下,老国王突然身患疾病,多日不上朝也不见人,惹得朝野议论纷纷。而此时把持朝政的海源赵氏家族趁机强化自己的实力,手里捏着一枚重要棋子,就等时机成熟将王位抢夺过来。 赵学洙身居国相要职一人之下万人之上,自己的女儿还是名正言顺的现任皇后,有孕在身,就等一个月后生下儿子,成为正式太子。她是否真的怀孕、是否生下儿子已经不重要,只要找到一个合适的孩子,都不需要狸猫换太子,赵学洙可以指定任何一名男婴是太子。赵学洙的儿子赵范日担任禁卫军统领,军权在握,直接通过暴力手段铲除异己。 赵学洙集团是一个路人皆知的野心集团,他们为了自己的权力欲望,丝毫不顾人民疾苦,更不管国家社稷,心里想的只有消灭一切可能威胁王位的人。 与之相对的,男主角李苍就是一个被全方位塑造成勤政爱民的未来国王形象。就像《三国演义》里会写刘备携民渡江一样,李苍在丧尸追到眼皮子底下的时候,依旧不放弃身边的任何一位子民。就靠着这点点滴滴,李苍满满积累的人气和群众基础。 眼看着周围都是些利欲熏心的蛀虫,只有伟光正的李苍才能成为这个国家的希望。他的庶子出身将不再会是他登基的阻碍,打好群众基础后,只有李苍才是名正言顺的王。 故事从一开始就透露着诡异,随着剧情发展,观众们可以很清晰地看明白这里的权术斗争。 在新太子还有一个月就要出生的时候,老国王突然病得不能见人。一切迹象都表明这是赵学洙利用丧尸下毒,除掉老国王再找借口干掉世子,挟持百官垂帘听政,顺理成章地成为国王。 捉虎军出身的神枪手很隐蔽地带出了丧尸起源,自己应召入伍离开村庄,而他所在是村子因为感染疾病而灭村。老太医和世子老师安炫发现了这些感染疾病的村民会发生尸变,于是安炫利用丧尸部队进攻人数数十倍于自己的日军,取得战争胜利,自己也一跃成为全国战斗英雄。捉虎军对着记载安炫丰功伟绩的石碑啐了一口,正是对他这种行为的不齿。 赵学洙自然也知道丧尸病毒的事情,偷偷运了一些回汉阳,为自己的阴谋做准备。 老太医通过早期丧尸研究,明白了生死草可以治疗丧尸病毒,并且记录在自己的小本本上。 当安炫听到尸变的消息时,立刻就决定停止吊丧,并不是他有多么强的流行疾病防护意识,而是知道自己用过的武器有多强大。 《王国》里的丧尸自成一派,和美剧里行动缓慢的丧尸不同,这里的丧尸行动迅速,闻着人肉味儿就像吃了兴奋剂一样,立马都扑了上来。 但这里的丧尸也有弱点,会被声响吸引,对温度十分敏感,也不需要太高温度,太阳照射的温度就能让它们停止行动,而低温时则恢复行动能力。 Winter is coming,本季结束时,大批丧尸趁着冬季来临开始进攻,很有异鬼进军的意思。不过抵抗这群丧尸的是男主角李苍和安炫,一个有主角光环傍身,一个熟悉丧尸克制之法,我们丝毫不需要为他们的安危担心。 从第一季铺下的剧情来看,后续剧情中,很多地方应该会按照反转再反转的设定拍下去。 比如太子将在一群临盆孕妇中产生,并且世子翊卫司的妻子很大可能会生下男婴,然后被抢走成为假太子。比如李苍和老师安炫的同盟关系将会持续一段时间,随着安炫的秘密曝光,两者将成为对立面。 流行元素包裹的王权争夺战, 打牢群众根基的世子历险记。 点击这里: 近期影视推荐

