痴迷永生终反噬——《神盾局特工第4季》

今天聊聊美剧《神盾局特工第4季》。

片名Agents of S.H.I.E.L.D. Season 4(2016)，别名神盾特工/神盾局。

本季最大的亮点就是恶灵骑士（Ghost Rider）闪亮登场。在第一集中，恶灵骑士就以十分炫酷的方式登场，从字面意思瞬间亮瞎了观众们的眼睛。

恶灵骑士这个角色从创建到现在，已经出现了四任恶灵骑士。我们熟悉的电影《恶灵骑士》（2007）和《恶灵骑士2：复仇时刻》（2012）中，古拉斯·凯奇扮演的是初代恶灵骑士强尼·布雷泽（JohnnyBlaze）。

而在本季中出现的则是第四任恶灵骑士罗比·雷耶斯（Robbie Reyes）。第二任丹·凯奇（Dan Ketch）没有出现，第三任亚丽安德拉·琼斯（Alejandra Jones）仅仅是寻找继任者转移能力的时候客串了一下。

《神盾局特工第4季》前半段花了大篇幅讲述第四任恶灵骑士的起源，其起源故事和漫画中的故事大同小异，根据本剧的需要得到了部分改编。

罗比·雷耶斯（Robbie Reyes）原本是在美国加利福尼亚州洛杉矶工作的年轻机械师，为了赚钱养家糊口、照顾还在求学的弟弟加布·雷耶斯（ Gabe Reyes），罗比·雷耶斯参加了街头赛车比赛，没想到卷入纷争，导致自己车祸身亡、弟弟下身截瘫。照顾弟弟心切的罗比·雷耶斯选择和恶灵做交易，自此成为第四任恶灵骑士。

恶灵骑士的能力在剧中得到了比较充分的展现。

主要能力就是第一个地狱之火（hellfire），火焰覆盖全身，凭借意愿灼烧任何物质。

第二个不死之身，恶灵骑士是上帝创造的复仇之灵，身体快速恢复，不死不灭，只有当复仇之灵抛弃人类宿主时，人类宿主才会死亡。

第三个恶灵坐骑，原来坐骑是摩托，现在是1969版的道奇Charger肌肉车，车轮带火是最为明显的视觉标志，和恶魔本体一样，受损后也能立即恢复。

第四个恶灵锁链，锁链具有魔法特性，长度受恶灵骑士意念控制，可以无限长，受损可以复原。

第五个维度传送，恶灵骑士可以在人间和地狱之间自由穿梭，也可以将其他人传送到地狱中。

可以说恶灵骑士罗比·雷耶斯奉献了全剧大部分特效场景，除了震荡女替身格斗，剩下的特效全用在恶灵骑士身上了。有恶灵骑士和没有恶灵骑士的时候，本季《神盾局特工》呈现两种明显不同的风格。

为了保持平衡，恶灵骑士毕竟不是《神盾局特工》正式主角，因此恶灵骑士开头和结尾出现了几集，中间大部分时间都“被流放”到另一个维度去了。

其实都是魔法系的，可以让恶灵骑士和奇异博士交流交流，看看谁开的传送门更有意思。

本季角色最出彩的男性角色是恶灵骑士，最出彩的女性角色就是哟哟了。

异人哟哟俨然就是女版快银。她的异能就是拥有超级速度，行动时仿佛周围时间都停止了一样。在神盾局大家庭里，哟哟也是一名为情为爱奋不顾身的奇女子，她戏份虽不少，但拍起来还是挺轻松的。比特效大户恶灵骑士轻松的是，哟哟并不占用太多特效，而且她的特效是最糊弄事的那种。

就像在漫画中的设定一样，罗比·雷耶斯的叔叔埃利亚斯·莫罗（Elias Morrow）在促成恶灵骑士的过程中也发挥了巨大作用。

埃利亚斯·莫罗不仅引出了人气角色恶灵骑士，还牵扯上了本季的真正主线。

最初几集在量子力学的加持下，把灵魂世界拿来胡扯八扯了一番，很快就回归本季主线，讨论人工智能具有自主意识后的世界危机。

这里的人工智能一开始并不具有明显侵略性，只是作为工具存在。从外观看，这些人形机器人与人类毫无差别，如果不开膛破肚的检查，根本发现不了。创造者依照自己的心意设定程序，对世界造成了一些破坏。

创造者本意是创建另一个世界实现永生，但很快事情就超出人们预期了。在另一个世界的奇书《黑暗神书》的指引下，人工智能开始觉醒，开始动脑筋寻找设定程序里的漏洞，并充分利用漏洞满足自己的自由意志。

就像第一季中的情况一样，第四季的神盾局被人形机器人完全渗透。可能编剧就是喜欢这一口，神盾局没事就会被人渗透成筛子。

九头蛇的教训还在眼前，这次就被人形机器人玩得基地全毁。说实话，这个神盾局已经不是后院起火了，根本就是后院烧得像澳洲大火一样。

想当上帝根本不是那么容易的事情，造物主没那么好当。就像《普罗米修斯》一样，相关科幻作品早就给造物主判了死刑。造物主极大概率被创造物反噬。

都是漫威宇宙的，怎么就这么快忘记奥创了呢？如果人类可以创造一个全知全能的智能生物，这种智慧体干嘛给人类当奴隶，干嘛不取而代之呢。

人性机器人在不知道自己真实身份时，行为举止很值得琢磨。它们一直将自己当做正常人类看到，在没有执行最终任务前，它们都不相信自己是机器人，这就在致敬《银翼杀手》。谁能想到抓捕机器人的是机器人呢，外人也不知道抓捕神盾局“叛徒”的是机器人。

本季另外一个亮点是颠覆性的表现另一种平行宇宙的可能。人工智能初代机艾达Aida（Artificial Intelligence DigitalAssistant）以现有世界为模型，搭建了一个虚拟框架世界Framework。

就像《高堡奇人》表现的是德日取得二战的胜利，在本季中，专门花了五集《九头蛇特工》表现九头蛇一统世界的情形。

话说回来，这五集《九头蛇特工》还是挺有趣的，短短几集以管窥豹，就将九头蛇统治下世界全方位展示。

可能艾达在设立之初存在先天性缺陷，没有能够好好学习学习社会学，在她创立的虚拟世界中没有直接跳跃至共产主义终结阶段，而是让九头蛇像纳粹一样实行极权统治，给自己被推翻埋下伏笔。

神盾局大家庭最强杀手锏就是用爱感召。大家都是出生入死的战友，亲如一家的兄弟姐妹，即便被清空记忆植入虚假记忆，用爱感召还是可以强行恢复记忆的。

本季最终有惊无险地解决了一切麻烦，神盾局特工们再一次拯救了世界，然后顺手留下了一个大坑，叫人继续要追第五季，说不定神盾局SHIELD变成天剑局SWORD（SentientWorld Observation and Response Department ）了。希望人气王恶灵骑士能够继续客串。

痴迷永生终反噬，

用爱感召战个痛。

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