痴迷永生终反噬——《神盾局特工第4季》 今天聊聊美剧《神盾局特工第4季》。 片名Agents of S.H.I.E.L.D. Season 4(2016),别名神盾特工/神盾局。 本季最大的亮点就是恶灵骑士(Ghost Rider)闪亮登场。在第一集中,恶灵骑士就以十分炫酷的方式登场,从字面意思瞬间亮瞎了观众们的眼睛。 恶灵骑士这个角色从创建到现在,已经出现了四任恶灵骑士。我们熟悉的电影《恶灵骑士》(2007)和《恶灵骑士2:复仇时刻》(2012)中,古拉斯·凯奇扮演的是初代恶灵骑士强尼·布雷泽(JohnnyBlaze)。 而在本季中出现的则是第四任恶灵骑士罗比·雷耶斯(Robbie Reyes)。第二任丹·凯奇(Dan Ketch)没有出现,第三任亚丽安德拉·琼斯(Alejandra Jones)仅仅是寻找继任者转移能力的时候客串了一下。 《神盾局特工第4季》前半段花了大篇幅讲述第四任恶灵骑士的起源,其起源故事和漫画中的故事大同小异,根据本剧的需要得到了部分改编。 罗比·雷耶斯(Robbie Reyes)原本是在美国加利福尼亚州洛杉矶工作的年轻机械师,为了赚钱养家糊口、照顾还在求学的弟弟加布·雷耶斯( Gabe Reyes),罗比·雷耶斯参加了街头赛车比赛,没想到卷入纷争,导致自己车祸身亡、弟弟下身截瘫。照顾弟弟心切的罗比·雷耶斯选择和恶灵做交易,自此成为第四任恶灵骑士。 恶灵骑士的能力在剧中得到了比较充分的展现。 主要能力就是第一个地狱之火(hellfire),火焰覆盖全身,凭借意愿灼烧任何物质。 第二个不死之身,恶灵骑士是上帝创造的复仇之灵,身体快速恢复,不死不灭,只有当复仇之灵抛弃人类宿主时,人类宿主才会死亡。 第三个恶灵坐骑,原来坐骑是摩托,现在是1969版的道奇Charger肌肉车,车轮带火是最为明显的视觉标志,和恶魔本体一样,受损后也能立即恢复。 第四个恶灵锁链,锁链具有魔法特性,长度受恶灵骑士意念控制,可以无限长,受损可以复原。 第五个维度传送,恶灵骑士可以在人间和地狱之间自由穿梭,也可以将其他人传送到地狱中。 可以说恶灵骑士罗比·雷耶斯奉献了全剧大部分特效场景,除了震荡女替身格斗,剩下的特效全用在恶灵骑士身上了。有恶灵骑士和没有恶灵骑士的时候,本季《神盾局特工》呈现两种明显不同的风格。 为了保持平衡,恶灵骑士毕竟不是《神盾局特工》正式主角,因此恶灵骑士开头和结尾出现了几集,中间大部分时间都“被流放”到另一个维度去了。 其实都是魔法系的,可以让恶灵骑士和奇异博士交流交流,看看谁开的传送门更有意思。 本季角色最出彩的男性角色是恶灵骑士,最出彩的女性角色就是哟哟了。 异人哟哟俨然就是女版快银。她的异能就是拥有超级速度,行动时仿佛周围时间都停止了一样。在神盾局大家庭里,哟哟也是一名为情为爱奋不顾身的奇女子,她戏份虽不少,但拍起来还是挺轻松的。比特效大户恶灵骑士轻松的是,哟哟并不占用太多特效,而且她的特效是最糊弄事的那种。 就像在漫画中的设定一样,罗比·雷耶斯的叔叔埃利亚斯·莫罗(Elias Morrow)在促成恶灵骑士的过程中也发挥了巨大作用。 埃利亚斯·莫罗不仅引出了人气角色恶灵骑士,还牵扯上了本季的真正主线。 最初几集在量子力学的加持下,把灵魂世界拿来胡扯八扯了一番,很快就回归本季主线,讨论人工智能具有自主意识后的世界危机。 这里的人工智能一开始并不具有明显侵略性,只是作为工具存在。从外观看,这些人形机器人与人类毫无差别,如果不开膛破肚的检查,根本发现不了。创造者依照自己的心意设定程序,对世界造成了一些破坏。 创造者本意是创建另一个世界实现永生,但很快事情就超出人们预期了。在另一个世界的奇书《黑暗神书》的指引下,人工智能开始觉醒,开始动脑筋寻找设定程序里的漏洞,并充分利用漏洞满足自己的自由意志。 就像第一季中的情况一样,第四季的神盾局被人形机器人完全渗透。可能编剧就是喜欢这一口,神盾局没事就会被人渗透成筛子。 九头蛇的教训还在眼前,这次就被人形机器人玩得基地全毁。说实话,这个神盾局已经不是后院起火了,根本就是后院烧得像澳洲大火一样。 想当上帝根本不是那么容易的事情,造物主没那么好当。就像《普罗米修斯》一样,相关科幻作品早就给造物主判了死刑。造物主极大概率被创造物反噬。 都是漫威宇宙的,怎么就这么快忘记奥创了呢?如果人类可以创造一个全知全能的智能生物,这种智慧体干嘛给人类当奴隶,干嘛不取而代之呢。 人性机器人在不知道自己真实身份时,行为举止很值得琢磨。它们一直将自己当做正常人类看到,在没有执行最终任务前,它们都不相信自己是机器人,这就在致敬《银翼杀手》。谁能想到抓捕机器人的是机器人呢,外人也不知道抓捕神盾局“叛徒”的是机器人。 本季另外一个亮点是颠覆性的表现另一种平行宇宙的可能。人工智能初代机艾达Aida(Artificial Intelligence DigitalAssistant)以现有世界为模型,搭建了一个虚拟框架世界Framework。 就像《高堡奇人》表现的是德日取得二战的胜利,在本季中,专门花了五集《九头蛇特工》表现九头蛇一统世界的情形。 话说回来,这五集《九头蛇特工》还是挺有趣的,短短几集以管窥豹,就将九头蛇统治下世界全方位展示。 可能艾达在设立之初存在先天性缺陷,没有能够好好学习学习社会学,在她创立的虚拟世界中没有直接跳跃至共产主义终结阶段,而是让九头蛇像纳粹一样实行极权统治,给自己被推翻埋下伏笔。 神盾局大家庭最强杀手锏就是用爱感召。大家都是出生入死的战友,亲如一家的兄弟姐妹,即便被清空记忆植入虚假记忆,用爱感召还是可以强行恢复记忆的。 本季最终有惊无险地解决了一切麻烦,神盾局特工们再一次拯救了世界,然后顺手留下了一个大坑,叫人继续要追第五季,说不定神盾局SHIELD变成天剑局SWORD(SentientWorld Observation and Response Department )了。希望人气王恶灵骑士能够继续客串。 痴迷永生终反噬, 用爱感召战个痛。 点击这里: 近期影视推荐

