影迷福音经典焕生机——《睡梦医生》





今天聊聊电影《睡梦医生》。

片名Doctor Sleep (2019)，别名睡眠医生 / 睡眠医师 / 安眠医生(台) / 长眠医生 / 《闪灵》续集。

我们看《睡梦医生》的电影别名是《闪灵2》就知道，这是经典电影《闪灵》的正统续作。

《闪灵》是斯坦利·库布里克1980年的电影，不论哪部恐怖电影片单，《闪灵》一定是其中位居前列的经典之作。库布里克，被誉为最接近上帝的导演，在《闪灵》中创造了大量恐怖电影拍摄手法，成了教科书级别的存在。

《闪灵》根据恐怖小说之王斯蒂芬·金的小说改编，讲述丹尼老爹杰克在山顶旅店发狂的故事，杰克在山顶旅店里疯狂地追杀妻儿。

而丹尼具有一种叫“闪灵”的能力，可以不开口交流、可以看到逼近的死亡、可以和死者通灵。而山顶旅店建立在印第安人的尸骨之上，久而久之旅店成了渴望吞噬人们生命的活物，杰克正是在山顶旅店的诱惑下发狂，成了酒店借刀杀人的工具。

《睡梦医生》根据斯蒂芬·金写的《闪灵》续集小说改编而成，可以说，《睡梦医生》是影迷们等了近四十年的续集毫不为过。这是一部有生之年系列，能够看到《闪灵》续集，我表示心满意足。

丹尼在父亲的追杀下存活下来，《睡梦医生》讲的就是丹尼成年后的故事。

丹尼年纪小小的时候就发觉了自己的闪灵能力。但随之而来的是对未知的恐惧，丹尼并不知道这种能力的作用，以及如何控制这种能力。

在《闪灵》中，山顶旅店的黑人厨师迪克·哈洛兰Dick Halloran同样具有闪灵能力，他也是当时唯一能够理解丹尼的人。在今后的生活里，哈洛兰成了丹尼的指路人，指引他克服恐惧、正确认识自己的能力。

斯蒂芬·金的小说《闪灵》主要讲述的人们心理层面的恐惧，超自然元素并不是小说的重点。

而库布里克的《闪灵》则强化了其中超自然元素，让影片的视觉效果更加震撼。美中不足的是，《闪灵》并没有对其中超自然元素进行详细解读，以致于观众们对此有了多种解读。

《睡梦医生》则进一步完善前作世界观，详细讲述“闪灵”到底是个怎么回事。

在影片设定中，每个人都具备一定的“灵气”，能力强的人则能够意识到自己可以操控运用这些灵气，也就是“闪灵”能力，而弱者则意识不到这些灵气存在，只有在生命枯竭油尽灯枯的时候，灵气才会像灵魂出窍一样离开人体。

从《闪灵》中我们就可以知道，丹尼并不是唯一拥有“闪灵”能力的人。而那些能够很好掌控“闪灵”能力的人也不都是心地善良的好人。

在《睡梦医生》中，有一群同样掌握“闪灵”能力的人聚到一起。这群人可不是什么善男信女，他们自称“真结族（the True Knot）”，像食死徒一样，依靠吸食人们的灵气摄取生命力，以此让自己长生不老青春永驻。

为了永生，真结族到处寻找灵气比较强的人下手，慢慢折磨杀死目标，然后一点点吸食灵气。

反派建立好了，那就需要主角们与之对抗。与真结族相对的是一位小女孩阿布拉·斯通Abra Stone。

阿布拉天生灵力超群，闪灵能力爆表。不仅拥有丹尼拥有的一切能力，还能幻化出各种物件，对敌人发动精神攻击。阿布拉在没有明确目标的时候，闪灵到处游荡，不巧撞见了真结族行凶现场。真结族嗅到阿布拉的强大灵力后，闻风而动，妄图将阿布拉抓住圈养起来，成为自己的“食品工厂”。

阿布拉一开始毫无经验，惊慌失措，后来在丹尼的帮助下，很快淡定下来。阿布拉和丹尼联手，制定计划，专心对付这群祸害人间的真结族，为那些死去的冤魂讨回公道，也为世上除去祸害。

迪克·哈洛兰成为丹尼的引路人后，也教育丹尼要指引后来人。丹尼当时还小，并不明白其中意思，拒绝了迪克·哈洛兰的提议。但不知不觉，丹尼成了阿布拉的引路人，闪灵的传承就这样完成了。

《睡梦医生》诚意满满，内容十分丰富，导演剪辑版长达三小时，丰富的信息量和足够时长改编成迷你剧了。一般迷你剧也就三集，每集一小时吧。

影片前半段主要讲述丹尼从山顶酒店死里逃生的后的故事，他和母亲温迪相依为命，具有闪灵能力偏偏要压抑自己，山顶酒店的恐怖景象如附骨之蛆如影随形，总的来说丹尼生活得比较凄惨。

同时交代清楚真结族的来历，通过几个小故事把这些反派形象立起来，完善闪灵的世界观。再引入最为强大的闪灵者阿布拉，构成双方冲突点。

最后将大战放到最著名的山顶旅店解决，一次性满足影迷的全部需求。

当《睡梦医生》重回山顶旅店时，故地重游的感觉涌了上来，令人颇为激动！

丹尼带着我们重回旧地，可以看出丹尼心情十分复杂，他见到了《闪灵》里那扇被斧头劈开的门，见到了神似杰克·尼科尔森的酒保。而我作为观众，内心则十分激动。

《睡梦医生》充分致敬《闪灵》经典，全片《闪灵》的味道很足，到处都是熟悉的配乐、熟悉的画面，可见导演迈克·弗拉纳根 Mike Flanagan诚意和功课都很足。

《睡梦医生》中同样采用斜飞的航拍镜头，与《闪灵》中的镜头运用一模一样，神还原了酒吧、篱笆迷宫、破门洞、楼梯执斧对峙、237房间的洗澡爱好者，大量运用库布里克式变焦镜头（the Kubrick zoom），做足悬疑惊恐气氛，用俗话讲就是“有内味了”，而且味道很足。

说到演员，《睡梦医生》的选角也颇为用心。

《猜火车》《大鱼》《星战》系列等佳作不断的伊万·麦克格雷格 Ewan McGregor扮演成年后的丹尼。毕竟《闪灵》里的小丹尼长大后长残了，而让伊万出演则可以收获不少粉丝捧场。

盛世美颜的瑞典夜莺丽贝卡·弗格森 Rebecca Ferguson扮演反派帽子罗丝。原本信心满满的老巫婆被一点点教育做人，虽然是个坏人，但还是好美。

小女孩凯丽·卡伦 Kyliegh Curran扮演最为强大的闪灵者阿布拉。不得不说，这位小女孩太酷了，能有这么一位酷酷的人来拯救大家，何乐不为。

丹尼母亲温迪也和《闪灵》中的温迪形象颇为神似，最为标志性的就是她俩的大眼睛和大鼻子，她的惊恐表情可以让全片增添一分恐怖气氛。

正统续集完善世界观，

影迷福音经典焕生机。

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