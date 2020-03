影迷福音经典焕生机——《睡梦医生》

今天聊聊电影《睡梦医生》。 片名Doctor Sleep (2019),别名睡眠医生 / 睡眠医师 / 安眠医生(台) / 长眠医生 / 《闪灵》续集。 我们看《睡梦医生》的电影别名是《闪灵2》就知道,这是经典电影《闪灵》的正统续作。 《闪灵》是斯坦利·库布里克1980年的电影,不论哪部恐怖电影片单,《闪灵》一定是其中位居前列的经典之作。库布里克,被誉为最接近上帝的导演,在《闪灵》中创造了大量恐怖电影拍摄手法,成了教科书级别的存在。 《闪灵》根据恐怖小说之王斯蒂芬·金的小说改编,讲述丹尼老爹杰克在山顶旅店发狂的故事,杰克在山顶旅店里疯狂地追杀妻儿。 而丹尼具有一种叫“闪灵”的能力,可以不开口交流、可以看到逼近的死亡、可以和死者通灵。而山顶旅店建立在印第安人的尸骨之上,久而久之旅店成了渴望吞噬人们生命的活物,杰克正是在山顶旅店的诱惑下发狂,成了酒店借刀杀人的工具。 《睡梦医生》根据斯蒂芬·金写的《闪灵》续集小说改编而成,可以说,《睡梦医生》是影迷们等了近四十年的续集毫不为过。这是一部有生之年系列,能够看到《闪灵》续集,我表示心满意足。 丹尼在父亲的追杀下存活下来,《睡梦医生》讲的就是丹尼成年后的故事。 丹尼年纪小小的时候就发觉了自己的闪灵能力。但随之而来的是对未知的恐惧,丹尼并不知道这种能力的作用,以及如何控制这种能力。 在《闪灵》中,山顶旅店的黑人厨师迪克·哈洛兰Dick Halloran同样具有闪灵能力,他也是当时唯一能够理解丹尼的人。在今后的生活里,哈洛兰成了丹尼的指路人,指引他克服恐惧、正确认识自己的能力。 斯蒂芬·金的小说《闪灵》主要讲述的人们心理层面的恐惧,超自然元素并不是小说的重点。 而库布里克的《闪灵》则强化了其中超自然元素,让影片的视觉效果更加震撼。美中不足的是,《闪灵》并没有对其中超自然元素进行详细解读,以致于观众们对此有了多种解读。 《睡梦医生》则进一步完善前作世界观,详细讲述“闪灵”到底是个怎么回事。 在影片设定中,每个人都具备一定的“灵气”,能力强的人则能够意识到自己可以操控运用这些灵气,也就是“闪灵”能力,而弱者则意识不到这些灵气存在,只有在生命枯竭油尽灯枯的时候,灵气才会像灵魂出窍一样离开人体。 从《闪灵》中我们就可以知道,丹尼并不是唯一拥有“闪灵”能力的人。而那些能够很好掌控“闪灵”能力的人也不都是心地善良的好人。 在《睡梦医生》中,有一群同样掌握“闪灵”能力的人聚到一起。这群人可不是什么善男信女,他们自称“真结族(the True Knot)”,像食死徒一样,依靠吸食人们的灵气摄取生命力,以此让自己长生不老青春永驻。 为了永生,真结族到处寻找灵气比较强的人下手,慢慢折磨杀死目标,然后一点点吸食灵气。 反派建立好了,那就需要主角们与之对抗。与真结族相对的是一位小女孩阿布拉·斯通Abra Stone。 阿布拉天生灵力超群,闪灵能力爆表。不仅拥有丹尼拥有的一切能力,还能幻化出各种物件,对敌人发动精神攻击。阿布拉在没有明确目标的时候,闪灵到处游荡,不巧撞见了真结族行凶现场。真结族嗅到阿布拉的强大灵力后,闻风而动,妄图将阿布拉抓住圈养起来,成为自己的“食品工厂”。 阿布拉一开始毫无经验,惊慌失措,后来在丹尼的帮助下,很快淡定下来。阿布拉和丹尼联手,制定计划,专心对付这群祸害人间的真结族,为那些死去的冤魂讨回公道,也为世上除去祸害。 迪克·哈洛兰成为丹尼的引路人后,也教育丹尼要指引后来人。丹尼当时还小,并不明白其中意思,拒绝了迪克·哈洛兰的提议。但不知不觉,丹尼成了阿布拉的引路人,闪灵的传承就这样完成了。 《睡梦医生》诚意满满,内容十分丰富,导演剪辑版长达三小时,丰富的信息量和足够时长改编成迷你剧了。一般迷你剧也就三集,每集一小时吧。 影片前半段主要讲述丹尼从山顶酒店死里逃生的后的故事,他和母亲温迪相依为命,具有闪灵能力偏偏要压抑自己,山顶酒店的恐怖景象如附骨之蛆如影随形,总的来说丹尼生活得比较凄惨。 同时交代清楚真结族的来历,通过几个小故事把这些反派形象立起来,完善闪灵的世界观。再引入最为强大的闪灵者阿布拉,构成双方冲突点。 最后将大战放到最著名的山顶旅店解决,一次性满足影迷的全部需求。 当《睡梦医生》重回山顶旅店时,故地重游的感觉涌了上来,令人颇为激动! 丹尼带着我们重回旧地,可以看出丹尼心情十分复杂,他见到了《闪灵》里那扇被斧头劈开的门,见到了神似杰克·尼科尔森的酒保。而我作为观众,内心则十分激动。 《睡梦医生》充分致敬《闪灵》经典,全片《闪灵》的味道很足,到处都是熟悉的配乐、熟悉的画面,可见导演迈克·弗拉纳根 Mike Flanagan诚意和功课都很足。 《睡梦医生》中同样采用斜飞的航拍镜头,与《闪灵》中的镜头运用一模一样,神还原了酒吧、篱笆迷宫、破门洞、楼梯执斧对峙、237房间的洗澡爱好者,大量运用库布里克式变焦镜头(the Kubrick zoom),做足悬疑惊恐气氛,用俗话讲就是“有内味了”,而且味道很足。 说到演员,《睡梦医生》的选角也颇为用心。 《猜火车》《大鱼》《星战》系列等佳作不断的伊万·麦克格雷格 Ewan McGregor扮演成年后的丹尼。毕竟《闪灵》里的小丹尼长大后长残了,而让伊万出演则可以收获不少粉丝捧场。 盛世美颜的瑞典夜莺丽贝卡·弗格森 Rebecca Ferguson扮演反派帽子罗丝。原本信心满满的老巫婆被一点点教育做人,虽然是个坏人,但还是好美。 小女孩凯丽·卡伦 Kyliegh Curran扮演最为强大的闪灵者阿布拉。不得不说,这位小女孩太酷了,能有这么一位酷酷的人来拯救大家,何乐不为。 丹尼母亲温迪也和《闪灵》中的温迪形象颇为神似,最为标志性的就是她俩的大眼睛和大鼻子,她的惊恐表情可以让全片增添一分恐怖气氛。 正统续集完善世界观, 影迷福音经典焕生机。 点击这里: 近期影视推荐

标签: 美国(8614) 英国(1059) 惊悚(3570) 酷(1654) 剧情片(3697) 恐怖(2519) 赞(703) 华纳(484)

--------------------

