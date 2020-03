情色惊悚一锅炖——《双面情人》 今天聊聊电影《双面情人》。 片名L'amant double / Amant Double / The Double Lover (2017),别名双面爱人(台) / 分裂性游戏(港)。 法国电影《双面情人》由弗朗索瓦·欧容 François Ozon执导,是角逐第70届戛纳国际电影节主竞赛单元金棕榈奖的提名作品。 第70届戛纳金棕榈奖最终获奖的是《方形》(The Square),和《方形》关注社会问题撕开人们伪善面具的大视角不同,这部《双面情人》则着眼于一位女子克罗伊·福汀 Chloé Fortin,从小处着眼,讲述了一个情色外衣包裹下略带惊悚的自我认知问题。 玛丽恩·瓦科特Marine Vacth饰演影片女主角克罗伊·福汀,她是法国新生代代表女演员,凭借《花容月貌》 Jeune & Jolie (2013)被人熟知。 戛纳电影节艺术总监蒂埃里·弗雷莫曾透露:“今年弗朗索瓦·欧容的新片将给大家一种前所未有的视觉冲击。” 就像上课一样,反思社会反思人类的大道理讲多了会让人昏昏欲睡。在倦意上涌的时候,人们就需要换换口味,而这部《双面情人》则会让人精神为之一振。 打开《双面情人》后,你就会知道艺术总监的话一点都不唬人。 《双面情人》的第一个镜头是克罗伊·福汀理发,将一头长发改为一袭短发后,她显得十分冷峻干练知性。而第二个镜头就让人怀疑走错片场,大大的特写镜头预示着这部影片将会极为大胆。 《双面情人》用前100分钟讲了一个故事,在用后10分钟讲了另一个故事。 弗朗索瓦·欧容用他最为熟悉的情色元素将故事包裹起来,用大量左右对称的镜头和随处可见的镜子,表达孪生和镜像的潜台词。 影片整体基调是惊悚,表象是情色,因此《双面情人》也被称为“情色惊悚片”。建议观众在观看影片思考剧情的时候,独立观影。这主要倒不是为了锻炼大家的思维能力,而是为了避开别人的目光…… 前100分钟的故事里,法国女郎克罗伊·福汀一直感觉自己肚子疼,于是前往诊所看病。妇科医生说身体没问题,应该是心理问题,推荐她去看看心理医生。于是克罗伊·福汀找到心理医生保罗·迈耶Paul Meyer,在向心理医生诉说病情后,她觉得症状消失了。克罗伊·福汀和保罗·迈耶在治疗期间产生感情,两人从病患关系变成男女朋友,很快同居到一起。 克罗伊·福汀迫切地想要了解另一半的一切,结合自己看到的种种迹象,她怀疑保罗·迈耶还有一个孪生兄弟。克罗伊·福汀遇到了名叫路易斯·德洛尔 Louis Delord的另一位心理医生,长得和保罗·迈耶一模一样。 孪生兄弟为何隐瞒身世,是亲情的扭曲,还是道德的沦丧?在克罗伊·福汀看来,事情并不简单,背后一定有很多不可告人的秘密。克罗伊·福汀开始自行探求事件真相,让自己可以安心。 后10分钟的故事里,事件真相整个颠倒过来,克罗伊·福汀看到的并不是真实情况,大多数只是她的臆想。 孪生倒是存在,但并不存在什么孪生兄弟一说,而是孪生姐妹。克罗伊·福汀在胎儿时期吸收了孪生姐妹,成为嵌合体,这些也成了她今后病痛的根源。 《双面情人》整个故事的感觉则是虎头蛇尾。 影片开场十分抢眼,劲爆的镜头一个接一个,不断将故事的悬疑气氛堆砌起来,所有事情似乎都是那么回事,但又有点点不对劲的味道。 影片中途则通过克罗伊·福汀的第一视角,在真实与虚幻之间探索。不仅克罗伊·福汀自己不知道将要面对何种真相,观众们也被绕得无所适从。一切都在为全片大结局营造高潮氛围。 但影片结尾的反转,让人看到了国产恐怖电影的套路。前面大部分故事都牛气冲天,惊悚气氛四溢,可最后的收场却差了一口气。观众们会很容易产生心理落差,感觉就像看了一百分钟的大噱头,最后了无新意。 情色惊悚一锅炖, 虎头蛇尾白日梦。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 爱情(7463) 法国(1036) 惊悚(3572) 剧情片(3699) 比利时(42)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.