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叛逆特工为自己而战——《女特工》

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2020-3-21 21:28:35

叛逆特工为自己而战——《女特工》

今天聊聊电影《女特工》。

片名The Operative / Die Agentin (2019)，别名双面特务(台)。

 

《女特工》根据以色列畅销小说《英语教师》改编，讲述一名名叫瑞秋Rachel的女特工故事。

瑞秋被以色列情报组织摩萨德招募成为女特工后，被安排前往伊朗德黑兰。瑞秋的个人条件十分符合特工标准，父母双亡孑然一身，没有亲密朋友，没有感情羁绊，简直是从事间谍的不二人选。

瑞秋本身也很讨厌原生家庭，迫切渴望远走高飞离开原家庭。瑞秋以英语教师作为身份掩护，从事各项间谍任务。

 

面对摩萨德伸出的橄榄枝，瑞秋很爽快地就答应了。并且瑞秋用自己的天赋和实力，证明自己有成为优秀特工的潜质。

就这样，瑞秋打怪升级般的一步步接到各项艰巨任务。

如果观众对近代史有印象的话，应该还会记得西方国家刺杀伊朗核物理学家等事件。在这类大事件中，瑞秋都有所参与，并且起到了非常重要的作用。

 

观众们应该记得瑞秋的叛逆出身。瑞秋加入摩萨德的根本原因是因为她的叛逆，而不是对间谍行业或者对这个情报机关有多么忠诚的感情。一旦这个组织让瑞秋产生类似原生家庭的厌恶，瑞秋自然会想办法逃离。

很不幸或者很幸运的是，摩萨德这种情报组织根本没有把特工当做人来看待，而是把特工当作可抛弃资产使用。

在执行任务时，摩萨德一次次伤害瑞秋的感情，瑞秋逐渐对这个组织产生了厌倦情绪。

 

同时，在执行任务的时候，瑞秋和目标人物法哈德Farhad产生了感情。她主动选择中止任务，挽救爱人。

原本特工应该是木有感情的冷血动物，有了感情后自然不能胜任任务。偏偏从小就叛逆的瑞秋并不是科班出身，顶多算是半路出家，自然没有放弃对生活的激情，产生感情也就在情理之中。

就这样，对组织的厌恶情绪加上对目标人物的感情升温，瑞秋选择和摩萨德决裂……

 

《女特工》最成功的一点就是，角色造型很符合从事特工职业的间谍们。

多年来，观众们被《007》《霹雳娇娃》等系列谍战电影灌输了一个并不正确的概念，似乎那些从事间谍职业的人都是英俊潇洒美艳无双的人儿，恨不得走在路上回头率能达到200%。

其实这种观念是大错特错的，外貌条件出众的人反而不能成为特工，只有相貌平平的人才能大隐隐于市，成为隐秘战线的风雨人物。长得太好看的人容易吸人们的目光，根本没时间去搞情报嘛。

 

我认为翻译成《女特工》失去了原有韵味，还是翻译成《双面特务》更加符合实际情况。

瑞秋原本是间谍组织的中坚力量，在一系列事件催化后，她将选择不为摩萨德效力，为了自己而战。

选择做有感情的人还是做没有感情的机器，瑞秋做出了属于自己的选择。

 

恰到好处的留白会产生美感，绘画摄影包括拍摄电影，都是如此。

但又有一个过犹不及的概念，留白留的太多，就会产生空白。把所有东西留给观众自行发掘，那还看个什么劲儿呢。

《女特工》在瑞秋和摩萨德决裂后，戛然而止。片尾一众摩萨德杀手准备对瑞秋下手，瑞秋将自己消失在茫茫人群后，字幕出现。仿佛故事才开了一个头就结束了，并不过瘾。

 

叛逆特工为自己而战，

暖场完毕后戛然而止。

 

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标签： 美国(8622) 法国(1038) 惊悚(3574) 剧情片(3707) 以色列(45) 德国(466)

6.3 

女特工 (2019)

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女特工/The Operative(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8210527/
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