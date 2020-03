大海铭记不朽——《决战中途岛》 今天聊聊电影《决战中途岛》。 片名Midway / Battle of the Midway (2019),别名中途岛 /中途岛海战 / 中途岛战役。 2019年有一部军迷们颇为期待的影片《决战中途岛》,详细叙述第二次世界大战太平洋战争中最为重要转折点中途岛战役。 中途岛战役的结果大家都知道了,战役以美军获胜告终。日本海军不仅输了战役,连海军司令山本五十六也乘飞机时被美军击落坠亡。如果中途岛海战是日本胜利了,历史很有可能就像《高堡奇人》被一样改写。 《决战中途岛》观影效果极佳,基本详细呈现了大战中双方的重要行为,满屏特效让观众回到海战现场,从宏观和微观层面同时身临其境感受战争。 影片并没有像其他影片一样夹带私货,而是选择用近乎纪录片的方式呈现历史。观看这部电影绝对超值,这就是传说中的“全家桶”,在《决战中途岛》中可以看到《虎!虎!虎!》《珍珠港》《空袭马绍尔群岛》《日本最长的一天》,战役前后相关的电影都可以在本片中看到。 中途岛Midway地处太平洋中部,距美国旧金山和日本横滨正好都是2800海里,在亚洲北美洲太平洋航线的中途,因此得名中途岛。 美国1867年占领中途岛,1903年建成海军基地,1940年美国海军修建了航空和潜艇基地,成为美军在夏威夷的门户和前哨站。 近年来读者应该看到很多“大自然的鬼斧神工”新闻,在海面上出现一座座小岛具有极为重要的战略意义。一座位于战略要地的岛屿,就是一座不沉的航母,对军事、经济、地缘政治都有重要影响力。 在本片着重表现的中途岛海战中,日本海军损失四艘航母,美国海军损失一艘航母。充满震撼力的画面令人血脉喷张,肾上腺素飙升。 巨大的战损出乎日军意料,这标志着日本击溃美国太平洋舰队的构想泡汤。太平洋局势逆转后,进而影响了整个二战进程。 战争一响,黄金万两。 战争不仅是战斗层面的技战术比拼,更深层次的是国家实力比拼。大到飞机坦克军舰原子弹,小到螺丝钉,都是国家实力的体现。 原本中立的美国宣布参战后,工业转向军事,源源不断的物资被运往战场,可怕的实力令人震惊。二战期间,美国共生产了102000辆坦克,230万辆各类道路车辆,30多万架各类军用飞机,140艘两栖舰和航空母舰,500艘巡洋舰驱逐舰。 日本内部并不是不知道美国实力的可怕,山本五十六美国留学,亲眼见识过美国的实力,一直主张避免和美国开战。 但随着日本能源供应出现问题,80%的石油要由美国供给,日本坐不住了,想要一举击败美国,保证能源。 都知道山本五十六是个赌徒,而且赌技还不错。他曾说,如果天皇能给他一年时间去赌博,可以为日本赢回一艘航母。眼见着和美方战斗不可避免,山本五十六想赌一把大的。他赌这次能不能击穿美国太平洋舰队,能不能像德国闪电战一样,瞬间击溃对手,趁着美国工业机器还没有开动起来前,逼迫美国投降。 战斗前线的将士们体现的是技战术水平和个人意志力,负责后勤的情报人员则要为前线扫除迷雾。 中途岛战役获胜的直接原因是勇猛无畏的将士,关键要素则是背后的情报战信息战。美军依靠强大的破译能力,连猜带蒙破解了日本海军的行动计划,再用“淡水机故障”做诱饵,验证猜测情报,进一步奠定胜利基础。 美军根据破译情报,甚至推断出日军的攻击方位、攻击时间。情报和真实情况居然只差了5分钟、5度、5海里,美军拿着日军的作战计划在打仗,这上哪说理去。 大海铭记不朽。 身处战争旋涡中,每个人都只能奋力地游着,坚持到最后的就能成为胜利者。战争残酷无情反人类,这不是个体的错,除了发动战争的人,没有人能够独善其身。 就像本片一样,堂堂正正的决战是一回事,时刻都要记得尊重对手,轻视对手将会付出生命代价。 本片结尾以彩蛋形式感谢付出血泪的中国人民,字幕打出“谨以此片献给英勇作战的美日海军”。 在商人逐利的年代,还有人愿意投资拍摄一部实打实的二战电影。《决战中途岛》抛弃了《珍珠港》中的爆米花元素,不需要可以表现你侬我侬,只要原汁原味的呈现战争历史。 本片演员阵容强大,演员们用扎实演技Hold住大场面大制作。 不过看到帕特里克·威尔森 Patrick Wilson,总有一丝丝出戏的感觉,总觉得他会带着维拉·法米加 Vera Farmiga一起召唤亡灵大军,用超自然手段进攻日军。 另外看到布雷南·布朗 Brennan Brown则会不自觉地想到《高堡奇人》。在《高堡奇人》里布雷南·布朗受尽屈辱,苟且偷生,现在回到现实历史,自然要不遗余力地阻挡日军进攻了。 历史进程转折, 大海铭记不朽。 点击这里: 近期影视推荐

