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大海铭记不朽——《决战中途岛》

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2020-3-23 21:15:25

大海铭记不朽——《决战中途岛》

今天聊聊电影《决战中途岛》。

片名Midway / Battle of the Midway (2019)，别名中途岛 /中途岛海战 / 中途岛战役。

 

2019年有一部军迷们颇为期待的影片《决战中途岛》，详细叙述第二次世界大战太平洋战争中最为重要转折点中途岛战役。

中途岛战役的结果大家都知道了，战役以美军获胜告终。日本海军不仅输了战役，连海军司令山本五十六也乘飞机时被美军击落坠亡。如果中途岛海战是日本胜利了，历史很有可能就像《高堡奇人》被一样改写。

 

《决战中途岛》观影效果极佳，基本详细呈现了大战中双方的重要行为，满屏特效让观众回到海战现场，从宏观和微观层面同时身临其境感受战争。

影片并没有像其他影片一样夹带私货，而是选择用近乎纪录片的方式呈现历史。观看这部电影绝对超值，这就是传说中的“全家桶”，在《决战中途岛》中可以看到《虎！虎！虎！》《珍珠港》《空袭马绍尔群岛》《日本最长的一天》，战役前后相关的电影都可以在本片中看到。

 

中途岛Midway地处太平洋中部，距美国旧金山和日本横滨正好都是2800海里，在亚洲北美洲太平洋航线的中途，因此得名中途岛。

美国1867年占领中途岛，1903年建成海军基地，1940年美国海军修建了航空和潜艇基地，成为美军在夏威夷的门户和前哨站。

近年来读者应该看到很多“大自然的鬼斧神工”新闻，在海面上出现一座座小岛具有极为重要的战略意义。一座位于战略要地的岛屿，就是一座不沉的航母，对军事、经济、地缘政治都有重要影响力。

 

在本片着重表现的中途岛海战中，日本海军损失四艘航母，美国海军损失一艘航母。充满震撼力的画面令人血脉喷张，肾上腺素飙升。

巨大的战损出乎日军意料，这标志着日本击溃美国太平洋舰队的构想泡汤。太平洋局势逆转后，进而影响了整个二战进程。

 

战争一响，黄金万两。

战争不仅是战斗层面的技战术比拼，更深层次的是国家实力比拼。大到飞机坦克军舰原子弹，小到螺丝钉，都是国家实力的体现。

原本中立的美国宣布参战后，工业转向军事，源源不断的物资被运往战场，可怕的实力令人震惊。二战期间，美国共生产了102000辆坦克，230万辆各类道路车辆，30多万架各类军用飞机，140艘两栖舰和航空母舰，500艘巡洋舰驱逐舰。

 

日本内部并不是不知道美国实力的可怕，山本五十六美国留学，亲眼见识过美国的实力，一直主张避免和美国开战。

但随着日本能源供应出现问题，80%的石油要由美国供给，日本坐不住了，想要一举击败美国，保证能源。

都知道山本五十六是个赌徒，而且赌技还不错。他曾说，如果天皇能给他一年时间去赌博，可以为日本赢回一艘航母。眼见着和美方战斗不可避免，山本五十六想赌一把大的。他赌这次能不能击穿美国太平洋舰队，能不能像德国闪电战一样，瞬间击溃对手，趁着美国工业机器还没有开动起来前，逼迫美国投降。

 

战斗前线的将士们体现的是技战术水平和个人意志力，负责后勤的情报人员则要为前线扫除迷雾。

中途岛战役获胜的直接原因是勇猛无畏的将士，关键要素则是背后的情报战信息战。美军依靠强大的破译能力，连猜带蒙破解了日本海军的行动计划，再用“淡水机故障”做诱饵，验证猜测情报，进一步奠定胜利基础。

美军根据破译情报，甚至推断出日军的攻击方位、攻击时间。情报和真实情况居然只差了5分钟、5度、5海里，美军拿着日军的作战计划在打仗，这上哪说理去。

 

大海铭记不朽。

身处战争旋涡中，每个人都只能奋力地游着，坚持到最后的就能成为胜利者。战争残酷无情反人类，这不是个体的错，除了发动战争的人，没有人能够独善其身。

就像本片一样，堂堂正正的决战是一回事，时刻都要记得尊重对手，轻视对手将会付出生命代价。

本片结尾以彩蛋形式感谢付出血泪的中国人民，字幕打出“谨以此片献给英勇作战的美日海军”。

在商人逐利的年代，还有人愿意投资拍摄一部实打实的二战电影。《决战中途岛》抛弃了《珍珠港》中的爆米花元素，不需要可以表现你侬我侬，只要原汁原味的呈现战争历史。

 

本片演员阵容强大，演员们用扎实演技Hold住大场面大制作。

不过看到帕特里克·威尔森 Patrick Wilson，总有一丝丝出戏的感觉，总觉得他会带着维拉·法米加 Vera Farmiga一起召唤亡灵大军，用超自然手段进攻日军。

另外看到布雷南·布朗 Brennan Brown则会不自觉地想到《高堡奇人》。在《高堡奇人》里布雷南·布朗受尽屈辱，苟且偷生，现在回到现实历史，自然要不遗余力地阻挡日军进攻了。

 

历史进程转折，

大海铭记不朽。

 

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7.5 

决战中途岛 (2019)

影评(68)

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决战中途岛/Midway(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8210623/
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