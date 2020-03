蕴含丰富时代背景——《皇家酒店谋杀案》 今天聊聊电影《皇家酒店谋杀案》。 片名Bad Times at the El Royale (2018),别名皇家酒店的悲惨时光 / 坏事大饭店(台) / 贼眉贼眼大酒店(港)。 这部影片在短短两个多小时的时间内,讲述了信息量极大的多个故事,具有极强的娱乐性。 就像影片的另一个片名《坏事大饭店》一样,在这座皇家酒店里,坏事连连。每个房间都有每个房间的坏事,当这些坏事交织在一起,结合上个世纪六七十年代的美国实时背景,影片呈现出令人回味无穷的魅力。 在这座皇家酒店里发生的故事极多,很多事件一笔带过,可过于具有标志性,观众们一眼就能看出片中所代指的原型。 比如肯尼迪和著名女演员玛丽莲·梦露的绯闻八卦,传闻他俩就在加州的酒店里幽会。 比如官方公然肆意窃听偷拍知名人物,以此作为要挟对手的筹码,以及随后将窃听发展到极致著名的“水门事件”。 比如越战背景,从战争泥潭里侥幸生存的神枪手,入夜都需要依靠毒品麻醉自己才能入睡。 比如种族歧视愈演愈烈时,黑人如何摆脱骚扰,披荆斩棘做坚强独立的自己。 比如臭名昭著的“曼森家族”,根据其领头人物查尔斯·米勒·曼森 Charles Milles Manson二次创作的邪教头目。 你看,有玛丽莲·梦露,有查尔斯·米勒·曼森,是不是就差个玛丽莲·曼森了。 每一个极具话题性的元素点到为止,充满矛盾冲突的时代背景引出强烈的戏剧效果。 与此同时,除了借着时代元素做疯狂暗示外,《皇家酒店谋杀案》中的角色本身也充满各色各样的隐晦故事。 浓缩就是精华,每个故事点到为止,留下大量留白给观众们自行脑补。 从鬼父手里逃生出来的姐妹俩就是最为典型的例子。她俩从小遭遇鬼父的魔爪,某天终于爆发杀死鬼父后,又落入邪教组织之手。几个简单的镜头就把一个可以拍成美剧的故事讲得清清楚楚。这让观众不得不佩服导演的功力。 其实看一下导演德鲁·高达 Drew Goddard的履历就可以知道本片为何如此出色了。 他做导演最为著名的作品就是《林中小屋》,这部影片可以当做恐怖电影的集大成者,将所有恐怖片统一到了同一个维度,具备一个完整统一的世界观。他还做过《死侍2》《火星救援》等佳片和美剧《迷失》《夜魔侠》等广受好评的佳剧编剧,玩起悬疑惊悚元素十分娴熟。 《皇家酒店谋杀案》就颇为类似《林中小屋》的套路,只不过将其中各种著名恐怖电影元素换成美国同时代背景下的著名元素,让所有元素在皇家酒店里交织在一起,同一个简单故事把所有元素串起来,让观众们看得欣喜的同时,又能充满惊悚邪典的感觉。 除了导演编剧特别给力外,本片的演员阵容也是极为强悍。 在海报中占据C位的正是2018年全球最性感男星第74位·雷神·海总·克里斯·海姆斯沃斯 Chris Hemsworth。 此外还有奥斯卡影帝杰夫·布里吉特、《五十度灰》《阴风阵阵》女主角达科塔·约翰逊 Dakota Johnson、金球奖艾美奖视帝、《广告狂人》男主角乔恩·哈姆 Jon Hamm、百老汇走出来的辛西娅·艾莉佛 Cynthia Erivo。强大的演员阵容预示着影片将会有大量的对手戏,观众们随时做好看演员们飙戏的准备。 《皇家酒店谋杀案》中的故事不落俗套,这里不做剧透,留给观众到片中自行发掘。剧情发展不走寻常路,每每观众们刚刚适应故事节奏时,电影就会狠狠地推一把剧情,丝毫不会让剧情落入惯性思维。 每一次镜头切换都是反转,就像大杂烩式的《林中小屋》让恐怖电影影迷大呼过瘾一样,这部风格杂糅、历史感浓厚的《皇家酒店谋杀案》也会让惊悚电影影迷拍手称快。 汇聚碰撞杂糅风格, 蕴含丰富时代背景。 点击这里: 近期影视推荐

标签: 犯罪(2523) 美国(8626) 明星(2107) 惊悚(3578) 酷(1660) 剧情片(3713) 娱乐片(1010) 福斯(138)

