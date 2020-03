演戏的人生不断践踏底线——《深红累之渊》 今天聊聊电影《深红累之渊》。 片名累-かさね- / Kasane (2018)。 本片根据日本漫画家松浦达磨的漫画《累》改编。 影片用充满奇幻的方式讨论了一个实实在在的现实问题,外貌对于一个人的生存究竟有多重要。换句话说,一个人为了美貌可以将自己的行为底线降到什么程度。 《深红累之渊》的核心道具是一只金光闪闪的口红。别看口红有一个浮夸的造型,功能却更加令人咋舌。 使用者只要涂抹口红后,就可以通过接吻的方式和对方交换容貌。交换容貌的有效时间是12小时,过了12小时双方就会自动换回原貌。或者在12小时之内,两人再次接吻就能换回容貌。 故事主人公是一位名叫渊累的妹子。她右脸蛋上有一条长长的刀疤,半张脸就像小丑一样。因为容貌的缘故,她本人时常感到自卑,极度缺乏自信,经常被人欺负,总感觉在别人眼前抬不起头。 而同时渊累又是著名美女话剧演员渊透世的女儿,渊累继承了母亲的优秀演技,渴望能够登上舞台表演,收获大家的关注和掌声。 渊透世死前将一只神秘口红交给女儿,并将口红的秘密传给了女儿。并告诉她,只要她愿意,就可以成为任何人。 渊累起初并没有改变自己唯唯诺诺的性格,经过几次并不甚成功的使用口红经历后,更加不希望利用口红对自己和他人造成伤害。就这样渊累顶着一脸刀疤苦兮兮的生活着。 渊累长大成人后,当初母亲的经纪人羽生田主动找上门来,表示愿意提供登上话剧舞台的机会,让渊累可以一圆话剧舞台梦。 羽生田还介绍了手下一个面容姣好、演技稀烂的女演员丹泽妮娜给渊累。 口红的秘密成了三人之间心照不宣的秘密。渊累利用丹泽妮娜的美貌和自己的演技,在话剧舞台上大放异彩,彻彻底底圆了舞台梦。她接连和各大导演合作,成功登上各种报纸杂志,丹泽妮娜的名字渐渐变得家喻户晓。 而丹泽妮娜则献出自己的美貌,借助渊累的演技,在幕后接受各种虚名带来的快感。 羽生田也从中获利颇丰,带着对渊透世的思念,算是给自己和故人一个交代。 人生如戏,全靠演技。 人人都会说美是由内而外的,心灵美最重要,可在实际操作中,每个人都难逃外貌协会的限制。容貌成了每个人最为重要的点,面对长得好看的人,大家总会不自觉的产生亲近感,认为长得好看的人也好。可实际上呢,容貌和秉性并没有关联。尽管这些道理说起来都懂,可是没有办法,大家还是喜欢长得好看的。 《深红累之渊》用超现实的手法表现当今现实社会,人类自古以来就是这个样子,从来没有变过。甚至对美貌的一些偏见都成了俗语,比如大家只会关注长得好看的人,不管长得丑的死活,才有了“红颜薄命”。 当拥有了口红的能力后,一个人可以为了美貌做出什么样的举动呢? 渊透世用自己的行为给出了答案,为了美貌不惜践踏人世间的一切法律。而在尝试过美貌带来的各种好处后,渊累食髓知味,也开始步母亲的后尘。 《深红累之渊》中有两部戏中戏,影片通过片中话剧的形式,比较直白的迎合演员们的心路历程。 第一部话剧是《海鸥》。 话剧《海鸥》的作者是安东·巴甫洛维奇·契诃夫( 1860年1月29日—1904年7月15日),19世纪末俄国伟大的批判现实主义作家,情趣隽永、文笔犀利的幽默讽刺大师,世界三大短篇小说家之一,著名剧作家。 《海鸥》创作于1896年,剧中主人公大都从事文学艺术活动。青年作家特里勃列夫痛感“现代戏剧全是俗套和偏见”,写了个形式新颖的剧本,由他的一心想当演员的恋人妮娜来主演,但这次演出因遭特里勃列夫的母亲、名演员阿尔卡基娜的挑剔而中断。妮娜受不住荣誉的诱惑,投入了名作家特里果林的怀抱。很快妮娜被这位名作家遗弃,不久孩子又夭折。但生活的磨难并没有把妮娜压垮,经过艰苦奋斗她终于成为一个好演员。两年之后,面对事业成功的妮娜,一事无成的特里勃列夫在绝望中开枪自杀。 《海鸥》是渊累刚出道的作品,剧中妮娜的遭遇和渊累的起步经历颇为相似。 第二部话剧是《莎乐美》。 《莎乐美》是英国才情横溢唯美主义作家奥斯卡·王尔德于1893年创作的戏剧。 《莎乐美》的故事最早记载于《圣经·新约》中的《马太福音》,讲述了莎乐美听从母亲希罗底的指使,在为希律王跳舞后,要求以施洗者约翰的头颅为奖赏。 《莎乐美》是全片高潮,话剧中因爱生恨的过程,与渊累和丹泽妮娜相互利用又产生隔阂,最终鱼死网破的经历十分吻合。 《深红累之渊》就像是日本版的《黑天鹅》,妮娜·赛耶斯在压力和诱惑下不断黑化,渊累同样在诱惑下不断践踏做人底线。 渊累用错误的方式迎合错误的世俗,在歪风邪气的指引下,一个个邪恶事物被催生出来。错误的价值导向只能结出畸形恶果,渊累在获取不正当利益的同时,也成了牺牲品。 为了表现出两位女主角容貌的差别,《深红累之渊》在妆容上做文章。她俩美与丑的区别仅仅是脸蛋上的一道刀疤。 可说是在的,两位女主角都是青春可人的美女,除了妆容的区别,还真是看不出这俩人有何美丑之分。两位都是颇有回头率的美女,刻意扮丑的结果也是丝毫不丑。 演戏的人生不断践踏底线, 美貌的代价不能承受之重。 点击这里: 近期影视推荐

标签: 漫画(825) 日本(1951) 惊悚(3578) 剧情片(3713)

