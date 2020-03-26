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演戏的人生不断践踏底线——《深红累之渊》

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2020-3-26 19:33:52

演戏的人生不断践踏底线——《深红累之渊》

今天聊聊电影《深红累之渊》。

片名累-かさね- / Kasane (2018)

 

本片根据日本漫画家松浦达磨的漫画《累》改编。

影片用充满奇幻的方式讨论了一个实实在在的现实问题，外貌对于一个人的生存究竟有多重要。换句话说，一个人为了美貌可以将自己的行为底线降到什么程度。

 

《深红累之渊》的核心道具是一只金光闪闪的口红。别看口红有一个浮夸的造型，功能却更加令人咋舌。

使用者只要涂抹口红后，就可以通过接吻的方式和对方交换容貌。交换容貌的有效时间是12小时，过了12小时双方就会自动换回原貌。或者在12小时之内，两人再次接吻就能换回容貌。

 

故事主人公是一位名叫渊累的妹子。她右脸蛋上有一条长长的刀疤，半张脸就像小丑一样。因为容貌的缘故，她本人时常感到自卑，极度缺乏自信，经常被人欺负，总感觉在别人眼前抬不起头。

而同时渊累又是著名美女话剧演员渊透世的女儿，渊累继承了母亲的优秀演技，渴望能够登上舞台表演，收获大家的关注和掌声。

 

渊透世死前将一只神秘口红交给女儿，并将口红的秘密传给了女儿。并告诉她，只要她愿意，就可以成为任何人。

渊累起初并没有改变自己唯唯诺诺的性格，经过几次并不甚成功的使用口红经历后，更加不希望利用口红对自己和他人造成伤害。就这样渊累顶着一脸刀疤苦兮兮的生活着。

 

渊累长大成人后，当初母亲的经纪人羽生田主动找上门来，表示愿意提供登上话剧舞台的机会，让渊累可以一圆话剧舞台梦。

羽生田还介绍了手下一个面容姣好、演技稀烂的女演员丹泽妮娜给渊累。

 

口红的秘密成了三人之间心照不宣的秘密。渊累利用丹泽妮娜的美貌和自己的演技，在话剧舞台上大放异彩，彻彻底底圆了舞台梦。她接连和各大导演合作，成功登上各种报纸杂志，丹泽妮娜的名字渐渐变得家喻户晓。

而丹泽妮娜则献出自己的美貌，借助渊累的演技，在幕后接受各种虚名带来的快感。

羽生田也从中获利颇丰，带着对渊透世的思念，算是给自己和故人一个交代。

 

人生如戏，全靠演技。

人人都会说美是由内而外的，心灵美最重要，可在实际操作中，每个人都难逃外貌协会的限制。容貌成了每个人最为重要的点，面对长得好看的人，大家总会不自觉的产生亲近感，认为长得好看的人也好。可实际上呢，容貌和秉性并没有关联。尽管这些道理说起来都懂，可是没有办法，大家还是喜欢长得好看的。

《深红累之渊》用超现实的手法表现当今现实社会，人类自古以来就是这个样子，从来没有变过。甚至对美貌的一些偏见都成了俗语，比如大家只会关注长得好看的人，不管长得丑的死活，才有了“红颜薄命”。

 

当拥有了口红的能力后，一个人可以为了美貌做出什么样的举动呢？

渊透世用自己的行为给出了答案，为了美貌不惜践踏人世间的一切法律。而在尝试过美貌带来的各种好处后，渊累食髓知味，也开始步母亲的后尘。

 

《深红累之渊》中有两部戏中戏，影片通过片中话剧的形式，比较直白的迎合演员们的心路历程。

第一部话剧是《海鸥》。

话剧《海鸥》的作者是安东·巴甫洛维奇·契诃夫（ 1860年1月29日—1904年7月15日），19世纪末俄国伟大的批判现实主义作家，情趣隽永、文笔犀利的幽默讽刺大师，世界三大短篇小说家之一，著名剧作家。

《海鸥》创作于1896年，剧中主人公大都从事文学艺术活动。青年作家特里勃列夫痛感“现代戏剧全是俗套和偏见”，写了个形式新颖的剧本，由他的一心想当演员的恋人妮娜来主演，但这次演出因遭特里勃列夫的母亲、名演员阿尔卡基娜的挑剔而中断。妮娜受不住荣誉的诱惑，投入了名作家特里果林的怀抱。很快妮娜被这位名作家遗弃，不久孩子又夭折。但生活的磨难并没有把妮娜压垮，经过艰苦奋斗她终于成为一个好演员。两年之后，面对事业成功的妮娜，一事无成的特里勃列夫在绝望中开枪自杀。

《海鸥》是渊累刚出道的作品，剧中妮娜的遭遇和渊累的起步经历颇为相似。

 

第二部话剧是《莎乐美》。

《莎乐美》是英国才情横溢唯美主义作家奥斯卡·王尔德于1893年创作的戏剧。

《莎乐美》的故事最早记载于《圣经·新约》中的《马太福音》，讲述了莎乐美听从母亲希罗底的指使，在为希律王跳舞后，要求以施洗者约翰的头颅为奖赏。

《莎乐美》是全片高潮，话剧中因爱生恨的过程，与渊累和丹泽妮娜相互利用又产生隔阂，最终鱼死网破的经历十分吻合。

 

《深红累之渊》就像是日本版的《黑天鹅》，妮娜·赛耶斯在压力和诱惑下不断黑化，渊累同样在诱惑下不断践踏做人底线。

渊累用错误的方式迎合错误的世俗，在歪风邪气的指引下，一个个邪恶事物被催生出来。错误的价值导向只能结出畸形恶果，渊累在获取不正当利益的同时，也成了牺牲品。

 

为了表现出两位女主角容貌的差别，《深红累之渊》在妆容上做文章。她俩美与丑的区别仅仅是脸蛋上的一道刀疤。

可说是在的，两位女主角都是青春可人的美女，除了妆容的区别，还真是看不出这俩人有何美丑之分。两位都是颇有回头率的美女，刻意扮丑的结果也是丝毫不丑。

 

演戏的人生不断践踏底线，

美貌的代价不能承受之重。

 

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标签： 漫画(825) 日本(1951) 惊悚(3578) 剧情片(3713)

7.2 

深红累之渊 (2018)

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深红累之渊/累-かさね-(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8210743/
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