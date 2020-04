特效女王才是看点——《沉睡魔咒2》 今天聊聊电影《沉睡魔咒2:恶魔夫人》。 片名Maleficent: Mistress of Evil / Maleficent 2 (2019),别名沉睡魔咒2:恶魔夫人 / 黑魔后2(港) / 黑魔女2(台) / 玛琳菲森2。 看片名就知道这部《沉睡魔咒2》是一部续集作品,按照好莱坞的惯例,第一部赚钱了,第二部自然就要安排上。 第一部《沉睡魔咒》根据迪士尼经典动画《睡美人》改编,原著动画中,睡美人爱洛公主是剧情核心,而电影片名中的“Maleficent”则是一位法力高强的女妖怪玛琳菲森Maleficent,妥妥的全片大反派。 《睡美人》的故事不再赘述,早期的迪斯尼公主总有种娇小无助的感觉,睡美人爱洛公主更是如此。她的任务就是等待一位高大威猛英俊的王子,用深情一吻,将自己吻醒。 现在时代变了,政治正确成了不可触碰的红线,再拍摄《睡美人》故事的话,影片中就不能再编排女性作为男性的附庸了。 可是爱洛公主的确就是一直睡着,怎么让她变得独立自主呢,那就只能从另一位女性身上入手。于是,玛琳菲森翻身农奴把歌唱,戏份抢眼,成了影片中的核心。 有了这条指导原则就好改编了,在《沉睡魔咒》中,时间观得到重新构造。原本的妖精世界得到扩充,各类妖精自成一体,人类世界和妖精世界在地球上并存。 在早年间,爱洛公主的老爸还是一名年轻王子的时候,邂逅了同样还是个年轻女妖精的玛琳菲森。俩人不知怎的就看对了眼,一来二去腻歪到了一起,并且想要发展出跨越种族的爱恋。 王子长大后继承了王位,选择背叛女妖精玛琳菲森,弄断了玛琳菲森的翅膀,赶走玛琳菲森,然后娶了人类公主为妻,生下爱洛公主。 这样一来,玛琳菲森就从施害者华丽的转身成为受害者。人类背信弃义还要赶尽杀绝,即便女妖精玛琳菲森为此施下魔咒也情有可原,何况还不是她下的沉睡咒语呢。 在第一部的故事里,玛琳菲森在爱洛公主洗礼仪式当天不请自来,魔咒同时生效,爱洛公主就此成为睡美人。 随后出现的菲力王子也献出深情一吻,可是毫无反应。真爱可不仅仅是男女之间的爱情,两代人之间的亲情同样也是真爱,就这样女妖精玛琳菲森的吻反而成了破除魔咒的关键。 这样的设定让玛琳菲森变得喧宾夺主,好在玛琳菲森扮演者安吉丽娜·朱莉气场强大,完全能够Hold住妖精女王的角色。让她变为女主角,观众们反而喜闻乐见。 在第二部中,玛琳菲森依旧是当仁不让的主角。影片的世界观得到进一步充实,人类与妖精之间脆弱的和平再次面临全面崩溃的风险。 人类世界里,英格瑞斯王后对妖精们强大法术极为忌惮,加上她将自己的早年不幸归罪与妖精异族,更是对妖精们恨之入骨,迫切地希望和妖精大战一场,彻底消灭掉妖精。 玛琳菲森所属的暗夜精灵一族也在续集中登场,早年可以畅游天地的暗夜精灵们,被人类打得蜗居在偏远洞穴里,常年不见天日,鹰派分子同样迫切地希望夺回原本属于自己的栖息地。 就这样《沉睡魔咒2》主要矛盾转移到两个种族之间的矛盾。 爱洛公主原本在第一部里可以片头睡到片尾,没能怎么出来霍霍剧情,到了续集里,把憋了两集的劲儿全使出来了,一个劲儿的推动剧情,怎么没脑子,怎么反人类,怎么反妖精,怎么来。 谁对谁错不重要,谁是睡美人也不重要,实在不行没有了《睡美人》,就叫《睡国王》吧。 正常有点脑子的人都不会喜欢这个傻爱洛公主。从小在没有心眼的环境下长大,爱洛公主在圣母路上一去不复返。 同时谈恋爱是一剂毒药,是直接将公主脑子腐蚀没了的那种烈性毒药。爱洛公主第一次谈恋爱没啥经验,只知道瞎谈,出卖自己可以出卖的东西,根本没有把自己的子民和对方的子民放在同等地位。即便有人愿意和她结婚,估计也只有一个目的,那就是看上了傻公主背后教母的强大法力。 为了政治正确,而编排了这样一个令人无力吐槽的剧情,可能这就是迪斯尼对政治正确的高级黑吧。 《沉睡魔咒2》中的槽点已经不重要了,醒过来的爱洛公主完美诠释无脑圣母病,成功将观众们的吐槽火力吸引过去。 这部续集的最主要看点不是看令人随时爆发尴尬症的剧情,也不是看令人鸡皮疙瘩随时掉落的对白,而是不差钱的电影特效和两位老牌女神的不老美颜。 流水一样洒出来的特效通篇再说:“我,迪斯尼,不差钱。”要看什么特效,管够。 安吉丽娜·朱莉自不必多说,从第一部靓到第二部,女王攻气十足,站在哪里都是气场两公里的女王。 米歇尔·菲佛天生丽质,在《蝙蝠侠归来》中成功塑造过猫女形象,成为一代经典。 和平可不是摇尾乞怜得来的,只有势均力敌,甚至实力远超对手的时候,对方才不会侵犯你,这才能有和平。 非我族类其心必异,人与人之间况且因为意识形态、宗教信仰等有着千差万别的分歧,总是在相互污名化,何况人类和妖精之间呢。某个王子馋妖精的身子,于是两人聊聊我我如漆似胶,似乎十分有爱,而蜜月期间的短暂甜蜜可不是和平,只是一颗随时会爆炸的不稳定炸弹。 迪斯尼电影的特点就是合家欢,《沉睡魔咒2》最后落脚点放在种族大联欢上,这个结局不出意外,但没有说服力。 看样子《沉睡魔咒》还会出第三部,不知道编剧会怎么祸害妖精们呢。 剧情人设满是槽点, 特效女王才是看点。 点击这里: 近期影视推荐

