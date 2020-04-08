老片新拍焕发勃勃生机——《隐形人》

今天聊聊电影《隐形人》。

片名The Invisible Man (2020)，别名隐身人 / 隐形客(港)。

看着漫威电影宇宙、DC电影宇宙等各种电影宇宙拍得如火如荼，环球影业也想要打造属于自己的暗黑电影宇宙。按照当初计划，首当其冲的便是靓汤主演的《新木乃伊》，《隐形人》《科学怪人》紧随其后。

众所周知，《新木乃伊》票房口碑双双惨败，环球的暗黑电影宇宙就此搁浅，原本准备由约翰尼·德普主演的《隐形人》也削减预算后交给了雷·沃纳尔Leigh Whannell。

说到导演雷·沃纳尔，观众们可能不太熟悉，但提到2018年那部大火的澳大利亚电影《升级》，观众们说不定就有点儿印象了。

《升级》中，雷·沃纳尔展现了他娴熟的镜头运用技巧，把一部小成本科幻电影拍出惊悚大片的感觉。同样的故事不同的拍法，精彩程度大不相同。

《升级》是他的第二部作品，雷·沃纳尔导演的第一部作品是《潜伏3》，分数将将及格，不过也让观众们看到了他在惊悚电影方面的才华。

这次他带着《隐形人》归来，重回他最擅长的惊悚电影题材，抛弃大成本大制作路线，也没有和暗黑电影宇宙发生联系，效果反而出奇的好，成就了今年以来口碑最好的惊悚电影。对于影迷们来说，也算是因祸得福。

老版《隐形人》里，格里依靠隐形药水获得隐形能力，新版《隐形人》与时俱进，格里是一名光学科技天才，研发出可以穿戴的隐身衣。

从影片中的表现可知，这里的隐形衣应该是纳米材质，被泼水泼油漆后，很快就能恢复原状，同时还能显著增强穿戴者的身体机能，尤其是力量速度。

便携式可穿戴的隐身衣让影片有了时代气息，科幻感更强。《隐形人》前半段极尽吓人之能事，不断构建各种常见的鬼片场景，然后开始吓唬女主角，带着观众们感受“看不见的手”。

女主角塞西莉亚·卡斯Cecilia Kass原本只是一名从郊区进城工作的普通小女孩，某一天结识了一位科技公司大佬，两人坠入爱河后发展为情侣关系，进而同居。

没过多久，塞西莉亚就发现问题不对劲，男友控制欲极强，对自己身心造成了很大伤害。于是开始想办法逃离男友，想要重回自由身。

你愿意演男主角吗？全是床戏哦。大概男主角艾德里安·格里Adrian Griffin听说要演戏时，就是这个感觉。

艾德里安是一个控制欲极强的人。他可以熟练地运用各种手段软硬兼施、威逼利诱，迫使对方服从自己的精神控制。以往艾德里安遇到的都是贪图他钱财的女性，一直没有遇到能够交心的伴侣，遇到塞西莉亚后，艾德里安感觉终于遇到了不贪财的人，于是征服欲和控制欲被双重激发。

艾德里安开始想尽办法想要死死控制住塞西莉亚。用塞西莉亚的话说，“肢体暴力还算是轻的”。

未知才是最令人恐惧的。当你知道明明有个东西就在眼前，偏偏谁都看不见，而且这个东西总会攻击你，甚至有致命危险，你能不感到害怕吗。

同时这个看不见的东西，像和你有杀父之仇一样，只盯着你一个人攻击，在别人看起来似乎是人畜无害的样子，这样你不仅要挨揍，还要遭受周围人的白眼。

这简直就是恐惧加憋屈的双重打击。

导演深谙吓人的套路，不断用无声画面敲打观众。观众们跟着导演的镜头慢慢推进时，心里总会提防着不知道会从哪里蹦出来的妖魔鬼怪。

可导演偏偏不这么玩，反而让观众们玩起了自己吓唬自己的把戏，用反套路的方式把观众们套路了一把。

试想一下，如果你拥有隐身的能力，你会干吗？

像《神奇四侠》隐身女那样，心系天下、拯救地球？还是像《黑袍纠察队》透明人那样，为非作歹、祸害人间？

可以肯定的一点是，不管是做好人还是做坏人，仅仅700万制作成本的《隐形人》肯定包不住。隐形人在这里也就是谈谈恋爱、玩玩家暴了。

《隐形人》的矛盾集中在塞西莉亚和艾德里安身上。一个想要逃离控制，另一个想要继续控制。谁能得偿所愿就让观众们自行发掘吧。

科幻电影都要带着一些人文思考，否则就会变成不入流的B级片，但这里思考的格局又不能太大，否则小成本小制作就保不住。于是《隐形人》就是走了一条中庸路线。

老片新拍焕发勃勃生机，

螳螂捕蝉打造开年最佳。

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