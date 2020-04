老片新拍焕发勃勃生机——《隐形人》 今天聊聊电影《隐形人》。 片名The Invisible Man (2020),别名隐身人 / 隐形客(港)。 看着漫威电影宇宙、DC电影宇宙等各种电影宇宙拍得如火如荼,环球影业也想要打造属于自己的暗黑电影宇宙。按照当初计划,首当其冲的便是靓汤主演的《新木乃伊》,《隐形人》《科学怪人》紧随其后。 众所周知,《新木乃伊》票房口碑双双惨败,环球的暗黑电影宇宙就此搁浅,原本准备由约翰尼·德普主演的《隐形人》也削减预算后交给了雷·沃纳尔Leigh Whannell。 说到导演雷·沃纳尔,观众们可能不太熟悉,但提到2018年那部大火的澳大利亚电影《升级》,观众们说不定就有点儿印象了。 《升级》中,雷·沃纳尔展现了他娴熟的镜头运用技巧,把一部小成本科幻电影拍出惊悚大片的感觉。同样的故事不同的拍法,精彩程度大不相同。 《升级》是他的第二部作品,雷·沃纳尔导演的第一部作品是《潜伏3》,分数将将及格,不过也让观众们看到了他在惊悚电影方面的才华。 这次他带着《隐形人》归来,重回他最擅长的惊悚电影题材,抛弃大成本大制作路线,也没有和暗黑电影宇宙发生联系,效果反而出奇的好,成就了今年以来口碑最好的惊悚电影。对于影迷们来说,也算是因祸得福。 老版《隐形人》里,格里依靠隐形药水获得隐形能力,新版《隐形人》与时俱进,格里是一名光学科技天才,研发出可以穿戴的隐身衣。 从影片中的表现可知,这里的隐形衣应该是纳米材质,被泼水泼油漆后,很快就能恢复原状,同时还能显著增强穿戴者的身体机能,尤其是力量速度。 便携式可穿戴的隐身衣让影片有了时代气息,科幻感更强。《隐形人》前半段极尽吓人之能事,不断构建各种常见的鬼片场景,然后开始吓唬女主角,带着观众们感受“看不见的手”。 女主角塞西莉亚·卡斯Cecilia Kass原本只是一名从郊区进城工作的普通小女孩,某一天结识了一位科技公司大佬,两人坠入爱河后发展为情侣关系,进而同居。 没过多久,塞西莉亚就发现问题不对劲,男友控制欲极强,对自己身心造成了很大伤害。于是开始想办法逃离男友,想要重回自由身。 你愿意演男主角吗?全是床戏哦。大概男主角艾德里安·格里Adrian Griffin听说要演戏时,就是这个感觉。 艾德里安是一个控制欲极强的人。他可以熟练地运用各种手段软硬兼施、威逼利诱,迫使对方服从自己的精神控制。以往艾德里安遇到的都是贪图他钱财的女性,一直没有遇到能够交心的伴侣,遇到塞西莉亚后,艾德里安感觉终于遇到了不贪财的人,于是征服欲和控制欲被双重激发。 艾德里安开始想尽办法想要死死控制住塞西莉亚。用塞西莉亚的话说,“肢体暴力还算是轻的”。 未知才是最令人恐惧的。当你知道明明有个东西就在眼前,偏偏谁都看不见,而且这个东西总会攻击你,甚至有致命危险,你能不感到害怕吗。 同时这个看不见的东西,像和你有杀父之仇一样,只盯着你一个人攻击,在别人看起来似乎是人畜无害的样子,这样你不仅要挨揍,还要遭受周围人的白眼。 这简直就是恐惧加憋屈的双重打击。 导演深谙吓人的套路,不断用无声画面敲打观众。观众们跟着导演的镜头慢慢推进时,心里总会提防着不知道会从哪里蹦出来的妖魔鬼怪。 可导演偏偏不这么玩,反而让观众们玩起了自己吓唬自己的把戏,用反套路的方式把观众们套路了一把。 试想一下,如果你拥有隐身的能力,你会干吗? 像《神奇四侠》隐身女那样,心系天下、拯救地球?还是像《黑袍纠察队》透明人那样,为非作歹、祸害人间? 可以肯定的一点是,不管是做好人还是做坏人,仅仅700万制作成本的《隐形人》肯定包不住。隐形人在这里也就是谈谈恋爱、玩玩家暴了。 《隐形人》的矛盾集中在塞西莉亚和艾德里安身上。一个想要逃离控制,另一个想要继续控制。谁能得偿所愿就让观众们自行发掘吧。 科幻电影都要带着一些人文思考,否则就会变成不入流的B级片,但这里思考的格局又不能太大,否则小成本小制作就保不住。于是《隐形人》就是走了一条中庸路线。 老片新拍焕发勃勃生机, 螳螂捕蝉打造开年最佳。 点击这里: 近期影视推荐

标签: 美国(8636) 科幻(3258) 英国(1067) 惊悚(3586) 酷(1670) 剧情片(3731) 澳大利亚(191) 加拿大(232) 环球影业(206)

