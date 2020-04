梦幻般的特效真香——《异界》 今天聊聊电影《异界》。 片名Кома / Koma / The Coma (2020),别名昏迷。 近期有一部俄罗斯科幻电影被人们频频提起,正是这部《异界》。 看这个片名的确有点儿平平无奇,我一开始也差点儿因为片名而忽略本片,点开一看反而停不下来,只能说一句“真香”。 《异界》片名原本是《Кома》,俄语的意思是昏迷。可能译者翻译成中文时想整点儿文艺范,不想简单的翻译成“昏迷”,于是就叫了“异界”。 这个颇具玄幻色彩的片名如果讲完整的话,应该是“昏迷者的异界”。影片讲述的正是一群人昏迷后进入的异世界。 《异界》整部影片呈现强烈的《盗梦空间》既视感,天地颠倒,时空交错,各种极具个人印记特点的事物重叠交织,令人如身处梦境一般。 《异界》开篇大量堆砌各种电脑特效,用快节奏的追逐战带着观众们走进这场古灵精怪的异象。随后剧情渐渐展开,特效火力更是丝毫不减,异世界的奇妙景象成了整部影片最为显著的特征。 男主角维克多Viktor带着观众们游历新奇的异界。踏入异界,一种奇妙的视觉冲击感扑面而来。 在《异界》的设定中,人们昏迷之后,意识会集中到同一个奇异世界里。 类似于这些人的肉体昏迷不醒,依靠机器维持生命,而他们的大脑则丝毫不停歇,精神活跃在一个统一的世界里。 维克多原本只是一名怀才不遇的建筑师,设计理念极为前卫大胆,但受限于时代、资金和生产力,他的设计得不到别人赏识,作品屡屡被退,才华无处施展。 突然有一个神秘组织表示对维克多的设计很感兴趣,愿意提供资金,希望维克多前往组织总部详谈。于是维克多便兴冲冲地前往该组织总部,希望看看这次能否找到伯乐。 带着憧憬而来的维克多不曾想到,这个神秘组织背后隐藏着另一个惊人秘密,具体留给观众们自行观看。 在这个异界中,每个人都可以带着属于自己的记忆加入其中。 不论谁,只要还记得什么人和物,都可以将这些人和物投射到异界里。 比如你记得曾经去过的某个地标建筑,你记得多少,异界里就会呈现多少,曾经去过国外游玩,同样记得多少,异界里就会出现多少。 圣彼得大教堂、金门大桥、帝国大厦、万神庙、哈利法塔等著名地标均有所体现,甚至带有中国元素的“豫园旅游商城”“锦江之星”等标志也历历在目。 维克多在异界里的所见所闻充满奇幻和科幻的感觉。 《异界》开篇就在用电脑特效炫技,仿佛在讨论买一个好显卡的重要性。可能维持异界的服务器机能有限,维克多在异界里看到的内容都是服务器根据用户视野及时渲染,看不到的地方就马马虎虎建个模。 这种感觉就像尼奥洞察了服务器的数字流一样,明知自己所处虚拟世界,偏偏一切都极为真实。 感受电影剧情是一方面,最主要的就是感受视觉效果。《阿凡达》证明,只要电影的视听技术能够达到顶尖水准,剧情弱一些也无妨。 《异界》最大看点就是其画面,虽然不可能像《阿凡达》那样引领一个时代的技术潮流,但绝对是上乘佳作。整部影片将艺术美感和未来科幻结合起来,极为大胆的画面让人感到惊艳,剧情弱一些似乎也不那么重要了。 观众们如果看多了类似科幻作品就会发现,《异界》在哲学方面的讨论还是在科幻作品的传统范畴内。 俗话说的好,宁做鸡头,不做凤尾。一个人愿意生活在现实世界做一个一事无成浑浑噩噩的失败者,还是愿意进入异界充当一名气吞山河叱咤风云的成功人士呢? 如果精神和肉体可以剥离开来,精神可以实现某种意义的永生,这样的诱惑力大不大呢? 《异界》将几十年前就讨论过的赛博世界换了一种形式,从《阿基拉》《铳梦》《攻壳机动队》再到《黑客帝国》《盗梦空间》《头号玩家》,肉体不再成为限制人们发展的羁绊,精神世界可以为人们提供另一种全新体验。 《异界》的时间设定也极为类似《盗梦空间》,现实生活中一个小时的时间投射到异界中就是好几个月。换句话说,人们将精神投射到“异界”后,可以上百倍地延长生命,实现另一种意义的永生。 在现实生活中掌握大量资源的人自然不屑于这种“异界”,而在现实生活中身患残疾、生活失意、屡受挫折的人,则会做出属于自己的不同选择。 梦幻般的特效真香, 程式化的讨论无奇。 点击这里: 近期影视推荐

