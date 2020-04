续貂都没人要的狗尾——《新咒怨(美版)》 今天聊聊电影《新咒怨(美版)》。 片名The Grudge (2020),别名新美版咒怨 / 咒怨4(美版) / 怨咒(台)。 我们看影片片名就知道,本片是编剧导演尼古拉斯·佩谢拿着日本经典恐怖电影《咒怨》做了改编处理,翻拍了一部讲述美国故事的《新咒怨》。 尼古拉斯·佩谢年纪不大,兴趣爱好则集中在恐怖片范围。他担任编导的《母亲的双眼》(2016)以黑白片的形式亮相,分数还不错,IMDB6.2分,引起了观众们的一些关注。随后他的作品一部不如一部,分数稳步下降,到这部《新咒怨》时,已经达到IMDB4.2分,创下新低。 可能西方人比较直率,喜欢强烈的视觉刺激,于是在《新咒怨》中,远渡重洋的咒怨母子变成了极具美国本土特色的新时代咒怨母女。 咒怨母女俩在一所宅子里安顿下来后,马不停蹄地开始祸害人间。他们的装扮完全摈弃了原版中的惨败外表,十分入乡随俗地采用丧尸装扮,似乎不带点儿黏糊血浆和隔着屏幕都能闻见的腐臭味,就不能表明自己是鬼。 而且这对母女不仅要消灭进入过宅子的人,还要扩大业务范围,把影片中出现过的一些不是路人脸的角色也干掉,似乎还有点儿颜控。 让火焰净化一切吧。不知道片中角色是不是纳格拉罗斯的粉丝,形式逻辑超乎常人思维。 这些迷之角色遇到异常情况并不是找援助,而是自己瞎琢磨,片中都明说了FBI过几天就到,偏偏要去浪一下,殊不知知法犯法罪加一等。 老版《咒怨》里,咒怨的起源清清楚楚,伽椰子被怀疑出柜,于是很倒霉地连同儿子俊雄被她老公杀害,伽椰子死亡时的强烈怨念成为咒怨,带着俊雄开始杀人。基本作案手段就是俊雄出来吓唬人,伽椰子动手。 到了这里,小女孩的主要任务就是像个木头一样杵在那儿,似乎也不吓人,老母亲则脏兮兮地出来害人,恐怖气氛不咋地,倒是弄得到处挺脏的。 可以说《新咒怨》抛弃了老版的优点,强行采用多线叙事的手法,想要表现多段时间内的骇人惨剧。可结果只是让观众们看到了导演的叙事功力实在欠缺,几段故事罗里吧嗦地讲了一堆,实际上就是为表现一下老掉牙的吓人手法而已,和咒怨故事并无多大联系。 《新咒怨》的迷之操作让人产生疑惑,不知道这种改编翻拍有啥意义。 我记得上次看《贞子大战伽椰子》时,笑得很开心,这次看《新咒怨》困得不行,也不知道是白天太累了还是电影太催眠。失眠的朋友可以试试用本片睡前催眠,说不定有奇效。 不论是日本人改编拍摄的《贞子大战伽椰子》,还是美国人不断翻拍的美版《咒怨》《午夜凶铃》,真的希望大家不要再狗尾续貂。原版故事已经将恐怖元素发挥到极致,成为一代经典,是所有影迷心中公认的恐怖电影代表作。 后来者如果想要再在恐怖电影这块范畴内有所突破,可绝不能拿着前人的老IP翻拍一下就完事。有能力的创作者就要像温子仁一样,要么打造没有鬼怪的《电锯惊魂》系列,要么打造有鬼魂的《招魂》电影宇宙。 拿着前人经典翻拍续拍改编,从来不会有好结果。能力不足的人肯定会拍得不好,玉珠在前,被观众们无尽吐槽。有能力的人则不会选择胡改翻拍,毕竟能够把经典翻拍出新花样的人,都会选择用这些新花样另起炉灶打造自己的品牌。 续貂都没人要的狗尾, 白白被它浪费的时间。 点击这里: 近期影视推荐

