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Get over here——《真人快打传奇：蝎子的复仇》

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2020-4-22 20:48:52

Get over here——《真人快打传奇：蝎子的复仇》

今天聊聊电影《真人快打传奇：蝎子的复仇》。

片名Mortal Kombat Legends: Scorpions Revenge (2020)，别名真人快打：魔蝎的复仇（台）。

 

若说B级片是电影中的重要类别，那么B级游戏就是游戏中不可或缺的一环。

著名格斗游戏《真人快打》便是这样一部B级游戏作品，《真人快打》将B级片中最为标志性的血腥暴力元素发扬光大，让劳累了一天的人民群众，可以通过手柄键盘发泄心中各种负面情绪。

 

喜欢玩游戏的人应该都会知道《真人快打》的大名，这个游戏系列以血腥著称，动不动就打得满屏幕都是血，胜利之后还有各种“庆祝”动作。每局回合结束后，失败者有很长的硬直时间，这段时间就留给胜利者搓招，搓出一个无比炫酷又极具个人色彩的终结技。

相比炫酷的血腥暴力元素之下，游戏的格斗元素反而不那么引人注目了。说实话《真人快打》的打击感操控感并不如《街霸》《拳皇》，但也正是游戏走得血腥暴力路线，才让这个系列有了属于自己的特色。

 

为了给《真人快打》游戏编排一个合适的故事背景，游戏将地球、地狱、异界等各种世界观杂糅在一起，又是毁灭地球又是拯救地球的。

满口胡诌充满中二感的设定反而显得特别符合游戏气质，就这样《真人快打》走出了一条属于自己的B级游戏道路。

 

《真人快打》虽然和主流文化偏离很远，但却有着属于自己的忠实簇拥。在1995年和1997年时，就拍过两部《真人快打》真人电影，在2011年时，还有一部短篇幅真人美剧《真人快打：遗产》。

今年这部《真人快打传奇：蝎子的复仇》采用动画片的形式亮相，还是熟悉的配方、还是熟悉的味道。《真人快打》爱好者千万不要错过。

 

《真人快打传奇：蝎子的复仇》继续聚焦《真人快打》“亲儿子”蝎子展开，改编游戏背景，讲述了蝎子进入真人快打世界后为妻儿复仇的故事。

故事梗概可以通过蝎子主视角展开，蝎子本来生活自在逍遥，某天突然被人屠村，妻儿无一幸免，自己也被残忍杀害，而凶手正是绝对零度Sub-Zero。蝎子死后进入地狱，为了得到给妻儿复仇的机会，他答应拳痴Quan Chi代表地狱参加真人快打锦标赛。比赛途中，蝎子干掉了绝对零度，可事后才发现，一切都是拳痴在捣鬼……

与此同时，一场异界与阳间的争斗正在悄然拉开序幕。

 

当然，《真人快打》系列和社会主义核心价值观严重不合，而且也有规定，血腥暴力游戏无法上架、无法直播等，大家也只能在口口相传之中了解接触这个系列。

本动画电影忠实地还原了这个系列的血腥暴力，得益于动画片的表现形式，片中有大量表现肢体器官骨骼被击碎的特写镜头。原本在游戏中只是屏幕飙血的动作，在影片中均得到特写，相信游戏玩家对此会非常满意。

 

同时本片还高度还原了各种游戏角色设定。刘康(LIU KANG)、乔尼·凯奇(JOHNNYCAGE)、索尼娅·布雷德(SONYA BLADE)、雷电(RAYDEN)、绝对零度(SUB - ZERO)、蝎子(SCORPION)、蜥蜴人(REPTILE)、高洛(GORO)等角色悉数亮相，玩家们一眼就能看出。在表现形式上也是忠实还原角色技能，比如蜥蜴人的隐身、喷毒，蝎子的瞬移、抓钩，刘康的自行车踢，还有最著名的乔尼·凯奇的招牌动作是猴子偷桃，在这里他倒是被索妮娅用这招揍得不轻。

在表现终结技方面，亲儿子蝎子有了完整地表现机会，片中花费不少时间如实还原蝎子的终结技，老玩家说不定会不自觉地按出相应按键，超赞。

 

Get over here.

Finish him!

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真人快打传奇：蝎子的复仇 (2020)

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真人快打传奇：蝎子的复仇/Mortal Kombat Legends: Scorpions Revenge(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8211902/
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