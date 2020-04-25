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恐怖大师小众作品——《伊藤润二惊选集》

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2020-4-25 21:35:20

恐怖大师小众作品——《伊藤润二惊选集》

今天聊聊日剧《伊藤润二惊选集》。

片名伊藤潤二『コレクション / Junji Ito's Haunted House / 三ツ矢雄二(2018)

 

伊藤润二是著名日本恐怖漫画家，代表作品有《富江》系列、《漩涡》《至死不渝的爱》《押切怪谈》等。他的作品凭借诡异恐怖的气氛和细致入微的细节描写见长，看过他漫画的人应该绝对不会再忘记他的名字。甚至“富江”等角色太过著名，都能成功出圈。

这部《伊藤润二惊选集》正是选取了伊藤润二的一些作品，拍摄了一系列短片动画合集。

 

《伊藤润二惊选集》一共12集，每集二十多分钟。每集中一般是一长一短两个小故事，故事内容涵盖《长梦》《傀儡之家》《寒气》《蛞蝓少女》《地狱的人偶葬礼》等诸多有名作品。

有的作品是荒诞的都市怪谈，有的作品对人性展开哲学探讨，有的作品充满真挚情感，有的作品深刻讨论社会问题。

不熟悉此类作品的观众们如果看了，肯定会觉得脑洞眼界大开，作者满脑子的“奇思妙想”果真是匪夷所思。

 

漫画作品改编动画本来就会存在很多问题。

比如漫画中的静态恐怖气氛和动画中的动态恐怖气氛完全不同，阅读漫画时读者可以细细品味每幅画面，观看动画时观众只能跟着时间轴固定前行，这其中的差别会造成很大的气氛不同。

比如漫画中的线条可以做到十分细腻，能够完美呈现伊藤润二细腻的笔触，详细展现每一幅恐怖场景的所有细节。而动画则要考虑动态画面的帧数和分辨率等问题，线条不能做的太细，必不可少的造成一些细节丢失，这是作品表现形式不同的区别。

原著党如果在这些方面苛求动画，就吹毛求疵，选错方向了。倒不如把精力放在故事本身和编导想要表达的内涵上。

 

改变成动画剧的形式，可以帮助扩大伊藤润二作品的影响力，让平时不看漫画的人也有机会接触这种类型的作品。否则总是自己自娱自乐，不能结识更多的同好，岂不是一种资源浪费。

 

伊藤润二应该十分熟知并能熟练运用恐怖谷理论。这里各种恐怖角色之所以恐怖，很大程度上就是这些角色刻画时遵循了恐怖谷理论。

这些角色形象在近乎于真人的同时，又有了一丝丝与真人的不同，在形象即将成为真人时添加了一点诡异元素，给观众的感觉就是瞬间冲进了恐怖谷，恐怖感油然而生。

一般人物形象都是眼睛眉毛嘴巴完整、好手好脚健全的样子，在这里的角色则完全不同，在需要表现恐怖时，作者就会添加一点点诡异不同，比如眼睛、嘴巴、牙齿、身体、四肢等，都是可以发挥的部位。

 

《伊藤润二惊选集》中的字幕处理方式也是显得十分血腥惊悚。和一般作品中的常见字体不同，这里的字体采用猩红的颜色，粗细不一的笔触，让画面更增添一丝怪异。

另外，推荐观看原版《伊藤润二惊选集》，引进版的画面有和谐处理，更加不能原汁原味的感受原著。

 

恐怖大师小众作品，

咄咄怪事惊选改编。

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标签： 漫画(829) 动画(3637) 日本(1959) 惊悚(3600) 奇幻(1374) 血腥(594) 恐怖(2523) 日剧(614)

9.3 

伊藤润二

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伊藤润二/Junji Itou
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