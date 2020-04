仰望星空也要脚踏实地——《深海异兽》 今天聊聊电影《深海异兽》。 片名Underwater (2020),别名深海终劫站(台) / 水下。 看片名就可以知道,本片是一部深海怪兽类型的电影。 与《欧罗巴报告》《异星觉醒》等同类型科幻异兽影片视角不同,本片并没有仰望星空,而是将视角下沉,沉到深深的海底。在地球最深的海沟里,献上一场有关异兽的饕餮盛宴。 《深海异兽》发生马里亚纳海沟。未来世界里,一个名为“天”的能源公司,开发出可以深钻海底的技术,在海底各处建造钻井站开采资源。有趣的是,这些位于海沟底部的钻井站,名字都和天文有关,“开普勒”“谢泼德”“罗巴克”等。 在“开普勒”钻井站内,突如其来的剧烈海震让钻井站遭受结构性打击,站内工作人员死伤惨重,幸存者开展紧急撤离自救,故事就此展开。 “暮光女”克里斯汀·斯图尔特 Kristen Stewart在这里扮演一名名叫诺拉·普莱斯Norah Price的机械工。 海震发生时,诺拉正在洗漱备班,很幸运的逃过一劫,成为逃亡小队的一员。 在诺拉的帮助下,幸存者们组成临时队伍,前往最近的钻井站,试图寻求帮助。 在自救过程中,他们发现海震其实并不是那么简单单纯的事情,在这万米深海还有许多未知生物生活在他们身边。这些未知生物也成了他们自救的最大障碍。 故事发生在深度达1万米至1.1万米深的海沟底,学过物理的就知道,这种深度的压力可不是闹着玩的,水压高达一千多个大气压。 在一千多大气压的压强下,还能够完成钻井开采,甚至是海底漫步,想想也觉得极为超前。要知道目前人类载人下潜海底最高纪录也不过是蛟龙号的7020米,远没有达到影片中的科技水平。 有点儿观影量的影迷都知道,深海戏真的是难拍,《深海异兽》为了照顾影片表现形式,刻意将深海装置视觉化处理,这就会造成和科学设定相矛盾。 但如果要按照现实情况设计来拍摄,那观众们的观影体验肯定很差,看到的都是圆滚滚的铁疙瘩,所以观众们也不必太过纠结于此。 此外,水下几百米就已经是漆黑一片,海底还有各种悬浮垃圾,要让黑黢黢的海底有点电影的样子,同时还要顾及浑浊的海水,拍摄难度可谓很大。有深海恐惧症的人如果能从本片中感受到一丝恐惧,那就算是影片视觉成功了。 像《海王》那种水下开了霓虹灯似的布景,早已脱离科幻范畴,走的是奇幻风格了。 话虽这么说,《深海异兽》的画面也实在是太黑了点。 喜欢恐怖、克鲁苏元素的观众不要错过本片。 《深海异兽》中的异兽们带有浓浓的克苏鲁风,巨大、长须、触手,似乎都成了深海怪物的标配。 异兽们的登场过程犹如一场简易进化史,从咿咿呀呀的幼体到敏捷诡异的成年体,再到无以名状的究极体,异兽们似乎在向观众们展示大自然进化的神秘精妙之处。 其实怪兽题材的影片,只要带上克苏鲁风格就能让很多观众颅内高潮。只是我在这不太能够理解,万米海底的生物干嘛需要进化出类似手臂的肢体。这种器官在海底毫无益处,远不如触手来的实用。 影片开场后就用人类和蜘蛛暗比人与深海异兽。 就像《三体》里的三体人所说“你们都是虫子”,在绝对实力相差若干数量级的时候,两个物种就已经没有平等可言。克总看人类和人类看蚂蚁,差不多是同一种心态。弱势一方只能听天由命,生死全看强势一方心情。 放到《深海异兽》也是一样,在万米海底,异兽拥有绝对领域。人类作为弱小无助的入侵生物,在异兽们眼里不过是一群行走的美味罢了。 仰望星空也要脚踏实地, 克总异兽制造深海恐惧。 点击这里: 近期影视推荐

