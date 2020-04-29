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仰望星空也要脚踏实地——《深海异兽》

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2020-4-29 21:09:10

仰望星空也要脚踏实地——《深海异兽》

今天聊聊电影《深海异兽》。

片名Underwater (2020)，别名深海终劫站(台) / 水下。

 

看片名就可以知道，本片是一部深海怪兽类型的电影。

与《欧罗巴报告》《异星觉醒》等同类型科幻异兽影片视角不同，本片并没有仰望星空，而是将视角下沉，沉到深深的海底。在地球最深的海沟里，献上一场有关异兽的饕餮盛宴。

 

《深海异兽》发生马里亚纳海沟。未来世界里，一个名为“天”的能源公司，开发出可以深钻海底的技术，在海底各处建造钻井站开采资源。有趣的是，这些位于海沟底部的钻井站，名字都和天文有关，“开普勒”“谢泼德”“罗巴克”等。

在“开普勒”钻井站内，突如其来的剧烈海震让钻井站遭受结构性打击，站内工作人员死伤惨重，幸存者开展紧急撤离自救，故事就此展开。

 

“暮光女”克里斯汀·斯图尔特 Kristen Stewart在这里扮演一名名叫诺拉·普莱斯Norah Price的机械工。

海震发生时，诺拉正在洗漱备班，很幸运的逃过一劫，成为逃亡小队的一员。

 

在诺拉的帮助下，幸存者们组成临时队伍，前往最近的钻井站，试图寻求帮助。

在自救过程中，他们发现海震其实并不是那么简单单纯的事情，在这万米深海还有许多未知生物生活在他们身边。这些未知生物也成了他们自救的最大障碍。

 

故事发生在深度达1万米至1.1万米深的海沟底，学过物理的就知道，这种深度的压力可不是闹着玩的，水压高达一千多个大气压。

在一千多大气压的压强下，还能够完成钻井开采，甚至是海底漫步，想想也觉得极为超前。要知道目前人类载人下潜海底最高纪录也不过是蛟龙号的7020米，远没有达到影片中的科技水平。

 

有点儿观影量的影迷都知道，深海戏真的是难拍，《深海异兽》为了照顾影片表现形式，刻意将深海装置视觉化处理，这就会造成和科学设定相矛盾。

但如果要按照现实情况设计来拍摄，那观众们的观影体验肯定很差，看到的都是圆滚滚的铁疙瘩，所以观众们也不必太过纠结于此。

 

此外，水下几百米就已经是漆黑一片，海底还有各种悬浮垃圾，要让黑黢黢的海底有点电影的样子，同时还要顾及浑浊的海水，拍摄难度可谓很大。有深海恐惧症的人如果能从本片中感受到一丝恐惧，那就算是影片视觉成功了。

像《海王》那种水下开了霓虹灯似的布景，早已脱离科幻范畴，走的是奇幻风格了。

话虽这么说，《深海异兽》的画面也实在是太黑了点。

 

喜欢恐怖、克鲁苏元素的观众不要错过本片。

《深海异兽》中的异兽们带有浓浓的克苏鲁风，巨大、长须、触手，似乎都成了深海怪物的标配。

异兽们的登场过程犹如一场简易进化史，从咿咿呀呀的幼体到敏捷诡异的成年体，再到无以名状的究极体，异兽们似乎在向观众们展示大自然进化的神秘精妙之处。

其实怪兽题材的影片，只要带上克苏鲁风格就能让很多观众颅内高潮。只是我在这不太能够理解，万米海底的生物干嘛需要进化出类似手臂的肢体。这种器官在海底毫无益处，远不如触手来的实用。

 

影片开场后就用人类和蜘蛛暗比人与深海异兽。

就像《三体》里的三体人所说“你们都是虫子”，在绝对实力相差若干数量级的时候，两个物种就已经没有平等可言。克总看人类和人类看蚂蚁，差不多是同一种心态。弱势一方只能听天由命，生死全看强势一方心情。

放到《深海异兽》也是一样，在万米海底，异兽拥有绝对领域。人类作为弱小无助的入侵生物，在异兽们眼里不过是一群行走的美味罢了。

 

仰望星空也要脚踏实地，

克总异兽制造深海恐惧。

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标签： 美国(8666) 科幻(3267) 冒险(741) 惊悚(3602) 剧情片(3757) 娱乐片(1026) 福斯(142)

6.3 

水下 (2020)

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水下/Underwater(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8212219/
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