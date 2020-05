神仙打架求大同——《恶魔人》 今天聊聊日剧《恶魔人:哭泣之子》。 片名Devilman: Crybaby (2018),别名爱哭鬼 / 恶魔人Crybaby。 这部Netflix出品的日本漫画剧,在2018年年初登场后,立即吸引了无数日漫爱好者的目光。 一般漫改剧往往会遭到来自原著党的各种挑刺,而这部《恶魔人:哭泣之子》上映之后却能做到口碑坚挺,分数不错。一方面是《恶魔人》漫画原著太过于前卫,几十年后拿来改编依旧不落俗臼;另一方面得益于剧本的脉络清晰,完善了几条故事线索,让这部超自然剧有了更多合理性。 《恶魔人》是漫画鬼才永井豪于1972年创作的漫画作品,全5卷。这部作品对日本漫画影响深远,与手冢治虫的《怪医黑杰克》,池田理代子的《凡尔赛玫瑰》一起并称为二十世纪70年代三部影响最大的漫画作品。 漫画故事讲述一位名叫不动明的少年和恶魔之间的惨烈战斗。 不动明本是一位平平无奇的少年,得到恶魔勇士阿蒙的恶魔之力后,自己的人性和恶魔阿蒙的魔性相结合,人性占据上风,不动明成了一位恶魔人。 《恶魔人》中最为著名的标志就是其中直观露骨的黄暴场景。流于表面的恶魔暴虐、埋藏在深处的人性之恶相互交织在一起,最终呈现了一付太美的画面。 漫画中笔锋犀利,成为动画后,画面继续强烈地挑动观众们的视觉神经,甚至让人心生疑惑。居然在上世纪七十年代就有如此前卫大胆的作品。 形式上超前,内容同样超前。除了令人咂舌的画面,《恶魔人》中还有不少对人性的考问。《恶魔人》中有许多哲学讨论,积极参与政治敏感话题。 人与恶魔的区别并不是外表或者能力的差别,而是心中是否有基本善恶观。这不就是一种大同、大爱的思想么,能够在娱乐为主的漫画作品中表现出这种寻求大同的思想,作者永井豪的敏锐可见一斑。 以貌取人发展到后来就是种族主义,种族的刻板印象并不能代表个体的善恶。 如果从人类加恶魔的共同体角度出发,剧中各种角色的做法就有了全新解读。一开始观众们自然会自觉带入人类视角,认为恶魔十恶不赦,但随着剧情深入,观众们就会发现事情并不那么简单。 为非作歹作奸犯科者,即便顶着一张人皮,也与恶魔无异。而恶魔尽管外表丑陋,看似凶残,如果能够从善如流,也是善莫大焉。 死丽濡的一段大概就是最好的解释。 剧中主角主要是两位,不动明和飞鸟了。 不动明作为一位正常上学的学生,本身没有什么特点,非要说有的话,大概就是内心十分善良,容易掉眼泪吧。 不动明身上被复苏的阿蒙附身。说到阿蒙那就不得了了,在永井豪的设定中,阿蒙是太古时代曾到过地球的恶魔一族一员,是恶魔族中的最强勇者,战斗力顶格,在恶魔中相当有声望。复苏的阿蒙企图占据不动明身体时,却被不动明的意志压制,从而产生了恶魔人。 阿蒙最早出处也和神学密不可分,阿蒙是所罗门王72柱魔神中排第7位的魔神,位阶侯爵,统帅40个军团的炎之侯爵,狼身蛇尾,口吐烈焰。甚至在埃及,阿蒙是作为最高神被崇拜。 飞鸟了作为不动明发小,自幼就和不动明产生密不可分的联系。 飞鸟了作为全剧最大的BOSS,直接化身撒旦,是恶魔一族的统领。撒旦不用多介绍,各种神话故事里的设定多如牛毛。在这里撒旦代表着原著民的诉求,在地球原著民恶魔和入侵降临的人类之间,纯粹的种族主义者不可避免的发生冲突。 除了剧情的大同诉求,单看飞鸟了和不动明,两人之间还有对爱的追求。对朋友的爱和对自身的肯定,成了飞鸟了行事的一个出发点。大概孤独久了的人特别期待能有交心的机会。 神仙打架求大同, 善恶难辨寻大爱。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 暴力(756) 日本(1963) 惊悚(3604) 血腥(596) 日剧(616) 娱乐片(1032) Netflix(54)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.