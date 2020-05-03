神仙打架求大同——《恶魔人》

今天聊聊日剧《恶魔人：哭泣之子》。

片名Devilman: Crybaby (2018)，别名爱哭鬼 / 恶魔人Crybaby。

这部Netflix出品的日本漫画剧，在2018年年初登场后，立即吸引了无数日漫爱好者的目光。

一般漫改剧往往会遭到来自原著党的各种挑刺，而这部《恶魔人：哭泣之子》上映之后却能做到口碑坚挺，分数不错。一方面是《恶魔人》漫画原著太过于前卫，几十年后拿来改编依旧不落俗臼；另一方面得益于剧本的脉络清晰，完善了几条故事线索，让这部超自然剧有了更多合理性。

《恶魔人》是漫画鬼才永井豪于1972年创作的漫画作品，全5卷。这部作品对日本漫画影响深远，与手冢治虫的《怪医黑杰克》，池田理代子的《凡尔赛玫瑰》一起并称为二十世纪70年代三部影响最大的漫画作品。

漫画故事讲述一位名叫不动明的少年和恶魔之间的惨烈战斗。

不动明本是一位平平无奇的少年，得到恶魔勇士阿蒙的恶魔之力后，自己的人性和恶魔阿蒙的魔性相结合，人性占据上风，不动明成了一位恶魔人。

《恶魔人》中最为著名的标志就是其中直观露骨的黄暴场景。流于表面的恶魔暴虐、埋藏在深处的人性之恶相互交织在一起，最终呈现了一付太美的画面。

漫画中笔锋犀利，成为动画后，画面继续强烈地挑动观众们的视觉神经，甚至让人心生疑惑。居然在上世纪七十年代就有如此前卫大胆的作品。

形式上超前，内容同样超前。除了令人咂舌的画面，《恶魔人》中还有不少对人性的考问。《恶魔人》中有许多哲学讨论，积极参与政治敏感话题。

人与恶魔的区别并不是外表或者能力的差别，而是心中是否有基本善恶观。这不就是一种大同、大爱的思想么，能够在娱乐为主的漫画作品中表现出这种寻求大同的思想，作者永井豪的敏锐可见一斑。

以貌取人发展到后来就是种族主义，种族的刻板印象并不能代表个体的善恶。

如果从人类加恶魔的共同体角度出发，剧中各种角色的做法就有了全新解读。一开始观众们自然会自觉带入人类视角，认为恶魔十恶不赦，但随着剧情深入，观众们就会发现事情并不那么简单。

为非作歹作奸犯科者，即便顶着一张人皮，也与恶魔无异。而恶魔尽管外表丑陋，看似凶残，如果能够从善如流，也是善莫大焉。

死丽濡的一段大概就是最好的解释。

剧中主角主要是两位，不动明和飞鸟了。

不动明作为一位正常上学的学生，本身没有什么特点，非要说有的话，大概就是内心十分善良，容易掉眼泪吧。

不动明身上被复苏的阿蒙附身。说到阿蒙那就不得了了，在永井豪的设定中，阿蒙是太古时代曾到过地球的恶魔一族一员，是恶魔族中的最强勇者，战斗力顶格，在恶魔中相当有声望。复苏的阿蒙企图占据不动明身体时，却被不动明的意志压制，从而产生了恶魔人。

阿蒙最早出处也和神学密不可分，阿蒙是所罗门王72柱魔神中排第7位的魔神，位阶侯爵，统帅40个军团的炎之侯爵，狼身蛇尾，口吐烈焰。甚至在埃及，阿蒙是作为最高神被崇拜。

飞鸟了作为不动明发小，自幼就和不动明产生密不可分的联系。

飞鸟了作为全剧最大的BOSS，直接化身撒旦，是恶魔一族的统领。撒旦不用多介绍，各种神话故事里的设定多如牛毛。在这里撒旦代表着原著民的诉求，在地球原著民恶魔和入侵降临的人类之间，纯粹的种族主义者不可避免的发生冲突。

除了剧情的大同诉求，单看飞鸟了和不动明，两人之间还有对爱的追求。对朋友的爱和对自身的肯定，成了飞鸟了行事的一个出发点。大概孤独久了的人特别期待能有交心的机会。

神仙打架求大同，

善恶难辨寻大爱。

点击这里： 近期影视推荐





这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视