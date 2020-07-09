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披着超级英雄外衣的青春剧——《斗篷与匕首第1季》

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2020-7-9 22:10:18

披着超级英雄外衣的青春剧——《斗篷与匕首第1季》

今天聊聊美剧《斗篷与匕首第1季》。

片名Cloak & Dagger Season 1 (2018)。

 

如果观众不熟悉美漫世界的话，《斗篷与匕首》就是一部观众不看片头都不知道这是漫威出品的电视剧。

剧中也有着各种各样的超能力设定，但表现结果却差强人意。作为开篇的第一季，本季除了介绍斗篷与匕首两人的起源，剩下就将大量精力放在叛逆期青少年挥霍精力上。偶尔涉及一些家庭关系、黑心垄断企业、警察内部腐败、种族平等等内容，均是浅尝辄止，缺一口气。

 

斗篷与匕首在剧中是两位暴躁的青少年。

两人一男一女、一黑一白、一穷一富，从外到内在各个方面都形成鲜明对比。

 

斗篷（Cloak）原名泰隆·约翰逊（TyroneJohnson），黑人男性。他拥有连接黑暗能量世界的能力，能在短距离进行瞬间移动，可以看到别人的恐惧，也可以激发别人的恐惧感。在漫画中，他被注射海洛因而激发了超能力，成为斗篷。

他出生于一个贫穷家庭，幼年目睹亲哥哥被警察杀害，自此有了对黑警的心理阴影，立志要揭发真相，将黑警绳之以法，为哥哥讨回公道。


 

匕首（Dagger）原名坦迪·博文（TandyBowen），白人女性，别名光女士（Lady Light）。匕首可以以匕首的方式产生出生命之光，她可以手持光匕首，也能投掷光匕首。与斗篷相对，匕首可以看到别人的希望，也可以夺走别人的希望留下无尽的虚无和痛苦。在漫画中，她也被注射海洛因而激发了超能力，成为匕首。

她出生在一个富裕的中产家庭，父亲是一个垄断企业高管，家境优渥。幼年经历了一场车祸，父亲不幸死亡，还成了企业的背锅侠，于是她也立志要揭露垄断企业的丑恶嘴脸，为父亲恢复名誉。


 

很明显，《斗篷与匕首》走的是青春剧路线，形象、性格、能力完全互补的两人在第一季中仅仅完成两项，还没有表现出超能力的互补，也还没有成为娴熟的搭档。

照顾剧集尺度，斗篷与匕首的起源也进行适度改编，原本他们是潜在变种人，经过海洛因激发才有了超能力，现在他们直接由地底能量爆炸激发超能力。这样既可以避免变种人的版权问题，也可以让剧集面向青少年。

就像聚焦帅哥靓妹的青春剧一样，本季着眼年轻人的叛逆世界。在他们眼中，错的世界，自己根据自己的经历看到的才是真相。幼年大难不死的两人，八年后在命运的安排下再次相遇，他们开始为各自家人找回自己心中的公道。

 

本剧真正想说的还是各种社会问题，按照政治正确的路子拍总不会错。

在价值观还没有成熟的阶段，年轻人眼中只有黑白两色，就像斗篷与匕首一样。

斗篷与匕首坚定地认为自己看到的就是真相，却不知道在他们没有看到的地方还发生了许多他们毫不知情的事情。在他们有了可以一窥他人思想的能力后，他们看到了别人的恐惧和希望，也看到了很多不愿意相信的事情。

就像匕首最终选择拿钱而不是给老爸平反一样，随着年纪增长，他们也才明白世界运转的力量并不是真相，而是利益。

 

本季中反派设定在腐败警察和垄断公司上，斗篷与匕首两条线索交汇后，主打反派恐惧怪。不得不说，这个反派设定有点儿糊弄，可能是成本原因，也可能是剧本原因，和常见的超英剧差距较大。

就第一季效果来看，《斗篷与匕首》仅仅比一季被砍的《异人族》稍微好看一点点，和恨铁不成钢的《铁拳》第1季不相上下。

 

披着超级英雄外衣的青春剧，

讲究政治正确核心的黑白配。

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斗篷与匕首 (2018)

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斗篷与匕首/Cloak & Dagger(2018)
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