披着超级英雄外衣的青春剧——《斗篷与匕首第1季》 今天聊聊美剧《斗篷与匕首第1季》。 片名Cloak & Dagger Season 1 (2018)。 如果观众不熟悉美漫世界的话,《斗篷与匕首》就是一部观众不看片头都不知道这是漫威出品的电视剧。 剧中也有着各种各样的超能力设定,但表现结果却差强人意。作为开篇的第一季,本季除了介绍斗篷与匕首两人的起源,剩下就将大量精力放在叛逆期青少年挥霍精力上。偶尔涉及一些家庭关系、黑心垄断企业、警察内部腐败、种族平等等内容,均是浅尝辄止,缺一口气。 斗篷与匕首在剧中是两位暴躁的青少年。 两人一男一女、一黑一白、一穷一富,从外到内在各个方面都形成鲜明对比。 斗篷(Cloak)原名泰隆·约翰逊(TyroneJohnson),黑人男性。他拥有连接黑暗能量世界的能力,能在短距离进行瞬间移动,可以看到别人的恐惧,也可以激发别人的恐惧感。在漫画中,他被注射海洛因而激发了超能力,成为斗篷。 他出生于一个贫穷家庭,幼年目睹亲哥哥被警察杀害,自此有了对黑警的心理阴影,立志要揭发真相,将黑警绳之以法,为哥哥讨回公道。

匕首(Dagger)原名坦迪·博文(TandyBowen),白人女性,别名光女士(Lady Light)。匕首可以以匕首的方式产生出生命之光,她可以手持光匕首,也能投掷光匕首。与斗篷相对,匕首可以看到别人的希望,也可以夺走别人的希望留下无尽的虚无和痛苦。在漫画中,她也被注射海洛因而激发了超能力,成为匕首。 她出生在一个富裕的中产家庭,父亲是一个垄断企业高管,家境优渥。幼年经历了一场车祸,父亲不幸死亡,还成了企业的背锅侠,于是她也立志要揭露垄断企业的丑恶嘴脸,为父亲恢复名誉。

很明显,《斗篷与匕首》走的是青春剧路线,形象、性格、能力完全互补的两人在第一季中仅仅完成两项,还没有表现出超能力的互补,也还没有成为娴熟的搭档。 照顾剧集尺度,斗篷与匕首的起源也进行适度改编,原本他们是潜在变种人,经过海洛因激发才有了超能力,现在他们直接由地底能量爆炸激发超能力。这样既可以避免变种人的版权问题,也可以让剧集面向青少年。 就像聚焦帅哥靓妹的青春剧一样,本季着眼年轻人的叛逆世界。在他们眼中,错的世界,自己根据自己的经历看到的才是真相。幼年大难不死的两人,八年后在命运的安排下再次相遇,他们开始为各自家人找回自己心中的公道。 本剧真正想说的还是各种社会问题,按照政治正确的路子拍总不会错。 在价值观还没有成熟的阶段,年轻人眼中只有黑白两色,就像斗篷与匕首一样。 斗篷与匕首坚定地认为自己看到的就是真相,却不知道在他们没有看到的地方还发生了许多他们毫不知情的事情。在他们有了可以一窥他人思想的能力后,他们看到了别人的恐惧和希望,也看到了很多不愿意相信的事情。 就像匕首最终选择拿钱而不是给老爸平反一样,随着年纪增长,他们也才明白世界运转的力量并不是真相,而是利益。 本季中反派设定在腐败警察和垄断公司上,斗篷与匕首两条线索交汇后,主打反派恐惧怪。不得不说,这个反派设定有点儿糊弄,可能是成本原因,也可能是剧本原因,和常见的超英剧差距较大。 就第一季效果来看,《斗篷与匕首》仅仅比一季被砍的《异人族》稍微好看一点点,和恨铁不成钢的《铁拳》第1季不相上下。 披着超级英雄外衣的青春剧, 讲究政治正确核心的黑白配。 点击这里: 近期影视推荐

