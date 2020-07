挥泪别神剧,爱国者的再次胜利——《国土安全第8季》 今天聊聊美剧《国土安全第8季》。 片名Homeland Season 8(2020)。 要问近年来最惨的美剧主角是谁?那肯定是非《国土安全》的女主角卡莉莫属。 卡莉身上集合了爱国者的一切特质,她身居CIA要职,在多个反恐前线工作过,成绩斐然,坚定的维护自己的祖国,为了国家的安全可以舍弃自己个人利益;同时也带有很多不适合从事间谍工作的隐患,患有强烈的躁动症,在意见与别人不一致时,会毅然决然的公然抗命,甚至与敌对分子合作。 就在这样一个矛盾的个体上,观众们看到了不一样的爱国情怀。 陪伴我们走过9年的《国土安全》终于在今年迎来完结季,每次都被虐的死去活来的卡莉也最终得到了一个交代。 当初第一季时,观众们普遍认为卡莉疯了,从来没有见过一个如此政治不正确又极其坚定的爱国者。流线一样的男主角走马灯似的换了好几茬后,只有卡莉还坚挺地战斗在反恐第一线。她以并不强壮的身体扛起了整个国家安全事业,多次在危机时刻力挽狂澜。 第八季作为全剧完结季也玩了一个大的。 以世界警察自居的老美再次重返“帝国坟场”阿富汗,打击塔利班多年却一直没有取得有效进展,美国最终决定撤兵。就在美国总统和阿富汗总统共同宣布撤军决定后,意想不到的事情发生了,两个国家元首居然齐刷刷地死于空难。 国家元首遇难后,世界一片哗然,一面是美国国内鹰派的蠢蠢欲动,一面是阿富汗政府抢班夺权,一面是塔利班势力的蓄势反扑,还有来自俄罗斯的趁火打劫。在真相还没有查明前,各方势力就准备大打出手,眼看两个有核武器国家就要爆发战争,卡莉这时再一次站了出来,顶住四面八方的压力,最终成功阻止了超级大战爆发。 整个《国土安全》第八季保持了这个系列的一贯高水准,连总统都敢写死,还真就没有编导不敢玩的花样了。 这季节奏十分紧凑,看了第一集就停不下来。强烈建议各位找一个整段时间,一口气看完,保证十分过瘾。 身处和平国家的人可能对和平没有感觉,如果身处战乱国家的话,肯定会明白和平简直太难了。 在我们看不到的隐秘战线,有着大量地下工作者在兢兢业业默默付出。他们为了自己国家利益深入险境,有的时候还要背负恶名,没有坚定的理想信念,真的不能完成任务。 但最昂贵的和平也比战争便宜。战争里没有赢家,大家不过是在相互毁灭罢了。维系和平虽然艰难,至少绝大部分人和物都还在。 美国虐我千百遍,我待祖国如初恋。 忍辱负重的卡莉是当之无愧坚定的爱国者,只要她认定了事情就一定要进行到底,哪怕血海刀山也要独自闯荡一番。 脏活苦活累活全是卡莉的,除了身边人不理解,有时候来自组织内部也对她有质疑。真的不知道她是怎样坚持下来的,可能真的只有疯了的人才能如此坚定地走到最后。 在第七季季末,卡莉被俄罗斯情报机关抓走,“惨无人道”地囚禁虐待了数月。看着卡莉的邋遢造型,没有人不心疼的。其他美剧的女主角都打扮得美美哒,出入高级会所,找朋友谈恋爱摆Pose,唯独卡莉要过得人不人鬼不鬼。 剧中与卡莉相对的,就是被讽刺到体无完肤的美国精英民主制度。 自诩为人类文明灯塔的这个西方国家奉行精英治国一套理论,用极少数精英人士领导一大群丧失思考能力的底层人士,然后利用经济和军事霸权从全世界人民身上吸血。当别国没有反抗能力时,这一套还行之有效,多出来的经费还可以培养大量带路党,包装灯塔形象。当灯塔国遭遇几次恐怖袭击后,深陷反恐战争泥潭,紧接着消耗了大量国力,精英治国一套就玩不转了。本剧用最直接的方式干掉了美国总统,毫无政治经验的傻白甜副总统接替后,瞬间失去了方向。党派之间的斗争、党内势力的斗争让这个本就没有主见的傻白甜成了笑柄,精英治国一套也显露出肉眼可见的弊端。 对饱受美国欺凌的世界人民来说,任何会和美国产生竞争关系的国家,都会希望美国总统四年一换,民主共和两党屁股都没坐热就立马被赶出白宫。让他们国家的政策无法延续,每一届政府都只会为了短期政绩而流于表面。 卡莉除了对祖国的热爱,还有对战乱地区人们的愧疚,当年她下令扔下的炸弹害死了无数无辜平民,包含大量儿童。她为了赎罪,也是在极力阻止战争爆发。 其实卡莉着眼点是阿富汗、巴基斯坦的区域性局势,如果放眼全球格局的博弈,有核国家对有核国家发出这种恫吓时,五常、周边国家的意见也很重要。第八季为了突出卡莉的作用,选择性的忽视了其他国家和地区的作用。给人的感觉可能就会是视野不够开阔,孤立的看待问题。 瑕不掩瑜,这点小瑕疵不妨碍《国土安全》的神剧地位。 挥泪别神剧,爱国者的再次胜利。 真情最难舍,女间谍的传奇落幕。 点击这里: 近期影视推荐

