挥泪别神剧，爱国者的再次胜利——《国土安全第8季》

今天聊聊美剧《国土安全第8季》。

片名Homeland Season 8(2020)。

要问近年来最惨的美剧主角是谁？那肯定是非《国土安全》的女主角卡莉莫属。

卡莉身上集合了爱国者的一切特质，她身居CIA要职，在多个反恐前线工作过，成绩斐然，坚定的维护自己的祖国，为了国家的安全可以舍弃自己个人利益；同时也带有很多不适合从事间谍工作的隐患，患有强烈的躁动症，在意见与别人不一致时，会毅然决然的公然抗命，甚至与敌对分子合作。

就在这样一个矛盾的个体上，观众们看到了不一样的爱国情怀。

陪伴我们走过9年的《国土安全》终于在今年迎来完结季，每次都被虐的死去活来的卡莉也最终得到了一个交代。

当初第一季时，观众们普遍认为卡莉疯了，从来没有见过一个如此政治不正确又极其坚定的爱国者。流线一样的男主角走马灯似的换了好几茬后，只有卡莉还坚挺地战斗在反恐第一线。她以并不强壮的身体扛起了整个国家安全事业，多次在危机时刻力挽狂澜。

第八季作为全剧完结季也玩了一个大的。

以世界警察自居的老美再次重返“帝国坟场”阿富汗，打击塔利班多年却一直没有取得有效进展，美国最终决定撤兵。就在美国总统和阿富汗总统共同宣布撤军决定后，意想不到的事情发生了，两个国家元首居然齐刷刷地死于空难。

国家元首遇难后，世界一片哗然，一面是美国国内鹰派的蠢蠢欲动，一面是阿富汗政府抢班夺权，一面是塔利班势力的蓄势反扑，还有来自俄罗斯的趁火打劫。在真相还没有查明前，各方势力就准备大打出手，眼看两个有核武器国家就要爆发战争，卡莉这时再一次站了出来，顶住四面八方的压力，最终成功阻止了超级大战爆发。

整个《国土安全》第八季保持了这个系列的一贯高水准，连总统都敢写死，还真就没有编导不敢玩的花样了。

这季节奏十分紧凑，看了第一集就停不下来。强烈建议各位找一个整段时间，一口气看完，保证十分过瘾。

身处和平国家的人可能对和平没有感觉，如果身处战乱国家的话，肯定会明白和平简直太难了。

在我们看不到的隐秘战线，有着大量地下工作者在兢兢业业默默付出。他们为了自己国家利益深入险境，有的时候还要背负恶名，没有坚定的理想信念，真的不能完成任务。

但最昂贵的和平也比战争便宜。战争里没有赢家，大家不过是在相互毁灭罢了。维系和平虽然艰难，至少绝大部分人和物都还在。

美国虐我千百遍，我待祖国如初恋。

忍辱负重的卡莉是当之无愧坚定的爱国者，只要她认定了事情就一定要进行到底，哪怕血海刀山也要独自闯荡一番。

脏活苦活累活全是卡莉的，除了身边人不理解，有时候来自组织内部也对她有质疑。真的不知道她是怎样坚持下来的，可能真的只有疯了的人才能如此坚定地走到最后。

在第七季季末，卡莉被俄罗斯情报机关抓走，“惨无人道”地囚禁虐待了数月。看着卡莉的邋遢造型，没有人不心疼的。其他美剧的女主角都打扮得美美哒，出入高级会所，找朋友谈恋爱摆Pose，唯独卡莉要过得人不人鬼不鬼。

剧中与卡莉相对的，就是被讽刺到体无完肤的美国精英民主制度。

自诩为人类文明灯塔的这个西方国家奉行精英治国一套理论，用极少数精英人士领导一大群丧失思考能力的底层人士，然后利用经济和军事霸权从全世界人民身上吸血。当别国没有反抗能力时，这一套还行之有效，多出来的经费还可以培养大量带路党，包装灯塔形象。当灯塔国遭遇几次恐怖袭击后，深陷反恐战争泥潭，紧接着消耗了大量国力，精英治国一套就玩不转了。本剧用最直接的方式干掉了美国总统，毫无政治经验的傻白甜副总统接替后，瞬间失去了方向。党派之间的斗争、党内势力的斗争让这个本就没有主见的傻白甜成了笑柄，精英治国一套也显露出肉眼可见的弊端。

对饱受美国欺凌的世界人民来说，任何会和美国产生竞争关系的国家，都会希望美国总统四年一换，民主共和两党屁股都没坐热就立马被赶出白宫。让他们国家的政策无法延续，每一届政府都只会为了短期政绩而流于表面。

卡莉除了对祖国的热爱，还有对战乱地区人们的愧疚，当年她下令扔下的炸弹害死了无数无辜平民，包含大量儿童。她为了赎罪，也是在极力阻止战争爆发。

其实卡莉着眼点是阿富汗、巴基斯坦的区域性局势，如果放眼全球格局的博弈，有核国家对有核国家发出这种恫吓时，五常、周边国家的意见也很重要。第八季为了突出卡莉的作用，选择性的忽视了其他国家和地区的作用。给人的感觉可能就会是视野不够开阔，孤立的看待问题。

瑕不掩瑜，这点小瑕疵不妨碍《国土安全》的神剧地位。

挥泪别神剧，爱国者的再次胜利。

真情最难舍，女间谍的传奇落幕。

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