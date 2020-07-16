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黑人为谁而战——《誓血五人组》

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2020-7-16 20:41:06

黑人为谁而战——《誓血五人组》

今天聊聊电影《誓血五人组》。

片名Da 5 Bloods (2020)，别名五滴血。

 

一贯关注BLM（black lives matter）的斯派克·李带着他的新作《誓血五人组》来了。

《誓血五人组》讲述四个美国黑人越战退伍老兵重返越南的故事。他们四位老大爷此行主要两个目的，第一个是寻找当年老班长的尸体骸骨，第二个是寻找当年遗失的黄金。在他们此次行程中，再次引出黑人抗争不公待遇的话题。

 

其实《誓血五人组》的内容缺陈乏新，和斯派克·李以往几部作品调调一致。

他们四位老大爷带着一个小儿子算是新的五人组，四位老大爷连同死去的老班长则是旧的五人组。

新旧五人组都想在白人掌握话语权的世界里分一杯羹，他们尝试了各种方法，卖惨卖乖、巧取豪夺。

中心思想就是，不管黑人内部如何分裂，自己如何不堪，全世界都欠他们的，他们抽烟喝酒吸毒嫖娼，他们拔掉无情始乱终弃，但是全世界欠他们。他们可以不学习不努力，但责任一定是白种人剥夺了他们的学习权力，他们可以贪生怕死临阵脱逃，但责任一定是白种人强迫他们上的战场，他们可以不对祖国负责，但责任一定是祖国亏欠他们。

 

同时在《誓血五人组》中，也表现了他们对黄种人的一贯态度。

他们可以依靠白人提升自己的待遇，需要的时候可以和白人分赃，而黄种人则滚一边去。越南猴子全部突突突了，就你们也想跟黑人大爷分一杯羹？越南女人更只是他们眼中的XX工具罢了。

 

美国人普遍喜欢以越战做背景板，一方面越战期间反战情绪达到顶点，另一方面越南人的反复无常给美国佬正义形象增光不少，这种口水战才有的一打。

反过来你见过几个导演想涉及朝鲜战争的呢。当年美国人打着联合国旗号，气势汹汹地跑过来，结果被人类有史以来最强大的陆军按在地上摩擦摩擦。他们在国内连反战情绪都没酝酿好时，就灰溜溜地撤退了，根本不给做背景板的机会。

 

《誓血五人组》中大量提及马丁·路德·金和黑豹组织，这两者作为黑人平权运动的最高峰永远成为了一个不可逾越的高峰。

马丁·路德·金意识到毫无章法的暴乱根本无法改变黑人种族命运，于是他教导黑人要有组织，要学会抗争。黑豹组织则坚定的认为只有武装斗争才能实现自身诉求，隐隐有一丝枪杆子里面出政权的味道。

根本原因还是他们社会制度与生产力不匹配，仅仅依靠和平请愿没法改变现状。

 

黑人暴乱并不可怕，强盗起家的白种人有的是办法对付这种级别的小打小闹，反倒是教导黑人不要暴乱才可怕。当马丁·路德·金教育黑人们不要暴乱给人口舌时，当黑豹组织建立了自己的社区时，统治阶级害怕了，他们哪怕不要脸面，不惜撕下伪善的假面具，也要直接冲进家中杀人，也要一劳永逸的铲除马丁·路德·金和黑豹组织。

灯塔国现在愈演愈烈的暴乱，缺少行动纲领，没有思想指引，只能按照统治阶级的意愿，向着情绪定向爆破的方向发展。戏里戏外没啥区别，一部电影更是不能改变什么。

 

《誓血五人组》更像是会哭的孩子有奶吃。

黑种人不断发声，在享受奶头乐的时候可以多喝到一些新鲜奶水，享受政治正确。而黄种人在西方则依旧没有话语权，日常要忍受意识形态斗争带来的污名化，只有在争取票仓的时候才会得到一些忽悠的漂亮话。

黑人在美国闹，那就让他们闹去吧。如果身为被黑种人鄙视的黄种人，还要去替黑种人发声，那真的是脑壳子有问题了。在美国BLM（black lives matter）是政治正确，ALM（all lives matter）会被人骂，在我们这里ALM才是政治正确。

 

《誓血五人组》画面采用多种屏幕尺寸，有不同的荧幕宽高比、不同的数字胶片制式，类似《山河故人》用三种尺寸表现三种历史时期，《誓血五人组》中也是窄屏表示过去，常规尺寸表示当下，宽屏表示未来。

影片中大量穿插历史资料照片和视频，给人在上历史课的感觉。

 

《誓血五人组》试图弄清楚黑人群体在为谁而战，究竟是为了一个欺压自己的国家，还是为了自己的种族群体。

当这个问题抛出来时，就已经表明这个国家处于割裂状态。只要人吃人的制度还存在，这个问题就没有答案。

我们的立场则可以很简单，隔岸观火，引以为戒。

 

丧钟为谁而鸣，

黑人为谁而战。

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标签： 历史(1065) 美国(4760) 战争(663) 剧情片(2449)

6.2 

誓血五人组 (2020)

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誓血五人组/Da 5 Bloods(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8215088/
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