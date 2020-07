黑人为谁而战——《誓血五人组》 今天聊聊电影《誓血五人组》。 片名Da 5 Bloods (2020),别名五滴血。 一贯关注BLM(black lives matter)的斯派克·李带着他的新作《誓血五人组》来了。 《誓血五人组》讲述四个美国黑人越战退伍老兵重返越南的故事。他们四位老大爷此行主要两个目的,第一个是寻找当年老班长的尸体骸骨,第二个是寻找当年遗失的黄金。在他们此次行程中,再次引出黑人抗争不公待遇的话题。 其实《誓血五人组》的内容缺陈乏新,和斯派克·李以往几部作品调调一致。 他们四位老大爷带着一个小儿子算是新的五人组,四位老大爷连同死去的老班长则是旧的五人组。 新旧五人组都想在白人掌握话语权的世界里分一杯羹,他们尝试了各种方法,卖惨卖乖、巧取豪夺。 中心思想就是,不管黑人内部如何分裂,自己如何不堪,全世界都欠他们的,他们抽烟喝酒吸毒嫖娼,他们拔掉无情始乱终弃,但是全世界欠他们。他们可以不学习不努力,但责任一定是白种人剥夺了他们的学习权力,他们可以贪生怕死临阵脱逃,但责任一定是白种人强迫他们上的战场,他们可以不对祖国负责,但责任一定是祖国亏欠他们。 同时在《誓血五人组》中,也表现了他们对黄种人的一贯态度。 他们可以依靠白人提升自己的待遇,需要的时候可以和白人分赃,而黄种人则滚一边去。越南猴子全部突突突了,就你们也想跟黑人大爷分一杯羹?越南女人更只是他们眼中的XX工具罢了。 美国人普遍喜欢以越战做背景板,一方面越战期间反战情绪达到顶点,另一方面越南人的反复无常给美国佬正义形象增光不少,这种口水战才有的一打。 反过来你见过几个导演想涉及朝鲜战争的呢。当年美国人打着联合国旗号,气势汹汹地跑过来,结果被人类有史以来最强大的陆军按在地上摩擦摩擦。他们在国内连反战情绪都没酝酿好时,就灰溜溜地撤退了,根本不给做背景板的机会。 《誓血五人组》中大量提及马丁·路德·金和黑豹组织,这两者作为黑人平权运动的最高峰永远成为了一个不可逾越的高峰。 马丁·路德·金意识到毫无章法的暴乱根本无法改变黑人种族命运,于是他教导黑人要有组织,要学会抗争。黑豹组织则坚定的认为只有武装斗争才能实现自身诉求,隐隐有一丝枪杆子里面出政权的味道。 根本原因还是他们社会制度与生产力不匹配,仅仅依靠和平请愿没法改变现状。 黑人暴乱并不可怕,强盗起家的白种人有的是办法对付这种级别的小打小闹,反倒是教导黑人不要暴乱才可怕。当马丁·路德·金教育黑人们不要暴乱给人口舌时,当黑豹组织建立了自己的社区时,统治阶级害怕了,他们哪怕不要脸面,不惜撕下伪善的假面具,也要直接冲进家中杀人,也要一劳永逸的铲除马丁·路德·金和黑豹组织。 灯塔国现在愈演愈烈的暴乱,缺少行动纲领,没有思想指引,只能按照统治阶级的意愿,向着情绪定向爆破的方向发展。戏里戏外没啥区别,一部电影更是不能改变什么。 《誓血五人组》更像是会哭的孩子有奶吃。 黑种人不断发声,在享受奶头乐的时候可以多喝到一些新鲜奶水,享受政治正确。而黄种人在西方则依旧没有话语权,日常要忍受意识形态斗争带来的污名化,只有在争取票仓的时候才会得到一些忽悠的漂亮话。 黑人在美国闹,那就让他们闹去吧。如果身为被黑种人鄙视的黄种人,还要去替黑种人发声,那真的是脑壳子有问题了。在美国BLM(black lives matter)是政治正确,ALM(all lives matter)会被人骂,在我们这里ALM才是政治正确。 《誓血五人组》画面采用多种屏幕尺寸,有不同的荧幕宽高比、不同的数字胶片制式,类似《山河故人》用三种尺寸表现三种历史时期,《誓血五人组》中也是窄屏表示过去,常规尺寸表示当下,宽屏表示未来。 影片中大量穿插历史资料照片和视频,给人在上历史课的感觉。 《誓血五人组》试图弄清楚黑人群体在为谁而战,究竟是为了一个欺压自己的国家,还是为了自己的种族群体。 当这个问题抛出来时,就已经表明这个国家处于割裂状态。只要人吃人的制度还存在,这个问题就没有答案。 我们的立场则可以很简单,隔岸观火,引以为戒。 丧钟为谁而鸣, 黑人为谁而战。 点击这里: 近期影视推荐

