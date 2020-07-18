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中式哲学本格推理——《唐人街探案》

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2020-7-18 22:00:09

中式哲学本格推理——《唐人街探案》

今天聊聊电视剧《唐人街探案》。

片名Detective Chinatown (2020)。

 

《唐人街探案》凭借着自己的金字招牌，在今年推出了网剧。

2018年《唐人街探案2》春节档大杀四方，连续7天破3亿，狂揽34亿票房，在当年打入中国影史票房排行榜第三位，目前是第六位。

出品方也早早宣布要在2020年春节档推出《唐人街探案3》。在今年1月1日推出《唐人街探案》网剧，进一步拓展“唐探宇宙”，为影片预热。只不过疫情爆发阻碍了影片上映，好在观众们看到了网剧，也算过了一把瘾。

 

《唐人街探案》网剧陈思诚担任监制，保留了唐探宇宙的喜剧风格，以及大量儒释道哲学，辅以多名风格迥异能力超越常人的侦探们，继续讲述着本格推理故事。围绕世界侦探排行榜Crimaster进一步拓展了唐探宇宙，如果这个宇宙能够做成了，那真的是可喜可贺。

网剧推出后好评如潮，得到大多数人的肯定。

 

《唐人街探案》网剧一共12集，每4集一个案件，整季破了三起连环案。12集时长不算长，看似是网剧，实则更像是三部完整的电影。

第1至4集是《曼陀罗之舞》，第5至8集是《玫瑰的名字》，第9至12集是《幽灵邀请赛》。

 

三个故事编排顺序并不是线性的，导演很巧妙（鸡贼）地稍稍改变了一下出场顺序，立刻起到引人入胜的效果。

男主角林默一登场便表现出超越常人的推理能力和无比敏锐的嗅觉，可他偏偏设定是著名草包唐仁的徒弟，立刻让人有了一探究竟的欲望。

第二个故事发生时间最早，发生在林默成为唐仁“徒弟”之前。

第一个故事发生在第二个故事之后。也就是说，按照唐探宇宙中的时间顺序，应该是《玫瑰的名字》——《曼陀罗之舞》——《幽灵邀请赛》。

第三个故事时间点紧接着第一个故事。

 

本次挑大梁的人叫林默，世界侦探排行榜排名第四。当唐仁和秦风在美国期间演绎《唐人街探案2》的故事时，林默留在泰国破获了参与了《玫瑰的名字》，破解了《曼陀罗之舞》两起案件。

林默也被人叫做林黑犬，人去其名，他的能力除了侦探标配的超强观察力和推理力，还有他的超级嗅觉。

 

挑起小梁的叫野田昊二，依靠巨大财力和推理能力，完成了《幽灵邀请赛》案件。

他是世界侦探排行榜排名第三野田昊的亲弟弟，时刻想着超越老哥，表现一下自己。表现里外都一样，十分生硬，推理能力没见多厉害，撒币的能力确实很强。

 

《唐人街探案》网剧的最大作用就是将“唐探宇宙”进一步扩大，陈思诚的野心很大，也可以说是雄心勃勃。单靠几部电影很难撑起一个宇宙，漫威电影宇宙也是靠着数十部电影，加上电视剧动漫漫画才玩起来的，唐探宇宙迈出网剧一步，说明已经意识到这些，至少整体是有规划。

唐探宇宙的基础是侦探推理，其中最为吃香最有市场的就是尊重观众的本格推理。本格推理有一个好处就是，罪犯肯定会出现在已经登场的人物角色中。只要不再出现新角色，罪犯自然就在确定的范围内，观众只要愿意随便猜就行了，看多了自然会猜得到。

 

本次三个故事中，《玫瑰的名字》《曼陀罗之舞》完成度最高，《玫瑰的名字》更是刻画了一个令人生畏的反派角色Ivy。

Ivy常春藤，她是娇艳欲滴的玫瑰还是扎手带刺的玫瑰呢？初次亮相时，灯光构图都极力表现出她的美艳。随着时间推移Ivy给人的感觉越来越复杂，直到最后一刻露出真实面目，大家才会恍然大悟。

其实吧，并不是漂亮的女人最会骗人，而是漂亮的女人会让人放下戒心。大家都是外貌协会会员，这是刻在基因里的，不要不好意思承认，因为良好外貌暗示着生殖能力，符合遗传规律。大家都亲近美丽的事物，脸皮厚薄程度不同罢了，脸皮厚一点的就会表现得色眯眯，脸皮薄一点的就会表现得冷冰冰。反过来，好看的人在获取信任上有着独特优势。要是换上一个面目狰狞凶神恶煞一般的女性，谁会轻易相信她呢。

Ivy段位太高太会撩了，即便是老司机也无法抵抗她的魅力。林默的怀疑不信任在几次精心策划的行动中烟消云散。谁都希望英雄救美或者美救英雄，两人共同经历惊险刺激的过程，共同体验心跳的感觉，很容易就被误以为是一起心动的感觉。Ivy用这种法子拿下无数富豪，手法极其娴熟，就连林默也被毫无征兆的拿下。一旦被敌人牵着鼻子走，自然而然地就进了别人的圈套。

 

唐探宇宙想要做大，一定要有一个主线。就像《柯南》里的神秘黑衣人组织，至今没有揭秘。漫威电影宇宙铺垫灭霸用了十余年。要想把唐探宇宙做大，一定要保留一个悬念，这个悬念就是《唐人街探案2》里亮相的世界侦探排行榜，以及从未露面的神秘角色Q。

花上几年时间，把世界侦探排行榜上的角色一个个地拍摄单人电影，搞一些联动，角色丰富剧情丰满的话，大宇宙就这么建立起来了。

别看Ivy十分狡猾，但她应该不会是Q。但看角色设置，Q一定会放在主线电影中，而且世界侦探排行榜前几名都是吃喝不愁财务自由的家伙，Q自然不会为了一点小钱暴露自己。

 

相比前两个精彩故事，第三个故事《幽灵邀请赛》明显十分拉胯。

创作团队也不瞎，知道这个“平均年龄12岁”的神童团队是个什么成色，于是为了吸引观众，搞一点大的噱头，不得不和唐探宇宙搞了这个网剧系列最强的联动，直接让秦风出境。前两个故事都是唐仁站场，第三个故事让秦风站场，这里的意思就很明显了吧。

打开第9集后，我要反复确认几遍自己没有点错。你看创作团队把硬广告、小鲜肉全部塞到第三个故事，目的就是确保前两个故事的质量，明显玩了一手弃车保帅。

《幽灵邀请赛》戏里戏外都说明一个道理，有钱就是爸爸。

 

PS：不知道啥时候才能看到《唐人街探案3》呢，电影票都准备好了。

 

中式哲学本格推理，

网剧拓展唐探宇宙。


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7.8 

唐人街探案 (2020)

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唐人街探案/Detective Chinatown(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8215159/
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