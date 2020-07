绝人之路无罪可赎——《十日游戏》 今天聊聊电视剧《十日游戏》。 片名Kidnapping Game (2020),别名绑架游戏。 今年5月爱奇艺宣布将“奇悬疑剧场”升级为“迷雾剧场”,准备一口气推出六部悬疑类型网剧,其中打头阵的正是这部《十日游戏》。 随后“迷雾剧场”紧跟着推出的《隐秘的角落》大火,火出了圈,口碑爆表,直接导致审查变严和同行眼红,后面几部迟迟不能定档,这是后话不提。 《十日游戏》改编自东野圭吾小说《绑架游戏》,号称是国内首部东野圭吾作品改编的剧集,噱头不可谓不足,看点不可谓不强。 《十日游戏》在原著的基础上加入了大量本土化改编,让剧集看起来更加符合国人胃口。本剧一开场就用两条不同时间的线索并进,打破常规叙事方式,展现出不一样的魅力。一起深林抛尸案瞬间勾起了观众们的兴趣,多名相关人员纷纷登场,案件真相引人遐想。 【本文无剧透】 熟悉东野圭吾的读者都会很熟悉他的风格,东野圭吾将本格推理和社会派推理结合起来,一般都是通过严谨的手法演绎案件,最后落脚点还是在情感上。 《十日游戏》与《嫌疑犯X的献身》一脉相承,落脚点也是在情感方面。看似密不透风的手法间,夹杂着说不清道不明的干扰元素,那就是情感作祟了。 《十日游戏》胜在角色形象十分丰满,比起原著小说里扁平化的角色,这里的角色每一个人都有可以追溯很久的历史渊源。 罗马不是一天建成的,人的性情也不是一天养成的。在剧集不断穿插闪回中,角色们的心路历程纷纷得到交代。 看似人畜无害的小白兔也有张牙舞爪凶相毕露的一刻,看似光鲜亮丽的霸道总裁也有不堪回首的痛苦过去,看似木木讷讷的极客宅男也有心思缜密的腹黑时刻。 剧情就在角色的不断转换之间不停反转。可以说不到最后一刻,观众们都不会知道下一刻会有什么样的反转。 建议准备观看本剧的观众不要看网上的评论,直接看剧就完事了。要是不小心看到些低质量评论,被剧透了一脸,那就会极大影响观剧体验。 《十日游戏》的整体质量很高,演员们的表现可圈可点,观众们大可放心观看。《十日游戏》对得起作为“迷雾剧场”开篇之作的牌面,但总体感觉会略低于《隐秘的角落》,也没能取得《隐秘的角落》火出圈的各种成就。 插个题外话,《十日游戏》中,于海制作的独立游戏《谎言之国》看起来十分眼熟。《谎言之国》游戏界面和《地狱边境(Limbo)》《内部(Inside)》很像,精神内涵也是十分相似,都是孤独的人寻找心灵慰藉。 理想是十分丰满的,但现实却是十分残酷。程序员理想主义者想着通过游戏吐露心声,商人则只会看投入产出比,梦想再美好也要先服从面包。正所谓杀人放火金腰带,修桥补路无尸骸,这说明一个问题,在中国想要做独立游戏,那就是死路一条…… 迷雾剧场开篇之作, 绝人之路无罪可赎。

