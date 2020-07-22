绝人之路无罪可赎——《十日游戏》

今天聊聊电视剧《十日游戏》。

片名Kidnapping Game (2020)，别名绑架游戏。

今年5月爱奇艺宣布将“奇悬疑剧场”升级为“迷雾剧场”，准备一口气推出六部悬疑类型网剧，其中打头阵的正是这部《十日游戏》。

随后“迷雾剧场”紧跟着推出的《隐秘的角落》大火，火出了圈，口碑爆表，直接导致审查变严和同行眼红，后面几部迟迟不能定档，这是后话不提。

《十日游戏》改编自东野圭吾小说《绑架游戏》，号称是国内首部东野圭吾作品改编的剧集，噱头不可谓不足，看点不可谓不强。

《十日游戏》在原著的基础上加入了大量本土化改编，让剧集看起来更加符合国人胃口。本剧一开场就用两条不同时间的线索并进，打破常规叙事方式，展现出不一样的魅力。一起深林抛尸案瞬间勾起了观众们的兴趣，多名相关人员纷纷登场，案件真相引人遐想。

【本文无剧透】

熟悉东野圭吾的读者都会很熟悉他的风格，东野圭吾将本格推理和社会派推理结合起来，一般都是通过严谨的手法演绎案件，最后落脚点还是在情感上。

《十日游戏》与《嫌疑犯X的献身》一脉相承，落脚点也是在情感方面。看似密不透风的手法间，夹杂着说不清道不明的干扰元素，那就是情感作祟了。

《十日游戏》胜在角色形象十分丰满，比起原著小说里扁平化的角色，这里的角色每一个人都有可以追溯很久的历史渊源。

罗马不是一天建成的，人的性情也不是一天养成的。在剧集不断穿插闪回中，角色们的心路历程纷纷得到交代。

看似人畜无害的小白兔也有张牙舞爪凶相毕露的一刻，看似光鲜亮丽的霸道总裁也有不堪回首的痛苦过去，看似木木讷讷的极客宅男也有心思缜密的腹黑时刻。

剧情就在角色的不断转换之间不停反转。可以说不到最后一刻，观众们都不会知道下一刻会有什么样的反转。

建议准备观看本剧的观众不要看网上的评论，直接看剧就完事了。要是不小心看到些低质量评论，被剧透了一脸，那就会极大影响观剧体验。

《十日游戏》的整体质量很高，演员们的表现可圈可点，观众们大可放心观看。《十日游戏》对得起作为“迷雾剧场”开篇之作的牌面，但总体感觉会略低于《隐秘的角落》，也没能取得《隐秘的角落》火出圈的各种成就。

插个题外话，《十日游戏》中，于海制作的独立游戏《谎言之国》看起来十分眼熟。《谎言之国》游戏界面和《地狱边境（Limbo）》《内部（Inside）》很像，精神内涵也是十分相似，都是孤独的人寻找心灵慰藉。

理想是十分丰满的，但现实却是十分残酷。程序员理想主义者想着通过游戏吐露心声，商人则只会看投入产出比，梦想再美好也要先服从面包。正所谓杀人放火金腰带，修桥补路无尸骸，这说明一个问题，在中国想要做独立游戏，那就是死路一条……

迷雾剧场开篇之作，

绝人之路无罪可赎。





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