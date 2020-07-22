网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>惊悚片专题讨论版>>绝人之路无罪可赎——《十日游戏》

绝人之路无罪可赎——《十日游戏》

加入收藏

2020-7-22 21:10:54

绝人之路无罪可赎——《十日游戏》

今天聊聊电视剧《十日游戏》。

片名Kidnapping Game (2020)，别名绑架游戏。

 

今年5月爱奇艺宣布将“奇悬疑剧场”升级为“迷雾剧场”，准备一口气推出六部悬疑类型网剧，其中打头阵的正是这部《十日游戏》。

随后“迷雾剧场”紧跟着推出的《隐秘的角落》大火，火出了圈，口碑爆表，直接导致审查变严和同行眼红，后面几部迟迟不能定档，这是后话不提。

 

《十日游戏》改编自东野圭吾小说《绑架游戏》，号称是国内首部东野圭吾作品改编的剧集，噱头不可谓不足，看点不可谓不强。

《十日游戏》在原著的基础上加入了大量本土化改编，让剧集看起来更加符合国人胃口。本剧一开场就用两条不同时间的线索并进，打破常规叙事方式，展现出不一样的魅力。一起深林抛尸案瞬间勾起了观众们的兴趣，多名相关人员纷纷登场，案件真相引人遐想。

 

【本文无剧透】

熟悉东野圭吾的读者都会很熟悉他的风格，东野圭吾将本格推理和社会派推理结合起来，一般都是通过严谨的手法演绎案件，最后落脚点还是在情感上。

《十日游戏》与《嫌疑犯X的献身》一脉相承，落脚点也是在情感方面。看似密不透风的手法间，夹杂着说不清道不明的干扰元素，那就是情感作祟了。

 

《十日游戏》胜在角色形象十分丰满，比起原著小说里扁平化的角色，这里的角色每一个人都有可以追溯很久的历史渊源。

罗马不是一天建成的，人的性情也不是一天养成的。在剧集不断穿插闪回中，角色们的心路历程纷纷得到交代。

看似人畜无害的小白兔也有张牙舞爪凶相毕露的一刻，看似光鲜亮丽的霸道总裁也有不堪回首的痛苦过去，看似木木讷讷的极客宅男也有心思缜密的腹黑时刻。

剧情就在角色的不断转换之间不停反转。可以说不到最后一刻，观众们都不会知道下一刻会有什么样的反转。

 

建议准备观看本剧的观众不要看网上的评论，直接看剧就完事了。要是不小心看到些低质量评论，被剧透了一脸，那就会极大影响观剧体验。

《十日游戏》的整体质量很高，演员们的表现可圈可点，观众们大可放心观看。《十日游戏》对得起作为“迷雾剧场”开篇之作的牌面，但总体感觉会略低于《隐秘的角落》，也没能取得《隐秘的角落》火出圈的各种成就。

 

插个题外话，《十日游戏》中，于海制作的独立游戏《谎言之国》看起来十分眼熟。《谎言之国》游戏界面和《地狱边境（Limbo）》《内部（Inside）》很像，精神内涵也是十分相似，都是孤独的人寻找心灵慰藉。

理想是十分丰满的，但现实却是十分残酷。程序员理想主义者想着通过游戏吐露心声，商人则只会看投入产出比，梦想再美好也要先服从面包。正所谓杀人放火金腰带，修桥补路无尸骸，这说明一个问题，在中国想要做独立游戏，那就是死路一条……

 

迷雾剧场开篇之作，

绝人之路无罪可赎。


点击这里：近期影视推荐


这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视 

标签： 犯罪(1648) 侦探(191) 中国(1656) 惊悚(1886) 酷(1200) 剧情片(2459)

6.7 

十日游戏 (2020)

影评(4)

收藏(16)

十日游戏(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8215283/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
惊悚片专题讨论版 12547

RSS订阅

惊悚片专题讨论版

10199名成员879个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 