老兵不死,只是不让死——《喋血战士》 今天聊聊电影《喋血战士》。 片名Bloodshot (2020),别名血卫(台)。 “喋血战士”是美国勇士漫画公司旗下的扛把子,类比DC和漫威的话,喋血战士就是DC的蝙蝠侠,是漫威的美国队长。 勇士漫画公司当年也和DC漫威有过不少纠结,最初还重金拉走两家公司的大批作者,号称自己是美国第三的漫画公司。 原本我记忆中,美国第三的漫画公司应该是推出了再生侠和鬼隐侠的IMAGE,现在又来一个勇士漫画公司……只能说除了DC和漫威,随便来一家公司都敢说自己是世界第三,反正没人知道呗。 其实吧,一般说自己是第三的都没有什么好下场。比如老大和老二互斗的时候,“不小心”就能把老三干掉。比如有好几个国家号称自己是“世界第三军事强国”,没几天就被人按在地上摩擦摩擦,要么被打得千疮百孔、要么总统被人抓走绞死。总之自称第三可不是什么好话。 《喋血战士》野心勃勃地表示,要推出《喋血战士》三部曲,打造一个勇士漫画电影宇宙。 其实看到这句话,大家就会会心一笑,吹呗,有个梦想还不行嘛。 你看隔壁的黑暗电影宇宙,死翘翘了还能没事诈尸一下,不玩大宇宙改玩小制作,推出个《隐形人》反而还不错。 就《喋血战士》的票房表现来看,影片成本预算4500万美元,票房3027万美元,简直是亏到姥姥家。 按照预算三倍保持盈亏平衡来计算,一部《喋血战士》就亏了一个多亿美金。不知道这一个亿会不会要了勇士漫画的老命。 《喋血战士》的设定十分简单,男主角雷·加里森是一名复生人,全身被军火集团重新编程,植入虚假记忆后成为高效杀人工具。雷在友人的帮助下,发现自己被控制的真相,于是一举端掉军火集团,为自己赢得自由。 死而复生的概念早已被玩烂,间隔不久就有一部女神塞隆的《永生守卫》,这些都是同一类型电影,一旦拍不好就会扑街。 《喋血战士》的缺点十分明显,作为拥有无限条命的超级战士,雷的角色扁平化,从强到尾,缺乏一个最简单的成长过程。 想要建立一个成功的电影宇宙,人物角色是重中之重,如果人物角色没有立起来,那么就不会有好故事可言。比如死侍,观众可能不记得两部电影的剧情,但会记住他是一个亦正亦邪又重情重义的角色。比如这里的雷,观众们看到的是一个一如既往的范·迪塞尔,看不出这个角色和他以往的角色有啥区别。我的头像就是范·迪塞尔,当年十分喜欢他,但几十年一直重复自己没有改变,其实要说他的最精彩表现就是《超世纪战警2》里的瑞迪克了。 如果单纯的把《喋血战士》当做一部爽片来看,那就找对了观看姿势了。 影片中战斗不停歇,深入血液骨髓的改造让喋血战士战无不胜攻无不克。尤其是最高潮的一场战斗十分精彩,简版章鱼博士和高逼格版死侍在高楼上上下下叮叮当当地一顿乱揍。 如果观众们放下那不存在的勇者漫画电影宇宙“蓝图”,只想着看一部无脑爽片,那么选择《喋血战士》无疑是一个正确选择。比起《永生守卫》,《喋血战士》打得好看得多的多。同样是肉身硬扛,喋血战士明显比普通人类更具有观赏性。 老兵不死,只是不让死。 重复套路,走上不归路。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 美国(4778) 明星(1184) 科幻(1389) 中国(1660) 惊悚(1890) 酷(1206) 动作片(1014) 哥伦比亚影业(129) 索尼影业(130)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.