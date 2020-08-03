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老兵不死，只是不让死——《喋血战士》

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2020-8-3 22:14:45

老兵不死，只是不让死——《喋血战士》

今天聊聊电影《喋血战士》。

片名Bloodshot (2020)，别名血卫(台)。

 

“喋血战士”是美国勇士漫画公司旗下的扛把子，类比DC和漫威的话，喋血战士就是DC的蝙蝠侠，是漫威的美国队长。

勇士漫画公司当年也和DC漫威有过不少纠结，最初还重金拉走两家公司的大批作者，号称自己是美国第三的漫画公司。

 

原本我记忆中，美国第三的漫画公司应该是推出了再生侠和鬼隐侠的IMAGE，现在又来一个勇士漫画公司……只能说除了DC和漫威，随便来一家公司都敢说自己是世界第三，反正没人知道呗。

其实吧，一般说自己是第三的都没有什么好下场。比如老大和老二互斗的时候，“不小心”就能把老三干掉。比如有好几个国家号称自己是“世界第三军事强国”，没几天就被人按在地上摩擦摩擦，要么被打得千疮百孔、要么总统被人抓走绞死。总之自称第三可不是什么好话。

 

《喋血战士》野心勃勃地表示，要推出《喋血战士》三部曲，打造一个勇士漫画电影宇宙。

其实看到这句话，大家就会会心一笑，吹呗，有个梦想还不行嘛。

你看隔壁的黑暗电影宇宙，死翘翘了还能没事诈尸一下，不玩大宇宙改玩小制作，推出个《隐形人》反而还不错。

 

就《喋血战士》的票房表现来看，影片成本预算4500万美元，票房3027万美元，简直是亏到姥姥家。

按照预算三倍保持盈亏平衡来计算，一部《喋血战士》就亏了一个多亿美金。不知道这一个亿会不会要了勇士漫画的老命。

 

《喋血战士》的设定十分简单，男主角雷·加里森是一名复生人，全身被军火集团重新编程，植入虚假记忆后成为高效杀人工具。雷在友人的帮助下，发现自己被控制的真相，于是一举端掉军火集团，为自己赢得自由。

死而复生的概念早已被玩烂，间隔不久就有一部女神塞隆的《永生守卫》，这些都是同一类型电影，一旦拍不好就会扑街。

 

《喋血战士》的缺点十分明显，作为拥有无限条命的超级战士，雷的角色扁平化，从强到尾，缺乏一个最简单的成长过程。

想要建立一个成功的电影宇宙，人物角色是重中之重，如果人物角色没有立起来，那么就不会有好故事可言。比如死侍，观众可能不记得两部电影的剧情，但会记住他是一个亦正亦邪又重情重义的角色。比如这里的雷，观众们看到的是一个一如既往的范·迪塞尔，看不出这个角色和他以往的角色有啥区别。我的头像就是范·迪塞尔，当年十分喜欢他，但几十年一直重复自己没有改变，其实要说他的最精彩表现就是《超世纪战警2》里的瑞迪克了。

 

如果单纯的把《喋血战士》当做一部爽片来看，那就找对了观看姿势了。

影片中战斗不停歇，深入血液骨髓的改造让喋血战士战无不胜攻无不克。尤其是最高潮的一场战斗十分精彩，简版章鱼博士和高逼格版死侍在高楼上上下下叮叮当当地一顿乱揍。

如果观众们放下那不存在的勇者漫画电影宇宙“蓝图”，只想着看一部无脑爽片，那么选择《喋血战士》无疑是一个正确选择。比起《永生守卫》，《喋血战士》打得好看得多的多。同样是肉身硬扛，喋血战士明显比普通人类更具有观赏性。

 

老兵不死，只是不让死。

重复套路，走上不归路。

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6.8 

喋血战士 (2020)

影评(9)

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喋血战士/Bloodshot(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8215722/
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