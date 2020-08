波洛初试三人组——《大侦探波洛第2季》 今天聊聊英剧《大侦探波洛第2季》。 片名AgathaChristie's Poirot Season 2 (1990),别名大侦探波洛探案传奇。 “阿婆”阿加莎·克里斯蒂与柯南·道尔都是写的侦探小说,两人的作品却有着明显风格差异。 阿婆的侦探小说侧重点是侦探,比如波洛系列,波洛看到的东西都是读者/观众看到的,将这些线索串起来后,聪明的人就会发现真相。在侦探故事的背后,着重探讨的是人性。因此我们看到的波洛也是一个十分有人情味儿的小老头儿。 柯南·道尔的侦探小说侧重点是小说,大家更容易记住的是福尔摩斯这个角色,以及他的好伙伴华生、死对头吉姆·莫里亚蒂。更重要的是人设,读者/观众看到福尔摩斯就知道案件稳了,因为福尔摩斯能掌握读者/观众并不掌握的信息。 第二季依旧是10集,采取两部长篇搭配八部短篇的方式,继续呈现大侦探波洛的聪明睿智。 第一集悬崖山庄奇案 (Perilat End House)和第十集斯泰尔斯庄园奇案 (The Mysterious Affair atStyles) 都是100分钟左右的时长,完全是常规电影的制作。 剩下中间八集取自《蒙面女人》和《首相绑架案》,用常规电视剧的体量完美呈现短篇故事。 本季还介绍了波洛与黑斯廷斯初步结识结伴的过程,不用说也是因为案件俩人才成为黄金搭档。 在最后一集《斯泰尔斯庄园奇案》中,初到英国的波洛和黑斯廷斯、贾普再次见面,成为固定三人组。很明显,波洛、黑斯廷斯和贾普在比利时就认识,而且一起破过案。具体案件留到以后再说。 本季里,波洛的形象更加丰满,他是一个恐高害怕飞行的可爱小老头儿,也是一个一丝不苟追求细节的强迫症。聪明得有点儿自负,不过看在他超级聪明能破案的面子上,大家都对他保持了善意宽容。 故事发生在一战后,从战场回来的黑斯廷斯还时不时被战争后遗症困扰,剧中也多次表现这一点。为了承担轻松搞笑任务,黑斯廷斯还是一个重度直男癌患者,对女性没有任何了解,只能凭着自己的满腔热血和一股子蛮劲追求女性,笑点颇多。 本季中大量出现中国元素,但是不是什么正面形象。可能阿婆对中国人的形象怕是有什么误解,凡是出现东方人都是邪恶的形象,不是违法犯罪就是容留介绍违法犯罪行为。剧中一口一个Chinaman,我都有点儿怀疑这个词当年不是歧视用词。 《大侦探波洛》第2季也是10集。 01 悬崖山庄奇案 (Peril at End House,单行本) 短评:为了钱、为了爱。广大男性要有一个清醒认识,美女主动前来搭讪,肯定不是因为自己长得帅有魅力。 02 蒙面女人 / 戴面纱的女郎 (The Veiled Lady,原著收录在《蒙面女人Poirot's Early Cases》中) 短评:移花接木,借力打力。再好的狐狸也斗不过猎手。 03 矿藏之谜 (The Lost Mine,原著收录在《蒙面女人Poirot'sEarly Cases》中) 短评:栽赃陷害,转移注意。中国越南在西方人眼中都是一种猴子…… 04 康沃尔谜案 (The Cornish Mystery,原著收录在《蒙面女人Poirot's Early Cases》中) 短评:一个让波洛十分自责的案件。看似疑点重重,犯罪分子最终还是为了钱财。 05 德文海姆先生失踪案 (The Disappearance of Mr. Davenheim,原著收录在《首相绑架案 Poirot Investigates》中) 短评:贪腐分子挖空心思费尽心机,心思全花在歪门邪道上了。 06 双重罪恶 (Double Sin,原著收录在《蒙面女人Poirot'sEarly Cases》和《Double Sin and Other Stories》中) 短评:哀莫大于心死,傲娇小老头波洛的情绪低谷期,口口声声嚷着要退休。坏人想得了便宜还卖乖,结果被轻松识破。 07 廉价公寓的秘密 (The Adventure of the Cheap Flat,原著收录在《首相绑架案 Poirot Investigates》中) 短评:犯罪分子想找到同名人做自己的替死鬼,被波洛轻松识破。阿婆也不留余力得嘲讽了美国人,粗鲁低俗不讲规矩,看来阿婆心中出了英国就没有看得上眼的了。 08 首相绑架案 (The Kidnapped Prime Minister,原著收录在《首相绑架案 Poirot Investigates》中) 短评: 爱尔兰民族独立势力卧薪尝胆多年的计划被波洛看穿。一个置身事外的外国人肯定无法理解民族独立的艰辛,好在侦探只要找出真相,不用评判对错。 09 西方之星 (The Adventure of the Western Star,原著收录在《首相绑架案 Poirot Investigates》中) 短评:坏家伙想要移花接木,结果被波洛破解。搞得好像中国人喜欢钻石似的,钻石也就是近代炒作的骗局,传统国人还是更喜欢五彩斑斓富有寓意的宝石。 10 斯泰尔斯庄园奇案 / 斯泰尔斯的神秘案件 (TheMysterious Affair at Styles,单行本) 短评:太有钱了也不好,引来一群人觊觎自己的财产,富有的老妇人死在最亲近的人算计下,幸好有波洛才能真相大白。本案件发生在波洛初到英国的时候,刚和黑斯廷斯搭伙破案。

