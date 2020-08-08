波洛初试三人组——《大侦探波洛第2季》

今天聊聊英剧《大侦探波洛第2季》。

片名AgathaChristie's Poirot Season 2 (1990)，别名大侦探波洛探案传奇。

“阿婆”阿加莎·克里斯蒂与柯南·道尔都是写的侦探小说，两人的作品却有着明显风格差异。

阿婆的侦探小说侧重点是侦探，比如波洛系列，波洛看到的东西都是读者/观众看到的，将这些线索串起来后，聪明的人就会发现真相。在侦探故事的背后，着重探讨的是人性。因此我们看到的波洛也是一个十分有人情味儿的小老头儿。

柯南·道尔的侦探小说侧重点是小说，大家更容易记住的是福尔摩斯这个角色，以及他的好伙伴华生、死对头吉姆·莫里亚蒂。更重要的是人设，读者/观众看到福尔摩斯就知道案件稳了，因为福尔摩斯能掌握读者/观众并不掌握的信息。

第二季依旧是10集，采取两部长篇搭配八部短篇的方式，继续呈现大侦探波洛的聪明睿智。

第一集悬崖山庄奇案 (Perilat End House)和第十集斯泰尔斯庄园奇案 (The Mysterious Affair atStyles) 都是100分钟左右的时长，完全是常规电影的制作。

剩下中间八集取自《蒙面女人》和《首相绑架案》，用常规电视剧的体量完美呈现短篇故事。

本季还介绍了波洛与黑斯廷斯初步结识结伴的过程，不用说也是因为案件俩人才成为黄金搭档。

在最后一集《斯泰尔斯庄园奇案》中，初到英国的波洛和黑斯廷斯、贾普再次见面，成为固定三人组。很明显，波洛、黑斯廷斯和贾普在比利时就认识，而且一起破过案。具体案件留到以后再说。

本季里，波洛的形象更加丰满，他是一个恐高害怕飞行的可爱小老头儿，也是一个一丝不苟追求细节的强迫症。聪明得有点儿自负，不过看在他超级聪明能破案的面子上，大家都对他保持了善意宽容。

故事发生在一战后，从战场回来的黑斯廷斯还时不时被战争后遗症困扰，剧中也多次表现这一点。为了承担轻松搞笑任务，黑斯廷斯还是一个重度直男癌患者，对女性没有任何了解，只能凭着自己的满腔热血和一股子蛮劲追求女性，笑点颇多。

本季中大量出现中国元素，但是不是什么正面形象。可能阿婆对中国人的形象怕是有什么误解，凡是出现东方人都是邪恶的形象，不是违法犯罪就是容留介绍违法犯罪行为。剧中一口一个Chinaman，我都有点儿怀疑这个词当年不是歧视用词。

《大侦探波洛》第2季也是10集。

01 悬崖山庄奇案 (Peril at End House，单行本)

短评：为了钱、为了爱。广大男性要有一个清醒认识，美女主动前来搭讪，肯定不是因为自己长得帅有魅力。

02 蒙面女人 / 戴面纱的女郎 (The Veiled Lady，原著收录在《蒙面女人Poirot's Early Cases》中)

短评：移花接木，借力打力。再好的狐狸也斗不过猎手。

03 矿藏之谜 (The Lost Mine，原著收录在《蒙面女人Poirot'sEarly Cases》中)

短评：栽赃陷害，转移注意。中国越南在西方人眼中都是一种猴子……

04 康沃尔谜案 (The Cornish Mystery，原著收录在《蒙面女人Poirot's Early Cases》中)

短评：一个让波洛十分自责的案件。看似疑点重重，犯罪分子最终还是为了钱财。

05 德文海姆先生失踪案 (The Disappearance of Mr. Davenheim，原著收录在《首相绑架案 Poirot Investigates》中)

短评：贪腐分子挖空心思费尽心机，心思全花在歪门邪道上了。

06 双重罪恶 (Double Sin，原著收录在《蒙面女人Poirot'sEarly Cases》和《Double Sin and Other Stories》中)

短评：哀莫大于心死，傲娇小老头波洛的情绪低谷期，口口声声嚷着要退休。坏人想得了便宜还卖乖，结果被轻松识破。

07 廉价公寓的秘密 (The Adventure of the Cheap Flat，原著收录在《首相绑架案 Poirot Investigates》中)

短评：犯罪分子想找到同名人做自己的替死鬼，被波洛轻松识破。阿婆也不留余力得嘲讽了美国人，粗鲁低俗不讲规矩，看来阿婆心中出了英国就没有看得上眼的了。

08 首相绑架案 (The Kidnapped Prime Minister，原著收录在《首相绑架案 Poirot Investigates》中)

短评： 爱尔兰民族独立势力卧薪尝胆多年的计划被波洛看穿。一个置身事外的外国人肯定无法理解民族独立的艰辛，好在侦探只要找出真相，不用评判对错。

09 西方之星 (The Adventure of the Western Star，原著收录在《首相绑架案 Poirot Investigates》中)

短评：坏家伙想要移花接木，结果被波洛破解。搞得好像中国人喜欢钻石似的，钻石也就是近代炒作的骗局，传统国人还是更喜欢五彩斑斓富有寓意的宝石。

10 斯泰尔斯庄园奇案 / 斯泰尔斯的神秘案件 (TheMysterious Affair at Styles，单行本)

短评：太有钱了也不好，引来一群人觊觎自己的财产，富有的老妇人死在最亲近的人算计下，幸好有波洛才能真相大白。本案件发生在波洛初到英国的时候，刚和黑斯廷斯搭伙破案。