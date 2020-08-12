绝境求生中不言放弃——《#活着》

今天聊聊电影《#活着》。

片名#Saraitda / Alone / #Alive (2020)，别名独行。

这是一部韩国丧尸题材电影，讲述突然爆发的丧尸潮淹没了城市中心的居民区，被困在小区里的幸存者们要想尽一切办法活下去，等到可能的救援机会。

最年轻的影帝刘亚仁担任本片男主角吴俊宇，人气女演员朴信惠扮演女主角金宥彬。

影片没有起因也没有结果，更像是一场大事件中的个体缩影。

突然爆发的丧尸病毒没有任何先兆，宅在家里的游戏主播吴俊宇刚准备混吃等死的新一天时，丧尸大军就突然降临了。

大灾之下，吴俊宇需要做的就是自保。

断水断电断网的情况下，一个平时没有自理能力的大男孩，要在现代人无法面对的情况下独自面对丧尸潮。活着也就成了他唯一目标。

而直到影片结束，丧尸的去向也只是寥寥交代几句，并不知道后续发展如何。

《#活着》的片名为啥要#呢？因为这是一个强社交网络时代，加上#就是可以在推特上成为新话题。年轻一代都离不开社交网络，推特就成了最好的社交软件之一。

一个具有热度的话题可以成功引起人们关注，所以活着也就成了本片的主旨。在丧尸大潮席卷整个城市的时候，活着这个话题也被推向最前端。

当然这是发生在推特的事情，在某博就算了吧，没给钱还想上热搜？上热搜第17位吗？

其实《#活着》可以算是5G的最佳广告。

可以看出老旧小区的基础设施建设比较差，手机别说用上5G了，就连最基本的信号都不能保障。每每主角们把手机伸出去寻找信号时，总会不自觉地把观众们弄得紧张兮兮。

如果外国人能够知道5G的重要性，至少在援救方面可以做的比现在好得多。

近几年韩国丧尸题材影视作品令人惊艳，尤其是票房口碑双丰收的《釜山行》，还有Netflix出品的《王国》。不论从画面美感还是故事质感都是一级棒，可以说已经达到世界一流丧尸片水准。

很多人会对这部《#活着》感到失望，其实这很好理解。大家都冲着看一部《釜山行》等级去的，结果连小区的门都没出，更别说什么明知山有虎偏向釜山行了。

与《釜山行》《王国》类似，韩国出品的丧尸都是机械舞爱好者。

和《行尸走肉》里那种行动迟缓的丧尸不同，韩国的丧尸具有很强的韩国特色。

丧尸们保留了生而为人的视觉听觉，不仅行动迅捷，肢体语言也很丰富，精通各种反关节动作，每次都要扭曲得像一只大爬虫一样。

《#活着》核心看点就是绝境求生，在多次想要放弃的时候还要再坚持一下下，说不定下一秒就能出现转机。

吴俊宇和金宥彬身上都多次出现这种场景，前一秒想着放弃一切，下一秒就迎来导演安排的新机会。

我们看电影不就是看的这些玩意儿么，大灾大难之下，活下去的人或许就是比死去的人多坚持了一秒。

但从绝地求生来说，《#活着》还是完全围绕主题在拍。

硬伤就不用说了，较真一点，每个地方都是硬伤。在观众们苛刻的要求下，主角们都要被剥离主角光环，根本不配活着。

但凡出现一点矛盾冲突，主角们的处理方式都会惹到一些键盘侠不开心，键盘侠恨不得自己上去一个滑铲。

丧尸的存在本来就是硬伤，用硬伤对付硬伤才是丧尸题材作品的看点，如果把这些硬伤都去掉，那还是别拍丧尸片了。

丧尸末世下个人片段，

绝境求生中不言放弃。

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