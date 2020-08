大侦探遇到爱——《大侦探波洛第3季》

今天聊聊英剧《大侦探波洛第3季》。

片名AgathaChristie's Poirot Season 3 (1991),别名大侦探波洛探案传奇。

《大侦探波洛》一共13集70集,其中只有前3季是每季10集。本季也就是13季《大侦探波洛》里最后一次10集一季了,往后的10季里,每季都只有短短几集了。

就创作频率和数量来说,1989年至1991年三年前的ITV创作动力还是很强的。

一个好汉三个帮,帮助大侦探波洛的是他忠心耿耿的助手黑斯廷斯、警长贾普和秘书雷蒙小姐。波洛平时不注重体育锻炼,年纪不大就习惯了静养,偶尔的风寒或者颠簸就会让波洛病倒。

这也给了三位助手登场的机会,不少集中黑斯廷斯和雷蒙的调查给了波洛很大帮助,尤其是一些点睛之句更是让波洛灵光一现找到真相。

本季最有趣的应该就是波洛的感情诉求了。原本以为他只是一个木有感情的破案机器,其实人家老人家也是有情感需求的。当遇到看对眼的人,自然会真情流露。传奇大侦探也是普通人,大侦探遇到爱,也会被情感所折磨而痛苦。

再说这么多案件,无非是为情或者为钱,如果真的能够做到脱离七情六欲的苦海,早就无欲则刚了。

《大侦探波洛》第3季也是10集。

01 花园疑案 (How Does Your Garden Grow,原著收录在《蒙面女人Poirot's Early Cases》中)

短评:还是一起谋财害命案件,围绕在英国老富婆身边的穷亲戚和俄国女仆是最值得怀疑的人。阿婆终于将矛头指向俄国人,现在由俄国人担任负面形象代言人了。本集非要扯上一点意识形态斗争,这和剧情又有多大联系呢?

02 百万美元证券失窃案 (The Million Dollar Bond Robbery,原著收录在《首相绑架案 Poirot Investigates》中)

短评:女性绝缘体质黑斯廷斯再一次被女性唬的一愣一愣的。为了巨额钱财自编自导自演了一出狸猫换太子,甚至连替罪羊都想好了。

03 舞会谜案 (The Affair at the Victory Ball,原著收录在《蒙面女人Poirot's Early Cases》中)

短评:毒品毁掉的不仅是一个人,而是所有沾染上毒品的人。连续发生在波洛眼皮子底下的案件简直是对波洛的挑战,傲娇的波洛自然要揭示凶手,证明自己。

04 蜂窝谜案 (Wasps' Nest,原著收录在《蒙面女人Poirot'sEarly Cases》中)

短评:不治已病治未病,波洛在谋杀案发生前出手,阻止了一起充满绝望气息的借刀杀人案件。可能也正是因为波洛认识本集主要人物,才会一改以往做派,提前阻止案件发生吧。

05 马斯顿庄园的悲剧 (The Tragedy at Marsdon Manor,原著收录在《首相绑架案 Poirot Investigates》中)

短评:有了那么多杀妻案,咋能没有杀夫案呢。凶手的目的无非是为了钱财,不惜使用苦肉计想要逃离侦探的眼睛。实在搞不懂凶手的杀人手段,完全是自欺欺人的手法,根本无法逃避尸检……

06 双重线索 (The Double Clue,原著收录在《蒙面女人Poirot'sEarly Cases》和《Double Sin and Other Stories》中)

短评:大侦探春心荡漾的一集,可见波洛也不是总是铁面无私,当他遇到喜欢的人时,还是会网开一面做人留一线。最终选择一个看似双赢的结果,让大家都能下得了台。

07 西班牙箱子之谜 (The Mystery of the Spanish Chest,原著收录在《雪地上的女尸 The Adventure of the Christmas Pudding》中)

短评:费尽心思本想着一石二鸟,没想到被大侦探波洛轻松识破。其实吧,做一只跪舔多年的舔狗,偶尔站起来活动活动就会发现广阔天地,何必吊死在一棵树上。

08 雪地上的女尸 / 红宝石之玉失窃案 (The Theft ofThe Royal Ruby,原著收录在《Double Sin and Other Stories》中,内容同《雪地上的女尸 The Adventure of the Christmas Pudding》中的《雪地上的女尸》一篇)

短评:愚蠢的除了东方国家,北非埃及也是愚蠢国家。埃及王子骄横跋扈的样子像极了集权者的缩影,可能阿婆对这些国家也从来没有好印象。突然出现的大侦探让犯罪分子惊慌失措,慌乱之际接连中了波洛的连环计,最终被捕。

09 普利茅斯快车上的谋杀案 (The Plymouth Express,原著收录在《蒙面女人Poirot's Early Cases》中)

短评:两名可能是罪犯的人摆在波洛面前,波洛会如何找到真正的凶手?罪犯的犯罪手法并不高明,波洛能够找到最合理的解释才是关键。

10 亨特小屋的秘密 / 猎人小屋 (The Mystery ofHunter's Lodge,原著收录在《首相绑架案 Poirot Invest

短评:精密计算时间的一场谋杀案。犯罪分子绞尽脑汁策划了这场精确到分钟的谋杀案,但还是在关键物品上露出马脚。其实看到列车多次出现,大概就能猜到犯罪手法了。

