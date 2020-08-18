超自然力量促成天道轮回——《你本应离开》

今天聊聊电影《你本应离开》。

片名You Should Have Left (2020)，别名不该在此 / 你本该离开。

《你本应离开》改编自丹尼尔·凯曼(Daniel Kehlmann)的同名小说，讲述了一个带有超自然元素的惊悚恐怖小故事。

这里的超自然元素说白了就是闹鬼，主角一家人住进了一间闹鬼的豪宅，遇到了许许多多的奇怪的事情。

男主角凯文·贝肯是一名上了年纪的老编剧，不过早年事业有成赚了不少钱，后来因为一些事情不得不提前退休，带着一大笔钱优哉游哉。他找了一名年轻妻子大眼妹子阿曼达·塞弗里德，俩人育有一女。

为了散心，贝肯带着妻女租下阿尔卑斯山深处的一栋豪宅，举家前往度假。

看似漂亮气派的山间豪宅其实充满各种鬼神怪力，贝肯一家人深陷其中，叫苦不迭。

《你本应离开》被形容成风格类似《闪灵》，我倒不这么认为。非要对标史蒂芬·金的话，更像是《1408幻影凶间》的感觉。

豪宅内房间众多、走道繁多。每个房门就像哆啦A梦的任意门一样，似乎都可以通往另一个空间。而房间也各有各的蹊跷，房间内的尺寸居然比外墙尺寸还多，墙面与地面看似直角夹角其实却另有玄机。

说实话，如果这样的房子能建的出来，开发商肯定要被授予诺贝尔奖，完美解决人类居住难题。

比起闹鬼的豪宅，更吓人的是惊人房价。

只要房子敢挂低价，肯定会有人来住。毕竟超自然力量不是谁都有幸能够遇到的，而金钱的力量却是在每时每刻鞭挞芸芸社畜。

真心希望有人可以研发出屋内比屋外大的房子……

主角们像是庞大迷宫内的小白鼠一样，每天在房子里转来转去而浑然不觉。他们既迷失了空间，也迷失了时间。一切都表现出不可名状的诡异。

人闲下来就会胡思乱想，贝肯也是，闲的蛋疼后开始在小镇老居民的撺掇下测量房子，结果自己把自己吓唬得不轻。

这件房子和甘道夫完全相反，甘道夫会让“You Should Not Pass”，这间房子则会让“You Should HaveLeft”。表面看起来贝肯错过了离开的机会，其实自从他进入豪宅后，就不曾有过离开的可能。

《你本应离开》有一个核心观点就是：不是住户在选择房子，而是房子在选择住户。

房子明显是被更高力量所控制，甚至可以认为是更高维度的产物。仿佛一只看不见的手操控着一个玄乎其玄的超维空间，最后用于解决人类道德困境。

不得不说这些神秘操纵者们还是挺古道热肠的。

《1408幻影凶间》在一次次玩弄受害者后，让受害者陷入无助癫狂，就是在展现绝望。而《你本应离开》则是代表道义惩罚你，似乎还有一点点正能量。

世间本无物，何处惹尘埃。贝肯被盯上可以算是咎由自取，影片在宣扬神秘力量的时候，又带有一点报应不爽的宿命论，或许会给相信命运的人一丝慰藉。

超自然力量促成天道轮回，

无辜受害者实则报应不爽。

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