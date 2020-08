超自然力量促成天道轮回——《你本应离开》 今天聊聊电影《你本应离开》。 片名You Should Have Left (2020),别名不该在此 / 你本该离开。 《你本应离开》改编自丹尼尔·凯曼(Daniel Kehlmann)的同名小说,讲述了一个带有超自然元素的惊悚恐怖小故事。 这里的超自然元素说白了就是闹鬼,主角一家人住进了一间闹鬼的豪宅,遇到了许许多多的奇怪的事情。 男主角凯文·贝肯是一名上了年纪的老编剧,不过早年事业有成赚了不少钱,后来因为一些事情不得不提前退休,带着一大笔钱优哉游哉。他找了一名年轻妻子大眼妹子阿曼达·塞弗里德,俩人育有一女。 为了散心,贝肯带着妻女租下阿尔卑斯山深处的一栋豪宅,举家前往度假。 看似漂亮气派的山间豪宅其实充满各种鬼神怪力,贝肯一家人深陷其中,叫苦不迭。 《你本应离开》被形容成风格类似《闪灵》,我倒不这么认为。非要对标史蒂芬·金的话,更像是《1408幻影凶间》的感觉。 豪宅内房间众多、走道繁多。每个房门就像哆啦A梦的任意门一样,似乎都可以通往另一个空间。而房间也各有各的蹊跷,房间内的尺寸居然比外墙尺寸还多,墙面与地面看似直角夹角其实却另有玄机。 说实话,如果这样的房子能建的出来,开发商肯定要被授予诺贝尔奖,完美解决人类居住难题。 比起闹鬼的豪宅,更吓人的是惊人房价。 只要房子敢挂低价,肯定会有人来住。毕竟超自然力量不是谁都有幸能够遇到的,而金钱的力量却是在每时每刻鞭挞芸芸社畜。 真心希望有人可以研发出屋内比屋外大的房子…… 主角们像是庞大迷宫内的小白鼠一样,每天在房子里转来转去而浑然不觉。他们既迷失了空间,也迷失了时间。一切都表现出不可名状的诡异。 人闲下来就会胡思乱想,贝肯也是,闲的蛋疼后开始在小镇老居民的撺掇下测量房子,结果自己把自己吓唬得不轻。 这件房子和甘道夫完全相反,甘道夫会让“You Should Not Pass”,这间房子则会让“You Should HaveLeft”。表面看起来贝肯错过了离开的机会,其实自从他进入豪宅后,就不曾有过离开的可能。 《你本应离开》有一个核心观点就是:不是住户在选择房子,而是房子在选择住户。 房子明显是被更高力量所控制,甚至可以认为是更高维度的产物。仿佛一只看不见的手操控着一个玄乎其玄的超维空间,最后用于解决人类道德困境。 不得不说这些神秘操纵者们还是挺古道热肠的。 《1408幻影凶间》在一次次玩弄受害者后,让受害者陷入无助癫狂,就是在展现绝望。而《你本应离开》则是代表道义惩罚你,似乎还有一点点正能量。 世间本无物,何处惹尘埃。贝肯被盯上可以算是咎由自取,影片在宣扬神秘力量的时候,又带有一点报应不爽的宿命论,或许会给相信命运的人一丝慰藉。 超自然力量促成天道轮回, 无辜受害者实则报应不爽。 点击这里: 近期影视推荐

