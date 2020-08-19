三部单行本合集——《大侦探波洛第4季》

今天聊聊英剧《大侦探波洛第4季》。

片名AgathaChristie's Poirot Season 4 (1992)，别名大侦探波洛探案传奇。

本季只有3集，也只拍摄了3个案件。虽然集数少了，可每集都是100分钟的时长，差不多等于一部电影，看起来依旧十分过瘾。

本季三个故事《ABC谋杀案》《云中命案》《牙医谋杀案》均出自单行本，内容十分精彩。

第一集就是十分有名的《ABC谋杀案》。

当初我开始选择补这个《大侦探波洛》大部头，就是因为先看了BBC版的《ABC谋杀案》。

对比两个版本的《ABC谋杀案》，可以明显看出两者不同。BBC版将案件设定在波洛退休后，老警长贾普也不在人世，全片充斥着一种老骥伏枥的悲凉和物是人非的凄惨感觉。ITV版的波洛倒还是年富力强的年龄，身边的伙伴们也都活蹦乱跳，大家还是在一片欢乐祥和中用充满喜感的方式解决案件。

两个版本各有侧重，BBC版就像单行本一样，除了要讲述案件本身，还要顺带介绍波洛本人背后的故事，ITV则可以在主要角色身上省去大量篇幅，观众们也不会觉察出角色单薄。

后面两个故事则发生在波洛最不喜欢的场景，大侦探要克服自身心理阴影才能完成侦破案件工作。

原本傲娇得不行的波洛，也是一个会害怕高空和害怕牙医的普通人。看他囧态百出的样子，真是笑煞人。

本季秘书雷蒙小姐没有出现，黑斯廷斯也没有全程陪伴，主要还有由波洛搭档警长贾普。

01 ABC谋杀案 (ABC Murders，单行本)

短评：想要隐藏一片树叶的最好方法就是造出一片森林。在茫茫森林间想要寻找出一片特殊叶子，难度不亚于大海寻针。好在波洛没有被假象蒙蔽双眼，看似毫无关联的案件的确毫无联系，但却有一个小小的侦破点。

02 云中命案 (Death in the Clouds，单行本)

短评：发生在高空飞机里的密室杀人案。患有恐高症的波洛又要坐飞机上天了，对他来说真是一场煎熬。命案发生在飞机机舱内，犯罪嫌疑人的范围也被限定在机舱里的这些人群之中，如果是侦探小说资深读者，很可能早早就有了心中的答案。

03 牙医谋杀案 (One Two Buckle My Shoe，单行本)

短评：波洛最害怕的就是牙医了，波洛刚看完牙医，牙医就死了……围绕牙医发生了连环命案，隐藏在假象背后的真相留给波洛去揭开。要说讲究众生平等，还是波洛做得最好，不管是政府高官还是富商巨贾，一切漠视他人生命的犯罪行为都应该受到惩处，而大侦探的任务就是找出真相，给受害者们一个公道。

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