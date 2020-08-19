网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>惊悚片专题讨论版>>三部单行本合集——《大侦探波洛第4季》

三部单行本合集——《大侦探波洛第4季》

加入收藏

2020-8-19 20:58:52

三部单行本合集——《大侦探波洛第4季》

今天聊聊英剧《大侦探波洛第4季》。

片名AgathaChristie's Poirot Season 4 (1992)，别名大侦探波洛探案传奇。

 

本季只有3集，也只拍摄了3个案件。虽然集数少了，可每集都是100分钟的时长，差不多等于一部电影，看起来依旧十分过瘾。

本季三个故事《ABC谋杀案》《云中命案》《牙医谋杀案》均出自单行本，内容十分精彩。

 

第一集就是十分有名的《ABC谋杀案》。

当初我开始选择补这个《大侦探波洛》大部头，就是因为先看了BBC版的《ABC谋杀案》。

对比两个版本的《ABC谋杀案》，可以明显看出两者不同。BBC版将案件设定在波洛退休后，老警长贾普也不在人世，全片充斥着一种老骥伏枥的悲凉和物是人非的凄惨感觉。ITV版的波洛倒还是年富力强的年龄，身边的伙伴们也都活蹦乱跳，大家还是在一片欢乐祥和中用充满喜感的方式解决案件。

两个版本各有侧重，BBC版就像单行本一样，除了要讲述案件本身，还要顺带介绍波洛本人背后的故事，ITV则可以在主要角色身上省去大量篇幅，观众们也不会觉察出角色单薄。

 

后面两个故事则发生在波洛最不喜欢的场景，大侦探要克服自身心理阴影才能完成侦破案件工作。

原本傲娇得不行的波洛，也是一个会害怕高空和害怕牙医的普通人。看他囧态百出的样子，真是笑煞人。

本季秘书雷蒙小姐没有出现，黑斯廷斯也没有全程陪伴，主要还有由波洛搭档警长贾普。

 

01 ABC谋杀案 (ABC Murders，单行本)

短评：想要隐藏一片树叶的最好方法就是造出一片森林。在茫茫森林间想要寻找出一片特殊叶子，难度不亚于大海寻针。好在波洛没有被假象蒙蔽双眼，看似毫无关联的案件的确毫无联系，但却有一个小小的侦破点。

 

02 云中命案 (Death in the Clouds，单行本)

短评：发生在高空飞机里的密室杀人案。患有恐高症的波洛又要坐飞机上天了，对他来说真是一场煎熬。命案发生在飞机机舱内，犯罪嫌疑人的范围也被限定在机舱里的这些人群之中，如果是侦探小说资深读者，很可能早早就有了心中的答案。

 

03 牙医谋杀案 (One Two Buckle My Shoe，单行本)

短评：波洛最害怕的就是牙医了，波洛刚看完牙医，牙医就死了……围绕牙医发生了连环命案，隐藏在假象背后的真相留给波洛去揭开。要说讲究众生平等，还是波洛做得最好，不管是政府高官还是富商巨贾，一切漠视他人生命的犯罪行为都应该受到惩处，而大侦探的任务就是找出真相，给受害者们一个公道。

点击这里：近期影视推荐


这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视

标签： 犯罪(1664) 侦探(199) 喜剧(2328) 英国(573) 酷(1218) 剧情片(2498) 英剧(155)

8.6 

大侦探波洛探案传奇 (1989)

影评(28)

收藏(136)

大侦探波洛探案传奇/Agatha Christie: Poirot(1989)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8216367/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
惊悚片专题讨论版 12547

RSS订阅

惊悚片专题讨论版

10200名成员890个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 