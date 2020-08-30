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反转反转再反转——《大侦探波洛第6季》

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2020-8-30 21:11:35

反转反转再反转——《大侦探波洛第6季》

今天聊聊英剧《大侦探波洛第6季》。

片名AgathaChristie's Poirot Season 6 (1994)，别名大侦探波洛探案传奇。

 

本季集数较少，只有4集。不过这四集故事都是根据单行本故事改编而来，每集时长大约100多分钟，和常规电影无异。总时长和前一季8集短篇时长相仿。

这四个故事虽然远不如《ABC谋杀案》《尼罗河上的惨案》《东方快车谋杀案》来得著名，但质量也都是上乘，阿婆标志性的多次反转元素一点儿也不少。有几集反转次数更是惊人。

 

本季花了不少笔墨描写波洛、贾普等人的个人生活，他们角色形象也更加丰满。破案如神的大侦探们，在生活里也是和你我一样的普通人。

比如波洛被“正宗”的英国美食折磨地苦不堪言，而英国人则觉得土豆泥、豌豆泥才是人间美味。

比如案件期间，贾普探长的妻子出门了，贾普探长不得不度过一段“单身汉”时光。钢铁直男属性的贾普探长在这段时间里过得可谓是十分憋屈，平时都不做家务活儿，现在就抓了瞎了。

如何黑斯廷斯，他和波洛一样，是女性绝缘体质。每次都很容易和别的女性看对眼，而每次兴冲冲地付出后，得到的结果都是如出一辙。

 

值得一提的是，第2集《外国学生宿舍谋杀案》中出演的是戴米恩·路易斯 Damian Lewis，未来他将在《国土安全》《亿万》中大放异彩。当年参演本剧时，他只有23岁，真的是嫩的可以挤出水来。

 

01 圣诞探案记 / 滴血的钻石 (Hercule Poirot'sChristmas，单行本)

短评：这是一起发生在乡间豪宅的密室杀人案。老头儿西米恩·李年轻的时候通过各种违法手段发掘到人生第一桶金，随后成了当地有名乡绅。

年纪大了之后，西米恩·李愈发多疑，变得十分暴躁和更加粗鲁，他和自己的子女之间也是相处地十分不愉快。西米恩·李自觉快要油尽灯枯，总感觉自己的孩子想要害自己，结果命案真的发生了。

他的所有后人全部具备作案动机和作案可能，按照阿婆反转反转再反转的套路，波洛拨开层层迷雾，给大家破了一个极为有趣的案件。

 

02 外国学生宿舍谋杀案 / 山核桃大街谋杀案 / 国际学舍谋杀案 (Hickory Dickory Dock，单行本)

短评：轻视侦探的后果。一开始大家都没把私家侦探波洛当回事，杀人凶手甚至还想着利用波洛给自己洗白。

在这起外国学生宿舍连环死亡案件中，除了发生在宿舍楼里的故事，还有案中案，牵扯到其他连环案，随着调查深入，陈年旧案被再次翻出，阿婆最拿手的多次反转再次上演。

 

03 高尔夫球场疑云 / 高尔夫球场命案 (Murder on theLinks，单行本)

短评：大侦探波洛和法国本土侦探吉罗的对决。两位侦探都自命不凡，为此在这个案件上，都堵上了大侦探的名声和尊严。这起案件中，阿婆将她最拿手的多次反转发挥到极致。不到最后一刻，观众根本不会猜到真实的情况。

真真假假中，高尔夫球场命案一次又一次地反转。两次反转是常规操作的话，那么这起案件就是超常规操作。推荐观众们好好感受一把。

 

04 无言的证人 / 哑证人 / 沉默的证人 (Dumb Witness，单行本)

短评：这是发生在豪宅内的连环杀人案件。而全程目睹案件发生的是一只狗狗，也就是剧名所说的无言的证人。

为了让无言的证人能够成为破解真相的证据，剧中还巧妙地加入了神鬼怪力元素，颇为吸引眼球。一面是只会汪汪叫的小狗狗，另一面是神神叨叨的通灵老婆子，波洛很老道地在其中找到一个平衡点，用大家都能信服的方式将侦破推动下去。

或许是这集中的噱头太强烈，犯罪分子的作案手法倒显得并不高明。在给了关键证物大量特写镜头后，观众们很容易猜到作案手法。

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8.6 

大侦探波洛探案传奇 (1989)

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大侦探波洛探案传奇/Agatha Christie: Poirot(1989)
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