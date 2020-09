无差别犯罪无处可逃——《租房惊魂》 今天聊聊电影《租房惊魂》。 片名The Rental (2020),别名致命窥弑(台) / 租赁。 这部惊悚电影剧情很简单,入住民宿的四名年轻人经历了一次极为难忘的入住经历。 光看影片演职员表还是比较吸引人的,男主角是“大表哥”丹·史蒂文斯,《无耻家庭》“Lip”杰瑞米·艾伦·怀特,女主角《废柴联盟》女神爱丽森·布里,对一部小成本惊悚电影来说算得上是众星云集。 简单的剧情就需要大量技巧才能撑起一部常规影片长度。在讲述故事主题前,《租房惊魂》着重刻画环境和人物。 《租房惊魂》前半部分围绕两男两女,絮絮叨叨进行了长篇幅铺垫,直到时间过半,影片才算进入正题。 影片运用大量镜头技巧,翻来覆去地拍摄了两男两女的来龙去脉,确保观众们对四人脾气性格都做到心中有数。 四人中有白种人也有少数族裔,有热恋中的两队恋人,也有暧昧不清的男女关系。有的人性格急躁,“动手”能力很强,有的人性情沉稳,喜欢安静一点的活动。 时间不短的几段戏将四名角色立起来后,故事终于进入主题,惊悚部分开始上场。 说实话,《租房惊魂》里的几处惊吓桥段比较高级,并不是那种一惊一乍的Jump Scar,而是较好地契合身处陌生环境中人们的恐惧心理。 比起国产网大可怕片,本片中同样没有出现任何超自然元素。而是讲述一个能够自洽的故事,残忍的案件就这样发生了。从头到尾真正的凶手都没有露出过真面目,留下了一个很有趣的悬念。这样设置进可攻退可守,甚至拍摄续集也没问题。 传统惊悚电影里的废话满天飞、哪里作死哪里跑的常规设置,在这里通通没有。大玩特玩血浆的套路、详细描写暴力过程的镜头,这里也完全没有。 《租房惊魂》里的受害者们完全智商在线,操作正常,偏偏在不知不觉中陷入犯罪分子精心设置的陷阱,想逃都逃不掉。凶手也是人狠话不多,技术手段心理素质双过硬,根本不给受害者喘息机会。 唯一可以确定的是,这部影片的赞助商铁定不是民宿产业。 各位想要体验民宿的观众,看过本片后最好还是买一个摄像头红外信号检测仪随身带着。小心驶得万年船,谁也不知道哪天会遇到变态。 出入陌生地万事小心, 无差别犯罪无处可逃。 点击这里: 近期影视推荐

