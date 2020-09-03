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无差别犯罪无处可逃——《租房惊魂》

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2020-9-3 21:29:59

无差别犯罪无处可逃——《租房惊魂》

今天聊聊电影《租房惊魂》。

片名The Rental (2020)，别名致命窥弑(台) / 租赁。

 

这部惊悚电影剧情很简单，入住民宿的四名年轻人经历了一次极为难忘的入住经历。

光看影片演职员表还是比较吸引人的，男主角是“大表哥”丹·史蒂文斯，《无耻家庭》“Lip”杰瑞米·艾伦·怀特，女主角《废柴联盟》女神爱丽森·布里，对一部小成本惊悚电影来说算得上是众星云集。

 

简单的剧情就需要大量技巧才能撑起一部常规影片长度。在讲述故事主题前，《租房惊魂》着重刻画环境和人物。

《租房惊魂》前半部分围绕两男两女，絮絮叨叨进行了长篇幅铺垫，直到时间过半，影片才算进入正题。

影片运用大量镜头技巧，翻来覆去地拍摄了两男两女的来龙去脉，确保观众们对四人脾气性格都做到心中有数。

 

四人中有白种人也有少数族裔，有热恋中的两队恋人，也有暧昧不清的男女关系。有的人性格急躁，“动手”能力很强，有的人性情沉稳，喜欢安静一点的活动。

时间不短的几段戏将四名角色立起来后，故事终于进入主题，惊悚部分开始上场。

 

说实话，《租房惊魂》里的几处惊吓桥段比较高级，并不是那种一惊一乍的Jump Scar，而是较好地契合身处陌生环境中人们的恐惧心理。

比起国产网大可怕片，本片中同样没有出现任何超自然元素。而是讲述一个能够自洽的故事，残忍的案件就这样发生了。从头到尾真正的凶手都没有露出过真面目，留下了一个很有趣的悬念。这样设置进可攻退可守，甚至拍摄续集也没问题。

 

传统惊悚电影里的废话满天飞、哪里作死哪里跑的常规设置，在这里通通没有。大玩特玩血浆的套路、详细描写暴力过程的镜头，这里也完全没有。

《租房惊魂》里的受害者们完全智商在线，操作正常，偏偏在不知不觉中陷入犯罪分子精心设置的陷阱，想逃都逃不掉。凶手也是人狠话不多，技术手段心理素质双过硬，根本不给受害者喘息机会。

 

唯一可以确定的是，这部影片的赞助商铁定不是民宿产业。

各位想要体验民宿的观众，看过本片后最好还是买一个摄像头红外信号检测仪随身带着。小心驶得万年船，谁也不知道哪天会遇到变态。

 

出入陌生地万事小心，

无差别犯罪无处可逃。

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标签： 犯罪(1670) 美国(4806) 明星(1192) 惊悚(1908) 剧情片(2512) 恐怖(923) 小成本(1045)

5.7 

租房惊魂 (2020)

影评(1)

收藏(14)

租房惊魂/The Rental(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8217083/
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