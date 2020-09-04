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缺位给了侵入机会——《侵入者》

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2020-9-4 21:21:03

缺位给了侵入机会——《侵入者》

今天聊聊电影《侵入者》。

片名Daughter / Intruder (2020)，别名恶·回家(港) / 诡妹(台) / 女儿。

 

这是一部韩国惊悚题材电影，影片从一个不幸家庭开始讲起。

男主角书振童年时疏于看管，亲妹妹有真在自己手上走丢，成年后忙于工作赚钱，疏于关心家庭，更不巧的是妻子突遇车祸死在自己眼前，书振只能一个人带着年幼的孩子住在父母家。

25年后，有真突然出现，并加入书振的家庭。原本单身父亲拉扯孩子的家庭很快起了变化。

 

接连遭遇不幸的书振很早就患上心理疾病，弄丢妹妹成了他心里解不开的心结。

为此他多次找到心理医生治疗，一方面想通过催眠找出当年现场的蛛丝马迹，回忆妹妹，另一方面试图通过催眠找出妻子车祸现场的其他线索，要把肇事逃逸的司机抓到。

常年催眠疗法让书振产生了强烈药物依赖症，吃了药治疗抑郁症会压制记忆，不吃药则会生活得很痛苦。

 

突然出现的有真像是一道阳光驱散了书振家里的阴霾。有真迅速和家人打成一片，书振爸爸妈妈对这位失而复得的“女儿”极为满意，书振孩子也对“姑姑”有着强烈好感。

偏偏神经极为敏感的书振警惕性极强，多方打探比较后，他笃定有真是一个冒牌货，于是决定拆穿有真的假面具。

 

影片前半部分将悬疑气氛渲染地很浓，越是看起来正常的事情，在导演编排下越是显得诡异。

观众在恍惚间会产生疑惑，究竟有真的身份是真是假，书振的猜疑是真是假。猛地一看，一个人神经兮兮，一个人圣光笼罩，仅从已有证据无法证实推测，真相扑朔迷离。

到影片后半段真相被揭开，坏人的险恶用心一点点暴露，整部影片终于迎来最终高潮。

 

书振、有真两人在家庭的地位、话语权随着时间推移渐渐发生变化。导演通过光影、座次等细节，详细表现书振地位螺旋式下降和有真地位火箭般上升。重拾幸福的家庭，看似和谐却处处诡异。

真相成了片中角色和片外观众迫切想知道的东西。家庭新成员的真实身份、多年前的悬案、各方人员的目的，都是影片设置的悬念。

到影片结尾时，有真身份的真假已经不重要了。书振放下心结，真正迈过了这个坎儿。活在过去的人没有未来，放下包袱才行轻装前进。

 

福无双至祸不单行，不幸的家庭似乎对厄运有着强烈吸引力。看似没有关联的倒霉事背后有着千丝万缕的联系。孤立地看每次不幸似乎都是倒霉个例，连起来就会发现幕后黑手另有其人。片名《侵入者》所指对象也浮出水面。

影片最后落脚点放在韩国的邪教组织上，心灵空虚亟需慰藉的人们成了邪教最喜欢的目标。用一个蛮有现实意义的邪教来解释故事真相，这可比用神鬼怪力做解释靠谱得多。

说到底还是苍蝇不叮无缝蛋。书振脆弱的心理防线给了坏人可乘之机，而且他一开始就表现出疏于对家庭的关心，几个因素结合起来，更是成了活靶子。两次不幸造成家庭人员缺位，不完整的情感和家庭成了侵入者的最佳目标。

 

值得夸赞的是《侵入者》中演员们的精彩表现。

两位主角金武烈和宋智孝有大量对手戏，也有大量独角戏，在每段戏里，他们都用细致入微的表情精准演绎角色心理变化。

演员们在几种角色中快速切换，让人看得很是过瘾。

 

缺位给了侵入机会，

空虚造就邪教舞台。

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标签： 犯罪(1672) 韩国(566) 惊悚(1912) 剧情片(2516) 小成本(1047)

侵入者 (2020)

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侵入者/Intruder(2020)
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