末世故事会——《行尸之惧第4季》

今天聊聊美剧《行尸之惧第4季》。

片名Fear the Walking Dead Season 4 (2018)，别名惊吓阴尸路(台) / 畏惧行尸。

先说个总体感受，从第1季到第4季，《行尸之惧》越来越好看，越来越吸引人。

《行尸之惧》的看点并不在于主角们每次都要面对不同的强敌，而是每次都要平平无奇的自己做着殊死搏斗。

你看《行尸走肉》里的瑞克军团等势力，每个势力都是个顶个的强大，只要不作死完全可以在末世活下去，而《行尸之惧》里就不一样了，这里的主角们并没有多么强大的个人能力，即便自己不找麻烦，也会遇到各种各样的意外情况，他们只有每次战胜自己才能有活下去的可能。

和前三季单线叙事不同，本季采用双线叙事，用明媚靓丽的色调表示已经逝去的过往，用低饱和度阴霾表示进行中的当下。直接把结果告诉观众，同时还把过程一段段地重现，这就很有看头。

第三季末，主角们成功地把水坝作没了，转眼间就来到新据点棒球场。中间的转移过程一笔带过，留给观众们自行想象，由此可知过程肯定不轻松，但也不值得大书特书。

本季的片头花了点心思，每集片头都是根据剧情进行了单独制作。每集片头里的时间、人物、背景等都不同，与当集剧情相呼应。

比如美国多发飓风，飓风来袭时洪水泛滥，洪水冲洗掉了许多旧事物，《行尸之惧》也随之洗牌。当飓风袭来，丧尸被吹上天，《行尸之惧》变成了类似《鲨卷风》的《丧尸卷风》。

本季中剧情最大推动者就是记者艾尔和正剧里跑过来的摩根。

正剧的摩根出走，来到衍生剧活动活动筋骨。摩根还是那个摩根，满脑子想着不杀生天下大同。

为了让他回心转意，瑞克军团的主要角色一个接一个的亮相劝说，同时也算是正剧联动，主角来衍生剧站台。

至强则无敌，这句话说的就是摩根这种人。摩根就是因为自己太强了，但凡有人敢发起冲突，最后站着的肯定都是摩根。于是摩根就产生了一种可以普度众生的错觉，认为所有幸存者们都可以联合起来，大家没必要打打杀杀，相互帮助一起活下去多好呢。

摩根在美国东海岸推行他的思想失败了，于是单飞跑到西海岸，想继续推广他的理想主义思想。

东海岸动辄就是军阀级别的势力，谁会听他的理想主义呢，西海岸则都是些游兵散勇小混混级别的势力，摩根的理想主义似乎有成功的可能。具体推广效果如何，大家看了就知道。

整天捧着摄像机的记者艾尔真是一朵末世奇葩。

她秉持“我有吃的你有故事，我们来交换”原则，到处找人听故事。其实大家都清楚，如果不是她仗着有一辆武装到牙齿的特警车辆，谁有闲工夫和她扯犊子。

说白了，这一季就是艾尔和她的故事会。

“风光”了三季的麦迪森最终止步于第四季。

麦迪森应该是克主的命，能祸祸别人的时候，绝对会发挥出最大威力。当她作为客人的时候，克死了一个又一个据点；当她把自己当做主人时，凭借娴熟的技能和丰富的经验，自己把自己克死了。

麦迪森·克拉克一直强调以家人为己任，于是一个肉眼可见的事实就是，当克拉克家人越多的时候，麦迪森引发麻烦的能力就越强，当克拉克家人越少的时候，麦迪森倒霉催的影响力就越弱。

直到麦迪森发挥出自己最后的余热，艾丽莎成了克拉克家最后的独苗。

在三位本季灵魂人物强大的主角光环作用下，本季季末主要角色们还是成功活到了最后。

本来在《行尸之惧》里的就不是些什么狠角色，摩根的出现更是呈现一种降维打击。就像一个职业拳击手和一群幼儿园的萌娃说，大家要和平要有爱，萌娃能不听么。

他们选择暂时安定一段时间，帮助别人，毕竟也只有他们有实力能做末世里的白莲花。

空降衍生剧渡人渡己，

末世故事会正说反说。

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