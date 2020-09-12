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高开低走浪费资源——《艾娃》

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2020-9-12 22:23:32

高开低走浪费资源——《艾娃》

今天聊聊电影《艾娃》。

片名Ava / Eve (2020)，别名追杀艾娃(台) / 头号杀姬Ava(港) / 伊芙。

 

这部美国动作片演员阵容强大，但看演职员表可谓打牌云集。选择观看本片的最大原因就是冲着明星的名号来的。

女主角是“劳模姐”杰西卡·查斯坦 Jessica Chastain，在这里扮演一位超强女杀手艾娃。

金球奖影帝科林·法瑞尔 Colin Farrell是艾娃的同门师兄，他的演技和劳模姐同样令人放心。

我喜欢的一名老炮儿约翰·马尔科维奇 John Malkovich扮演艾娃恩师，妥妥的宝刀不老的节奏。

国际友人陈冲也在里面扮演了一个角色，影片看起来还有点儿国际视角。

 

但是看完《艾娃》后的感受就是被坑了时间。整部电影呈现从高往低走的态势，就是一副高开低走的姿态，开场即巅峰，一路往低走，直到影片放完，全片在一个低洼地里收场。

《艾娃》看似按照三幕剧结构拍摄，给人的感受却是又尴又尬，观众们脑子最后出现的两个字估计就是“就这？”“就这？”

 

一开始看到片名是《AVA》的时候，我还以为那个凉了的游戏《战地之王》出电影了呢。

一个被代理死了的游戏居然还能出电影还真是蹊跷，再看剧情简介发现和《战地之王》毫无联系。

 

《艾娃》的女主角《艾娃》是一个杀手组织的顶尖杀手，常年在全球各地执行任务。

艾娃有轻微社交障碍，当年学业成绩优异却选择参军杀敌，只为发泄满腔怒火。退伍后，艾娃找了个杀手的活儿，一干就是若干年。

一次刺杀任务失败后，杀手组织想要除掉艾娃，被逼无奈的艾娃只能奋起反抗。

 

看到杀手组织想要消灭顶尖杀手的设定时，相信老影迷们都很开心。

这不就是《疾速追杀》准备要拍摄的内容吗？约翰·威克的新片还没来，不妨看看劳模姐的顶尖杀手。

再说有科林·法瑞尔、约翰·马尔科维奇等一群老炮做配角，怎么着也不会太差吧。

 

可现实情况无情地拍打观众们的脸庞，文戏不出彩，武戏一团糟。

片中为了丰富艾娃人设，用大量篇幅介绍艾娃的家庭，和父亲、母亲、妹妹、前男友的关系简直都是一团糟，为此逃避社交转职杀手。影片苦心积虑地想要丰富艾娃人物形象，可是讲得絮絮叨叨，让人看得没有耐心。有这功夫不如丰富丰富反派们，这样影片或许还会好看点。

全片没有《疾速追杀》那种酣畅淋漓的爽快感，越是需要演员出工出力的时候，越是灾难现场。《艾娃》中的动作戏编排可谓惨不忍睹，最开始的动作戏，劳模姐的肢体动作量最轻，整体表现也是最优，随着往后动作戏增加了肢体动作，表现力越来越差，顶尖杀手对决宛如街边王八拳对殴。最精彩的动作戏反而是67岁高龄约翰·马尔科维奇贡献的。

感觉劳模姐为了完成工作量，接片也真是不挑，有活儿就干。其实挑挑剧本也不是坏事。

 

高开低走浪费资源，

文戏邋遢武戏拖沓。

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标签： 犯罪(1678) 美国(4812) 明星(1194) 动作片(1020) 小成本(1049)

5.2 

艾娃 (2020)

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艾娃/Ava(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8217617/
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