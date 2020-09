情杀专场——《大侦探波洛第9季》

今天聊聊英剧《大侦探波洛第9季》。 片名AgathaChristie's Poirot Season 9 (2003),别名大侦探波洛探案传奇。 本季四集,四个案子,也都是根据单行本改编,每集时长均在90分钟左右。 其中最著名的当属《尼罗河上的惨案》,这部作品是阿婆最为著名的作品之一,被多次搬上大荧幕,诸多明星均演绎过这部经典推理大作,都成为了永恒的经典。 本季拍摄时间从2003年到2004年,制作周期不短,质量保持高水准,每集分集评分也均是上乘。高质量应该归功于阿婆的优秀原著和制作团队对原著的尊重。 这次四个案件都集中于情杀,可能是阿婆情杀案专场。创作团队按照案件原因,将这四部单行本放在一季里。那些财富因素都是阿婆设下的烟雾弹,最终落脚点全在感情方面。 01 啤酒谋杀案 / 五只小猪 (Five Little Pigs,单行本) 短评: 波洛受托解决一起14年前的陈年旧案。波洛仅凭借着对人性的深刻理解和现场五位证人的回忆,就找出了当年案件的真相。人死不能复生,多年时间过去也早已过了诉讼有效期,找出当年真凶的意义更多的是让死者安息。 一杯啤酒引发的命案,真相扑朔迷离,几位当事人的精神状态成了寻找真相的关键。阿婆将烟雾弹设置在证人证言上,真真假假之间就需要波洛发动他灰色的脑细胞了。 看完这集,其实我最佩服的是这些人的记忆力,过去14年了,这些人依旧能够清楚记得当年命案前后的那么多事情。只能说死亡带给大家的冲击力太强了,以致于大家对此都记忆深刻。 本集里有“小指头”艾丹·吉伦Aidan Gillen等众多大家熟悉的演员。 02 柏棺 / H庄园的一次午餐 (Sad Cypress,单行本) 短评: 这是一起谋财害命的案件,错综复杂的人物关系和情感纠葛,让原本并不复杂的案件变得复杂起来。一开始波洛被虚假信息蒙蔽,甚至也没能一眼看出破绽。 但在好友的苦苦哀求下,波洛发现了一丝诡异,也是顺藤摸瓜,找出真相。 爱情让人心生嫉妒,但爱情又让人甘之若饴。 就像有钱的老姑妈所说,爱情能够带给人的苦楚远大于欢愉,但没有经历爱情的生活又是不完整的。有多少人被爱情弄得晕头转向,波洛作为情场失意老手,自然对此有着独到体会。 本集加入了电脑特效,这也是《大侦探波洛》系列里第一次用上特效。 03 尼罗河上的惨案 (Death on the Nile,单行本) 短评: 《尼罗河上的惨案》是阿婆最为著名的推理小说之一,也是多次被搬上荧幕。这次波洛又来到了埃及,在尼罗河的邮轮上遭遇了连环命案。 拍摄成电视剧的好处就是不需要花费时间进行主要人物角色铺垫,电影版还会花时间铺垫波洛出场,电视剧版可以直接进入正题。 故事剧情不需要多说,阿婆的拿手好戏就是设置大量烟雾弹,船上的所有人都和死者有过节,对于死者来说,邮轮就像死亡快船一样。在层层烟雾弹下,波洛要发动灰色脑细胞找出真相。 这一版的《尼罗河上的惨案》高颜值演员云集,出场人物众多,都是帅哥靓妹,是平均颜值最高的一集。 扮演女富豪的是年仅20岁的艾米莉·布朗特 Emily Blunt,她年轻却不显稚嫩,表现出超越年纪的老道。负责男演员颜值的是约翰·约瑟夫·菲尔德 JJ Field,能够迷倒众多女性,他有充足资本。 04 空幻之屋 / 空谷幽魂 (The Hollow,单行本) 短评: 眼见不一定为实。这个案件里的关联人物都是聪明人,而且也都自认为很聪明,一开始也没有把波洛放在眼里。 大家都觉得自己很聪明,聪明到能够引导侦探、警察侦破方向。波洛这次需要对付的不仅是一个犯罪凶手,而是一群窝藏包庇犯罪凶手的人。 这还是一个阿婆特色的案件,同样的,案发现场每个人都有行凶动机。 医生自以为很聪明可以骗过所有人,做一个风流海王还沾沾自喜,以为可以把妻子、家人、情人统统玩弄与股掌之间,其实不知道别人早就知道他的这些事情。 人就是这么回事,那些小九九几千几百年都没变过,非要藏着掖着到头来还是自欺欺人。海王并不是那么好当的,有时候会付出惨痛代价。 点击这里: 近期影视推荐

标签: 犯罪(1682) 侦探(209) 喜剧(2346) 英国(583) 酷(1242) 剧情片(2531) 英剧(165)

