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弃子卧薪尝胆绝境求生——《调味的房子》

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2020-9-22 21:29:54

弃子卧薪尝胆绝境求生——《调味的房子》

今天聊聊电影《调味的房子》。

片名The Seasoning House / The Black Site (2012)。

 

《调味的房子》是一部英国B级片，血腥暴力裸露镜头一点儿不少，讲述被囚禁女孩儿逃出生天的故事。

但是如果以为这仅仅是一部靠着血腥暴力色情吸引眼球的B级片的话，那就有点小看这部电影了。

 

一等国家做棋手，二等国家做棋子，三等国家做棋盘。《调味的房子》故事发生地点，充当棋盘的正是巴尔干半岛。提到巴尔干，我们都知道是个火药桶，多民族是当地不稳定的最大原因，加上西方国家的煽风点火，火药桶经常爆炸。

距离我们最近的正是波黑战争。发生在1992年4月至1995年12月的波黑战争，是二战之后发生在欧洲最大的局部战争。波黑国内三个大的主要民族，塞尔维亚、克罗地亚和穆斯林因为领土问题爆发内战，西方大国一开始只是送钱送枪搞点小动作，当战争没有向着西方国家希望的方向发展时，美英法俄德等国家亲自下场，把塞尔维亚按在地上摩擦摩擦，肢解了波黑。

 

掌握话语权的人就可以掌握真理。在波黑战争期间，三个种族战斗中多次爆发种族屠杀事件，但在西方媒体报道中，只会看到塞族武装如同人间恶魔一般屠杀，从来不会报道其他两方的残忍屠杀。

《调味的房子》中故事背景正是种族屠杀，扮演反派的自然就是塞族武装了。

塞族武装在占领区欺男霸女，男的直接突突了，女的有姿色的送去囚禁，没可用价值的也直接突突了。这就是整个故事背景。

 

女主角聋哑少女安吉尔就是在此情况下被一群五大三粗的人囚禁。得益于她无法与别人交流，她被安排了一个较为轻松的活儿，负责其他女孩儿的身体清洗，在有客人来之前给女孩们注射毒品。

安吉尔想逃离魔窟，那些女孩儿们也想逃离魔窟，但是根本没有反抗的机会。当一批新女孩被送来后，其中一名女孩会手语，安吉尔在和她交流的时候产生了同情心，也再次燃起逃离的想法。

当年杀害安吉尔家人的塞族武装小头目出现时，安吉尔心中的一团火被点燃了，她决定放手一搏，成败在此一举。

 

全片高潮就此上演。开场的几段戏只是开胃菜，硬菜这才开始。

《调味的房子》中血浆实在是太多，选择配图的时候只能尽量挑选不那么红的图片，否则太过惊悚。

 

扮演塞族武装小头目的是西恩·帕特维 Sean Pertwee。观众们但看名字可能生疏，提到《哥谭》里的管家，大家就熟悉了。

小头目并不是身材魁梧的大壮汉，但当地的平民们都十分畏惧他。平民们在安吉尔和兵痞之间，很自然地选择了屈服兵痞。残暴并不仅依靠身体，还有他背后的势力。小头目代表着几十条枪，没有平民愿意和武装势力过不去。

 

《调味的房子》最后留下一个开放性结局。

安吉尔拼尽全力逃了出去，最后跑到了解剖医生家里。

往好了想，医生曾经对重病女孩表示出同情，可能会良心发现救助安吉尔。

往坏了想，医生多次得到女孩们的遗体做解剖用，本身也不干净，安吉尔只怕是刚出龙潭又入虎穴。

 

《调味的房子》仅仅依靠一栋破旧的木房子，就拍摄出了一个令人回味的B级片。你可以解读为，英国搅屎棍把巴尔干半岛搅和了一通之后，继续往塞族身上泼脏水，仿佛屠杀和自己无关；也可以弱国无外交的延伸，三等国家只能成为大国博弈的棋盘，自己的子民还要成为弃子。

丢掉幻想、准备战斗。我们没有生活在和平年代，而是生活在和平国家。如果不想自己变得像安吉尔一样悲惨，那就只能发愤图强，努力把自己的国家建设成为棋手，而不是棋子和棋盘。

 

棋手用完棋子掀翻棋盘，

弃子卧薪尝胆绝境求生。

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标签： 英国(585) 惊悚(1918) 剧情片(2535) 血腥(329)

6.7 

调味的房子 (2012)

影评(12)

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调味的房子/The Seasoning House(2012)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8219002/
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