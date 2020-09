弃子卧薪尝胆绝境求生——《调味的房子》 今天聊聊电影《调味的房子》。 片名The Seasoning House / The Black Site (2012)。 《调味的房子》是一部英国B级片,血腥暴力裸露镜头一点儿不少,讲述被囚禁女孩儿逃出生天的故事。 但是如果以为这仅仅是一部靠着血腥暴力色情吸引眼球的B级片的话,那就有点小看这部电影了。 一等国家做棋手,二等国家做棋子,三等国家做棋盘。《调味的房子》故事发生地点,充当棋盘的正是巴尔干半岛。提到巴尔干,我们都知道是个火药桶,多民族是当地不稳定的最大原因,加上西方国家的煽风点火,火药桶经常爆炸。 距离我们最近的正是波黑战争。发生在1992年4月至1995年12月的波黑战争,是二战之后发生在欧洲最大的局部战争。波黑国内三个大的主要民族,塞尔维亚、克罗地亚和穆斯林因为领土问题爆发内战,西方大国一开始只是送钱送枪搞点小动作,当战争没有向着西方国家希望的方向发展时,美英法俄德等国家亲自下场,把塞尔维亚按在地上摩擦摩擦,肢解了波黑。 掌握话语权的人就可以掌握真理。在波黑战争期间,三个种族战斗中多次爆发种族屠杀事件,但在西方媒体报道中,只会看到塞族武装如同人间恶魔一般屠杀,从来不会报道其他两方的残忍屠杀。 《调味的房子》中故事背景正是种族屠杀,扮演反派的自然就是塞族武装了。 塞族武装在占领区欺男霸女,男的直接突突了,女的有姿色的送去囚禁,没可用价值的也直接突突了。这就是整个故事背景。 女主角聋哑少女安吉尔就是在此情况下被一群五大三粗的人囚禁。得益于她无法与别人交流,她被安排了一个较为轻松的活儿,负责其他女孩儿的身体清洗,在有客人来之前给女孩们注射毒品。 安吉尔想逃离魔窟,那些女孩儿们也想逃离魔窟,但是根本没有反抗的机会。当一批新女孩被送来后,其中一名女孩会手语,安吉尔在和她交流的时候产生了同情心,也再次燃起逃离的想法。 当年杀害安吉尔家人的塞族武装小头目出现时,安吉尔心中的一团火被点燃了,她决定放手一搏,成败在此一举。 全片高潮就此上演。开场的几段戏只是开胃菜,硬菜这才开始。 《调味的房子》中血浆实在是太多,选择配图的时候只能尽量挑选不那么红的图片,否则太过惊悚。 扮演塞族武装小头目的是西恩·帕特维 Sean Pertwee。观众们但看名字可能生疏,提到《哥谭》里的管家,大家就熟悉了。 小头目并不是身材魁梧的大壮汉,但当地的平民们都十分畏惧他。平民们在安吉尔和兵痞之间,很自然地选择了屈服兵痞。残暴并不仅依靠身体,还有他背后的势力。小头目代表着几十条枪,没有平民愿意和武装势力过不去。 《调味的房子》最后留下一个开放性结局。 安吉尔拼尽全力逃了出去,最后跑到了解剖医生家里。 往好了想,医生曾经对重病女孩表示出同情,可能会良心发现救助安吉尔。 往坏了想,医生多次得到女孩们的遗体做解剖用,本身也不干净,安吉尔只怕是刚出龙潭又入虎穴。 《调味的房子》仅仅依靠一栋破旧的木房子,就拍摄出了一个令人回味的B级片。你可以解读为,英国搅屎棍把巴尔干半岛搅和了一通之后,继续往塞族身上泼脏水,仿佛屠杀和自己无关;也可以弱国无外交的延伸,三等国家只能成为大国博弈的棋盘,自己的子民还要成为弃子。 丢掉幻想、准备战斗。我们没有生活在和平年代,而是生活在和平国家。如果不想自己变得像安吉尔一样悲惨,那就只能发愤图强,努力把自己的国家建设成为棋手,而不是棋子和棋盘。 棋手用完棋子掀翻棋盘, 弃子卧薪尝胆绝境求生。 点击这里: 近期影视推荐

