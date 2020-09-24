网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>惊悚片专题讨论版>>为民而不畏死——《沉默的真相》

为民而不畏死——《沉默的真相》

加入收藏

2020-9-24 22:22:31

为民而不畏死——《沉默的真相》

今天聊聊网剧《沉默的真相》。

片名The Long Night (2020)，别名长夜难明。

 

近日，万众期待的迷雾剧场终于更新，姗姗来迟的《沉默的真相》评分一路走高，继《隐秘的角落》后，再一次火出圈引爆网络。

和前两部《隐秘的真相》《无证之罪》一样，这部《沉默的真相》同样也是改编自作者紫金陈的悬疑小说。

紫金陈的《谋官》系列是本格推理小说，被读者推崇为对标东野圭吾的推理系列。他的改编成电视剧的三部作品则是社会派推理小说，更加注重对社会性问题的探讨和对人性的剖析。

 

这几部剧都是单独构成一个完整故事，在剧情方面并没有多少联系。几部剧中都有一位名叫严良的角色，可以说同属“严良宇宙”。

本剧联系更多一点的是《无证之罪》，剧情上提到了一点儿当年严良在《无证之罪》破获了雪人杀人案，其中骆闻、严良都是在这两部小说中出现过的人物。

 

紫金陈的几部作品成功改编，网上却总有人批评原著小说，张口就是紫金陈文笔差。文笔差似乎是一条屡试不爽的政治正确批评语。

其实就像《权力的游戏》里所说，狮子不必在意绵羊的看法。站在莫须有制高点批评别人是一件最简单的事情，而脚踏实地地码字则需要付出大量心血，两者不具备可比性。就像那些批评大刘文笔差的人一样，影响到大刘将中国科幻小说提升至世界级水准了么。

越是有水平的人越会从别人作品中发现闪光点，吸取消化提升自己，而不是紧盯着瑕疵大放厥词。

 

推荐观看这部剧。

有关《沉默的真相》的介绍不需要太多，观众们只管看就行了了。简单地说，剧情十分紧凑，细节颇具匠心，演员发挥出色，角色刻画深刻。

大家观看之前别看任何有关《沉默的真相》的信息，不然会有被剧透的感觉。一口气刷完12集，观众们跟着剧情起伏、跟着角色沉浮，会有一种跌宕起伏又酣畅淋漓的快感。

 

剧情方面十分简单直白，不做多介绍，毕竟《沉默的真相》不像《隐秘的角落》搞出了真真假假的结尾，在这里就是几条剧情线索，前后并进，共同指向同一个结尾。

在全剧最开始就将杀人抛尸凶手公之于众，在地铁站几百双眼睛和观众亿万双眼睛的注视下，证据确凿的杀人案居然起了波澜。不由得吸引人进一步看下去。

剧中细节做的很到位，看完一遍后再回看或回想前面的情节，前后呼应，观众会发现很多值得回味的内容。

 

民不畏死，奈何以死惧之。

为民而不畏死，即便长夜难明，热血难凉。

整个故事就是讲述的关于追求公平正义的过程。一点点揭开十余年前的旧案的真面目，个中辛苦不言而喻。

以往被害人都是以普通人的身份参与其中，或利用自己的智慧或利用自己的人脉，去追求一个公正结果。《沉默的真相》直接将主角定位在公检法系统内人员，当检察官、刑警队副大队长、法医这些体制内的人遭遇不公，他们会怎么做。

 

每个人都曾是满腔热血少年郎，幻想自己可以仗剑走天涯、斩尽恶龙。

少年终究要长大，也需要在自己的青春、事业、名声、前途、家庭之间做出选择。

有的人选择了自己这一边，即便不被引诱堕落也渐渐偏安一偶，不再强出头。

而有的人选择了心中的理想。因为他们还记得当年做出的庄严誓词:“忠于国家、忠于人民、忠于宪法和法律，忠实履行法律监督职责，恪守检察职业道德，维护公平正义，维护法制统一。”

 

流氓懂法律，追求真相更加困难，他们可以利用自己的资源、权力摧毁证据，破坏证据链，完美脱罪。

他胁迫你的时候漠视一切，你要抓捕他的时候，他和你玩程序正义。

比如前段时间被驱逐出境的某个美国国籍人士，完美诠释了男盗女娼。比如剧里的“苍蝇”“老虎”。

 

男儿有泪不轻弹，除非真的忍不住。

成年人需要背负的东西太多。压垮成年人的最后一根稻草可以是一个不经意的钱包；面对敌人时不曾有过退缩，面对儿子的一句问话却会泣不成声。

剧集演到后半程，催泪弹一个接一个，倒不是在刻意煽情，而是气氛到位了，想不落泪都难。

很多人会想，江阳这些人拼掉了自己的一切，到底值不值得。其实问出这样的问题人，就不会是江阳了。

为民而不畏死，长夜难明，以身为灯。

 

主角是普通人时，孤身对抗邪恶，鱼死网破般的惨烈结局，在读者观众看来值得敬佩。

当主角换成法律从业人员，一群敬畏法律的人需要面对来自各方面的阻力，他们自愿选择放弃青春、事业、名声、前途、家庭，这样的结局就会更显得悲壮感人。

 

《沉默的真相》用一个极为吸引眼球的方式引出案中案。表面看起来是2010年的地铁抛尸案，在这背后是2003年的侯贵平死亡案，这一切的根源则是2000年的官商勾结权色交易案。

三起案件交替推进，严良小队，江阳、朱伟、陈明章，侯贵平诸多角色逐一登场，真相也不再沉默。剧集演到一半时，聪明的观众已经能够大概猜到整个事件真相了，大家在剩下的时间里，就是迫切地希望刑警们能把证据链做实，赶紧收网。

 

其实吧，法治之路任重道远。如果不是更换了新的省委书记，原有黑恶势力的保护伞不在了，严良等人的调查也一样会走进死胡同。

法治社会最根本的是需要大家敬畏法律、相信法律，而不是依靠出现一个新的青天大老爷，大手一挥将奸恶之徒一举拿下。这样玩还是人治社会，不是法治。

如果只有没有权势的人相信法律，有权势的人玩弄法律践踏法律，没有权势的人哪怕是公职人员也被收买或胁迫，有权势的人愈发肆无忌惮，那将永远是长夜难明。

 

长夜难明百鬼行，

十年饮冰灯己身。

为民为法不畏死，

热血难凉少年郎。

点击这里：近期影视推荐


这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视

标签： 犯罪(1686) 中国(1668) 惊悚(1920) 酷(1246) 剧情片(2541) 人性(820)

8.8 

沉默的真相 (2020)

影评(4)

收藏(17)

沉默的真相(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8219062/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
惊悚片专题讨论版 12547

RSS订阅

惊悚片专题讨论版

10200名成员903个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 