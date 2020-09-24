为民而不畏死——《沉默的真相》

今天聊聊网剧《沉默的真相》。

片名The Long Night (2020)，别名长夜难明。

近日，万众期待的迷雾剧场终于更新，姗姗来迟的《沉默的真相》评分一路走高，继《隐秘的角落》后，再一次火出圈引爆网络。

和前两部《隐秘的真相》《无证之罪》一样，这部《沉默的真相》同样也是改编自作者紫金陈的悬疑小说。

紫金陈的《谋官》系列是本格推理小说，被读者推崇为对标东野圭吾的推理系列。他的改编成电视剧的三部作品则是社会派推理小说，更加注重对社会性问题的探讨和对人性的剖析。

这几部剧都是单独构成一个完整故事，在剧情方面并没有多少联系。几部剧中都有一位名叫严良的角色，可以说同属“严良宇宙”。

本剧联系更多一点的是《无证之罪》，剧情上提到了一点儿当年严良在《无证之罪》破获了雪人杀人案，其中骆闻、严良都是在这两部小说中出现过的人物。

紫金陈的几部作品成功改编，网上却总有人批评原著小说，张口就是紫金陈文笔差。文笔差似乎是一条屡试不爽的政治正确批评语。

其实就像《权力的游戏》里所说，狮子不必在意绵羊的看法。站在莫须有制高点批评别人是一件最简单的事情，而脚踏实地地码字则需要付出大量心血，两者不具备可比性。就像那些批评大刘文笔差的人一样，影响到大刘将中国科幻小说提升至世界级水准了么。

越是有水平的人越会从别人作品中发现闪光点，吸取消化提升自己，而不是紧盯着瑕疵大放厥词。

推荐观看这部剧。

有关《沉默的真相》的介绍不需要太多，观众们只管看就行了了。简单地说，剧情十分紧凑，细节颇具匠心，演员发挥出色，角色刻画深刻。

大家观看之前别看任何有关《沉默的真相》的信息，不然会有被剧透的感觉。一口气刷完12集，观众们跟着剧情起伏、跟着角色沉浮，会有一种跌宕起伏又酣畅淋漓的快感。

剧情方面十分简单直白，不做多介绍，毕竟《沉默的真相》不像《隐秘的角落》搞出了真真假假的结尾，在这里就是几条剧情线索，前后并进，共同指向同一个结尾。

在全剧最开始就将杀人抛尸凶手公之于众，在地铁站几百双眼睛和观众亿万双眼睛的注视下，证据确凿的杀人案居然起了波澜。不由得吸引人进一步看下去。

剧中细节做的很到位，看完一遍后再回看或回想前面的情节，前后呼应，观众会发现很多值得回味的内容。

民不畏死，奈何以死惧之。

为民而不畏死，即便长夜难明，热血难凉。

整个故事就是讲述的关于追求公平正义的过程。一点点揭开十余年前的旧案的真面目，个中辛苦不言而喻。

以往被害人都是以普通人的身份参与其中，或利用自己的智慧或利用自己的人脉，去追求一个公正结果。《沉默的真相》直接将主角定位在公检法系统内人员，当检察官、刑警队副大队长、法医这些体制内的人遭遇不公，他们会怎么做。

每个人都曾是满腔热血少年郎，幻想自己可以仗剑走天涯、斩尽恶龙。

少年终究要长大，也需要在自己的青春、事业、名声、前途、家庭之间做出选择。

有的人选择了自己这一边，即便不被引诱堕落也渐渐偏安一偶，不再强出头。

而有的人选择了心中的理想。因为他们还记得当年做出的庄严誓词:“忠于国家、忠于人民、忠于宪法和法律，忠实履行法律监督职责，恪守检察职业道德，维护公平正义，维护法制统一。”

流氓懂法律，追求真相更加困难，他们可以利用自己的资源、权力摧毁证据，破坏证据链，完美脱罪。

他胁迫你的时候漠视一切，你要抓捕他的时候，他和你玩程序正义。

比如前段时间被驱逐出境的某个美国国籍人士，完美诠释了男盗女娼。比如剧里的“苍蝇”“老虎”。

男儿有泪不轻弹，除非真的忍不住。

成年人需要背负的东西太多。压垮成年人的最后一根稻草可以是一个不经意的钱包；面对敌人时不曾有过退缩，面对儿子的一句问话却会泣不成声。

剧集演到后半程，催泪弹一个接一个，倒不是在刻意煽情，而是气氛到位了，想不落泪都难。

很多人会想，江阳这些人拼掉了自己的一切，到底值不值得。其实问出这样的问题人，就不会是江阳了。

为民而不畏死，长夜难明，以身为灯。

主角是普通人时，孤身对抗邪恶，鱼死网破般的惨烈结局，在读者观众看来值得敬佩。

当主角换成法律从业人员，一群敬畏法律的人需要面对来自各方面的阻力，他们自愿选择放弃青春、事业、名声、前途、家庭，这样的结局就会更显得悲壮感人。

《沉默的真相》用一个极为吸引眼球的方式引出案中案。表面看起来是2010年的地铁抛尸案，在这背后是2003年的侯贵平死亡案，这一切的根源则是2000年的官商勾结权色交易案。

三起案件交替推进，严良小队，江阳、朱伟、陈明章，侯贵平诸多角色逐一登场，真相也不再沉默。剧集演到一半时，聪明的观众已经能够大概猜到整个事件真相了，大家在剩下的时间里，就是迫切地希望刑警们能把证据链做实，赶紧收网。

其实吧，法治之路任重道远。如果不是更换了新的省委书记，原有黑恶势力的保护伞不在了，严良等人的调查也一样会走进死胡同。

法治社会最根本的是需要大家敬畏法律、相信法律，而不是依靠出现一个新的青天大老爷，大手一挥将奸恶之徒一举拿下。这样玩还是人治社会，不是法治。

如果只有没有权势的人相信法律，有权势的人玩弄法律践踏法律，没有权势的人哪怕是公职人员也被收买或胁迫，有权势的人愈发肆无忌惮，那将永远是长夜难明。

长夜难明百鬼行，

十年饮冰灯己身。

为民为法不畏死，

热血难凉少年郎。

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