为民而不畏死——《沉默的真相》 今天聊聊网剧《沉默的真相》。 片名The Long Night (2020),别名长夜难明。 近日,万众期待的迷雾剧场终于更新,姗姗来迟的《沉默的真相》评分一路走高,继《隐秘的角落》后,再一次火出圈引爆网络。 和前两部《隐秘的真相》《无证之罪》一样,这部《沉默的真相》同样也是改编自作者紫金陈的悬疑小说。 紫金陈的《谋官》系列是本格推理小说,被读者推崇为对标东野圭吾的推理系列。他的改编成电视剧的三部作品则是社会派推理小说,更加注重对社会性问题的探讨和对人性的剖析。 这几部剧都是单独构成一个完整故事,在剧情方面并没有多少联系。几部剧中都有一位名叫严良的角色,可以说同属“严良宇宙”。 本剧联系更多一点的是《无证之罪》,剧情上提到了一点儿当年严良在《无证之罪》破获了雪人杀人案,其中骆闻、严良都是在这两部小说中出现过的人物。 紫金陈的几部作品成功改编,网上却总有人批评原著小说,张口就是紫金陈文笔差。文笔差似乎是一条屡试不爽的政治正确批评语。 其实就像《权力的游戏》里所说,狮子不必在意绵羊的看法。站在莫须有制高点批评别人是一件最简单的事情,而脚踏实地地码字则需要付出大量心血,两者不具备可比性。就像那些批评大刘文笔差的人一样,影响到大刘将中国科幻小说提升至世界级水准了么。 越是有水平的人越会从别人作品中发现闪光点,吸取消化提升自己,而不是紧盯着瑕疵大放厥词。 推荐观看这部剧。 有关《沉默的真相》的介绍不需要太多,观众们只管看就行了了。简单地说,剧情十分紧凑,细节颇具匠心,演员发挥出色,角色刻画深刻。 大家观看之前别看任何有关《沉默的真相》的信息,不然会有被剧透的感觉。一口气刷完12集,观众们跟着剧情起伏、跟着角色沉浮,会有一种跌宕起伏又酣畅淋漓的快感。 剧情方面十分简单直白,不做多介绍,毕竟《沉默的真相》不像《隐秘的角落》搞出了真真假假的结尾,在这里就是几条剧情线索,前后并进,共同指向同一个结尾。 在全剧最开始就将杀人抛尸凶手公之于众,在地铁站几百双眼睛和观众亿万双眼睛的注视下,证据确凿的杀人案居然起了波澜。不由得吸引人进一步看下去。 剧中细节做的很到位,看完一遍后再回看或回想前面的情节,前后呼应,观众会发现很多值得回味的内容。 民不畏死,奈何以死惧之。 为民而不畏死,即便长夜难明,热血难凉。 整个故事就是讲述的关于追求公平正义的过程。一点点揭开十余年前的旧案的真面目,个中辛苦不言而喻。 以往被害人都是以普通人的身份参与其中,或利用自己的智慧或利用自己的人脉,去追求一个公正结果。《沉默的真相》直接将主角定位在公检法系统内人员,当检察官、刑警队副大队长、法医这些体制内的人遭遇不公,他们会怎么做。 每个人都曾是满腔热血少年郎,幻想自己可以仗剑走天涯、斩尽恶龙。 少年终究要长大,也需要在自己的青春、事业、名声、前途、家庭之间做出选择。 有的人选择了自己这一边,即便不被引诱堕落也渐渐偏安一偶,不再强出头。 而有的人选择了心中的理想。因为他们还记得当年做出的庄严誓词:“忠于国家、忠于人民、忠于宪法和法律,忠实履行法律监督职责,恪守检察职业道德,维护公平正义,维护法制统一。” 流氓懂法律,追求真相更加困难,他们可以利用自己的资源、权力摧毁证据,破坏证据链,完美脱罪。 他胁迫你的时候漠视一切,你要抓捕他的时候,他和你玩程序正义。 比如前段时间被驱逐出境的某个美国国籍人士,完美诠释了男盗女娼。比如剧里的“苍蝇”“老虎”。 男儿有泪不轻弹,除非真的忍不住。 成年人需要背负的东西太多。压垮成年人的最后一根稻草可以是一个不经意的钱包;面对敌人时不曾有过退缩,面对儿子的一句问话却会泣不成声。 剧集演到后半程,催泪弹一个接一个,倒不是在刻意煽情,而是气氛到位了,想不落泪都难。 很多人会想,江阳这些人拼掉了自己的一切,到底值不值得。其实问出这样的问题人,就不会是江阳了。 为民而不畏死,长夜难明,以身为灯。 主角是普通人时,孤身对抗邪恶,鱼死网破般的惨烈结局,在读者观众看来值得敬佩。 当主角换成法律从业人员,一群敬畏法律的人需要面对来自各方面的阻力,他们自愿选择放弃青春、事业、名声、前途、家庭,这样的结局就会更显得悲壮感人。 《沉默的真相》用一个极为吸引眼球的方式引出案中案。表面看起来是2010年的地铁抛尸案,在这背后是2003年的侯贵平死亡案,这一切的根源则是2000年的官商勾结权色交易案。 三起案件交替推进,严良小队,江阳、朱伟、陈明章,侯贵平诸多角色逐一登场,真相也不再沉默。剧集演到一半时,聪明的观众已经能够大概猜到整个事件真相了,大家在剩下的时间里,就是迫切地希望刑警们能把证据链做实,赶紧收网。 其实吧,法治之路任重道远。如果不是更换了新的省委书记,原有黑恶势力的保护伞不在了,严良等人的调查也一样会走进死胡同。 法治社会最根本的是需要大家敬畏法律、相信法律,而不是依靠出现一个新的青天大老爷,大手一挥将奸恶之徒一举拿下。这样玩还是人治社会,不是法治。 如果只有没有权势的人相信法律,有权势的人玩弄法律践踏法律,没有权势的人哪怕是公职人员也被收买或胁迫,有权势的人愈发肆无忌惮,那将永远是长夜难明。 长夜难明百鬼行, 十年饮冰灯己身。 为民为法不畏死, 热血难凉少年郎。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 犯罪(1686) 中国(1668) 惊悚(1920) 酷(1246) 剧情片(2541) 人性(820)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.