波洛的人性实验室——《大侦探波洛第10季》 今天聊聊英剧《大侦探波洛第10季》。 片名AgathaChristie's Poirot Season 10 (2006),别名大侦探波洛探案传奇。 本季依旧是四集,均改编自单行本。 每一集故事的剧情都十分饱满,前半段铺垫情节,后半段强势反转。在不断反转之间,真凶最终浮出水面。 波洛在侦破过程中,除了运用灰色脑细胞进行推理,还加入了许多性格分析理论。在他看来,这就是一间大型人性实验室,他可以在一起起案件中,验证自己的理论观点。 原本的老搭档黑斯廷斯、贾普探长、雷蒙小姐三人均未出现,黄金搭档就剩下主角波洛一人。 本季出现的警察都是当地警察临时客串。 01 蓝色列车之谜 (The Mystery of the Blue Train,单行本) 短评: 这是发生在疾驰列车上的案件,在开往法国尼斯的蓝色列车上,既有盗窃案又有谋杀案。 一位美丽有钱的富家女露斯惨死在列车上,不仅头部被砸得难以辨认,随身携带的珠宝也不知所踪。按照阿婆一贯的风格,她身边的人个个都有嫌疑,加上她在列车上临时还和另一位有钱女人换了房间,受害者身份存疑也成了烟雾弹的一部分。 波洛要在层层迷雾下找出真相,其实真相有时候并不复杂,只是被人为的复杂化。本案中,波洛首先要确认凶手真正行凶的目标,更换房间成了最大的烟雾弹,很多错误性的推到就会由此产生。 《大侦探波洛》以往的案件里无非是为了钱财或者感情,这次《蓝色列车之谜》将两者结合起来,不仅为钱也为情,算是一个小小的突破。 02 牌中牌 / 底牌 (Cards on the Table,单行本) 短评: 有钱人谢塔纳把一群人召集到自家玩牌,引出了一系列谋杀案件。 观众如果不会玩桥牌的话,估计听不懂了里面的打牌术语。原著小说的推销语上写的是“这本是阿加莎本人最喜欢的著作之一”,很可能就是因为阿婆喜欢桥牌。在打牌期间穿插一些人性的小弱点,那就很有意思了。 眼见不一定为实,这起案件利用桥牌做障眼法,设置了很多混淆视听的玩意儿。本集中的反转太多,表面看起来是凶手的人其实最为无辜,表面看起来像个小白兔似的其实才是幕后黑手。 来参加牌局的每个人都有不为人知的黑暗过去,偏偏都被谢塔纳知道了。大家都想将他灭口,毕竟谁都不想有秘密掌握在别人手里,但真正付诸行动的只有最坏的人。 正如波洛所说:我看见了,心灵的眼睛比肉眼看得更清楚。 03 葬礼之后 (After the Funeral,单行本) 短评: 百万富翁理查德突然死亡,留下了巨额遗产,偏偏遗嘱让亲戚们之间打破了头,甚至有人喊出理查德是被谋杀的言论。 波洛受托介入后,命案接连发生,巨额遗产让亲戚之间轻松反目。一家人隐藏在华丽外表下真面目被无情戳穿,每个人都有成为凶手的动机,不断地杀戮更是让幸存者人心惶惶。 本集的动机最终还是为了钱财,有的人表面在做朋友,实际上只是看上了背后的金钱。在金钱的力量下,亲情友情丝毫经受不住考验。有趣的是,阿婆在这次案件里使用的障眼法十分有趣,除了在常见的人物关系上埋下诸多线索,凶手行凶所图的巨额遗产都是障眼法。为的都是钱财,只不过此钱财非彼钱财。 另外,有钱人家里的破事儿总是那么狗血带劲,最后一群人的小秘密被公布于众时,颇有《雷雨》的感觉。 本集担任重要角色的是有法鲨迈克尔·法斯宾德 Michael Fassbender,大家可以看看年轻时候法鲨的嫩颜。 04 遗产风波 / 顺水推舟 (Taken at the Flood,单行本) 短评: 一名突然守寡的女子罗莎琳继承了亡夫大量遗产,可罗莎琳活得并不自在。罗莎琳生活在哥哥大卫的阴影下,一举一动都受到大卫监管。与此同时,罗莎琳还时常接到威胁电话,似乎自己的小秘密被别人知道。 本集在凶手人选上反转再反转,以往的套路是看起来最像嫌疑犯的人最无辜,这里的套路则反套路了一把,第一嫌疑人本身的确很不干净,犯下无数令人发指的事情。 这一集的亮点在于凶手。 用现在的话说,凶手就是一名典型的渣男,为了钱财诱骗女性,过了没几年又见色起意,引诱另一名即将结婚的女子。高大帅气的外表掩盖不住他内心的肮脏丑恶,为了钱财他可以漠视无数无辜路人的性命,简直是丧心病狂。 而且凶手为了犯下命案,煞费苦心,精神控制了另外一个受害者做自己的帮凶,这应该是算是早期PUA了吧。 爱情虽然美好,但是是一件两情相悦的事情,如果一方利用感情作恶,那将祸害无穷。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 犯罪(1688) 侦探(211) 喜剧(2352) 英国(587) 酷(1248) 剧情片(2547) 英剧(167)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.