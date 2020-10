狗尾续貂,拥抱全新缺点——《釜山行2:半岛》 今天聊聊电影《釜山行2:半岛》。 片名Peninsula / Train to Busan 2 (2020),别名尸杀半岛(港) / 尸速列车:感染半岛(台)。 顶着《釜山行》名号归来的《釜山行2》,用实际行动证明了当年《釜山行》的成功是不可复制的。 前作导演、编剧延尚昊回归,重新担任《釜山行2》的导演、编剧,然后正统续集用一个与前作关联极弱的故事,完成了一次狗尾续貂式的拍摄。 《釜山行2》里不合情不合理的设置极多,随便一个点都可以拿出来吐槽。 比如正常情况下汽油的保质期是3个月,在影片中时隔四年,韩国的汽车不仅油没变质,车载电池也是极为坚挺。不论汽油质量还是汽车油箱密封性,堪称业界奇迹。表现汽车老化方面,《行尸之惧》表现得较为真实,一群人会为了油田大打出手。 比如韩国人对《Running man》真的是真爱,哪怕国家毁灭丧尸横行,也要整出一个丧尸世界里的Runningman。或许在人类形态的时候,韩国人得不了几块奥运金牌,指望着变成丧尸后,可以冲击一下各项田径比赛吧。 比如结尾的刻意煽情,没由来的一顿乱打,显得毫无章法。如果将影片最后十几分钟拖沓戏份删掉,说不定影片还能抢救一下。 其他就不多说了,原本就很怪异的丧尸片到处透露着说不出的怪异。 《釜山行2》还暗戳戳地揶揄邻国日本和天朝,仿佛韩国的困境都是别人造成的,最后还向牵着狗链子的美爹表露了一下忠心,宇宙中心人的那种极端自大和自卑展览无遗。 与其暗戳戳地说,不如大胆地表现,就这一点来看,《釜山行2》远不如另一部同样是续集的《铁雨2》来的有趣。《铁雨2》就直面效果困境,大胆探讨了激进解决方案。 不论场景还是特效,观众们都可以很明显的感受出《釜山行2》实现了升级。动不动就搞出一些大场面,成群结队的丧尸仿佛脱了缰的野狗,欢快地奔跑在韩国大地上。 长篇累牍的动作戏,看样子是《釜山行2》想要对标《疯狂的麦克斯4》,或者对标《速度与激情》,反正就从丧尸追逐加公路追逐戏看,影片是在向一线娱乐大片看齐。 不过那些著名动作电影用的是实拍,不是靠特效拼接,影片中特效痕迹过于明显,会让观众毫不费力地出戏。 而实际效果如何呢?观众们普遍反映这是一部大烂片,力气全用错了地方。《釜山行2》真正做到了狗尾续貂,抛弃了原有根和魂,单纯地在动作戏上花了太多功夫。 《釜山行2》也就是看着热闹,其实还不如《#活着》来的有趣。 《釜山行2》最大的问题就是丢了前作的魂。 第一部《釜山行》能够火出圈,成为现象级丧尸片,甚至成为亚洲丧尸电影之光,关键是影片中有人文关怀。孔刘、马东锡为了家人舍生忘死、奋不顾身,其中蕴含着最真挚的感情,观众们可以十分轻易地与之实现共情。 毕竟丧尸电影本来就是个类型电影,根本不会存在的事物。观众们看丧尸就是看的人文情怀,要看动作戏干嘛不选一个正经动作戏呢。 只破不立,抛弃已有优点, 狗尾续貂,拥抱全新缺点。 点击这里: 近期影视推荐

标签: 灾难(214) 韩国(572) 冒险(498) 惊悚(1922) 剧情片(2553) 娱乐片(754)

