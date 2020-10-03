以爱为名——《大侦探波洛第11季》

今天聊聊英剧《大侦探波洛第11季》。

片名AgathaChristie's Poirot Season 11 (2008)，别名大侦探波洛探案传奇。

这四集的特点就是，善良的人用爱打败贪财或有钱的坏人。

坏蛋们机关算尽，只能算到没有感情的部分，有了感情的人就会有一种毅力，能够坚持到真相大白的一天。说得中二一点，就是用无限的爱打败有限的财。虽然杀人是不对的，但为了感情，凶手并不会这么觉得。

本季波洛的几个老伙伴还是没有出现，只剩下波洛继续一个人破案。

每次波洛都会有不同的搭档，还换了新的男仆，这些搭档有的是警长、有的是侦探小说作者、有的是当地上校，大家性格迥异个性鲜明，但毕竟时间较短，不如老四人组来的有趣。

01 清洁女工之死 / 麦金蒂太太之死 (Mrs McGinty'sDead，单行本)

短评：

这又是一起谋财害命案件。

一个出身贫苦的倒霉人，机缘巧合找到一条衣食无忧的生活途径，为了保住自己的生存之道，不惜铤而走险。

本集在设置烟雾弹方面有玩出了新花样，一开始设立了三个目标作为嫌疑犯候选人，呈现的证据也是指向其中某一个人，但偏偏结果就不是如此。波洛发动灰色脑细胞后惊奇地发现，凶手另有其人，整件事情都是一场精心设计的圈套。

一般情况下，侦探在梳理清楚人物关系后，会列出几个相关嫌疑人，然后一通推理指出凶手。这次偏偏不按套路出牌，十分新鲜有趣。

02 校园疑云 / 鸽群中的猫 (Cat Among thePigeons，单行本)

短评：

这是一起发生在女校里的连环案件。

波洛需要面对形形色色的人，校长、教师、学生，特工、杀手、叛军，在常规刑事案件里夹杂了国际事务。有的人是为了钱财，有的人是各为其主，有的人是出于嫉妒，不同角色在女校里掀起了不一样的风波。

连环发生的案件真真假假、虚虚实实，观众们很容易以为所有案件都是同一个人所为。可故事却在这里反套路了一把，命案、失踪案、袭击案分别是不同性质、不同人员所为。如果先入为主地认为都是同一个人所为，那就正好落入了凶手的圈套。

03 第三个女郎 (Third Girl，单行本)

短评：

简单概括剧情就是，为了钱财的坏人败给了为了爱的好人。

满脑子花花肠子的坏人机关算尽，又是布置不在场证明，又是玩心理暗示，只有一个目的，那就是击垮受害人，以此掠夺受害人的钱财。

只是不巧，他们遇到了波洛。波洛出于职业敏感，敏锐地发现了其中蹊跷，凭借蛛丝马迹找到症结。

本集也是对单身狗发出暴击的一集。

波洛可以通过心理和推理寻找案件真相，但是却无法理解爱的本质。波洛亲口说出无法理解爱的本质，眼角划过一行清泪，联想到前几集波洛无疾而终的爱情，更加显得悲凉。

波洛可以充当月老角色，促成一对对有情人，却无法过好自己的感情生涯。

04 死亡约会 (Appointment with Death，单行本)

短评：

一场跨越数十年的爱恨情仇，一群无辜孩子年轻时生活在阴影之下，成年之后才终于等到了一个复仇机会。

本集人物关系复杂，一直到最后波洛才揭开真相。有钱人背后肮脏的勾当、童年悲剧的阴影，被一一揭开。

这集也是和原著小说改编较大的一集，读者们习惯了前面几集忠于原著的剧集，突然看到《死亡约会》估计会有点认不出。

这样修改剧情的考虑可能和本季的大主题有关，本季的特点就是人们在爱情的力量下向有钱坏家伙复仇。这里也是一样，一对老年鸳鸯因为种种原因，选择在几十年后动手。别看被害人腰缠万贯，但依旧抵不住昔日被害者的怒火吞噬。

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