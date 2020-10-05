两男一女极简布景——《爱丽丝的失踪》

今天聊聊电影《爱丽丝的失踪》。

片名The Disappearance of Alice Creed (2009)，别名爱丽丝蒸发奇案(港) / 爱丽丝失踪事件簿(台)。

本片是导演J·布莱克森自编自导的处女作长片，影片用极少的演员和极简的布景，完成了一个极为有趣反转颇多的惊悚小故事。

但凡能够闯出一番名号的处女作，作品都是带有鲜明的个人特点和为人称道的优点。本片最大的特点与昆塔《落水狗》类似，没有复杂的布景，仅依靠台词和表演推动剧情，最终呈现一个完成度极高的有趣故事。

就像演职员表所示，《爱丽丝的失踪》全部演员总共就三人。

两男一女共处一室，两名男人是绑匪，女人是被绑架的倒霉蛋。

绑匪里年纪大的叫维克特，面相凶恶，行事干练，一举一动透露出惯犯的自信和沉稳。年纪轻点的叫丹尼尔，看起来唯唯诺诺，唯维克特马首是瞻，复杂打下手，类似从犯角色。

剩下那位女性就是片名提到的爱丽丝。她是一名富家女，老爸很有钱，但她和老爸感情却不见得多好，显得很叛逆。

《爱丽丝的失踪》的主要场景也十分简单，就一座密不透风的房子，绝大部分时间两男一女都在这间房子里度过，顶多加上一辆汽车和废仓库。

简单布景同时，影片还照顾了重口味恶趣味。变装、囚禁、捆绑、受辱、野外……似乎这些极为吸睛的标签都可以用在这部影片上。而且观众们看完正片后也不会觉得有一丝一毫的标题党，这些元素都在影片中有详细表现。

最为亮眼的就是影片剧情。剧情也像布景一样，猛地一看十分简单。绑匪精心策划绑架了爱丽丝，向爱丽丝老爹索要两百万现金。

从影片第一秒开始，凌厉的剪辑就瞬间抓住观众，经验丰富行事干练的绑匪预示着他们将要做一起大案。于是从影片一开始，悬念就设立完成。

而紧随其后的剧情更是反转不断，每每以为事情可以一帆风顺地走下去时，就会来一点儿揪心的小状况。小悬念也没有停过，大到整个绑架案、小到一个弹壳，都能玩出新花样。

好的剧本是成功的一半。《爱丽丝的失踪》优秀的剧本是影片成功的基础，影片进行中持续不断地推出新悬念，慢慢积蓄观众情绪，直到最后高潮彻底宣泄，整体感受酣畅淋漓。

最后回到片名《爱丽丝的失踪》，三个人一顿充满悬念的操作后，最终，爱丽丝还是失踪了……

对于这种强调反转的电影，观众们只需要按照片名去找来看就行。千万不要看那些剧透式详解，所谓详解就是毫无营养地将整个故事复述一遍，观众将毫无观影乐趣可言。

所有的小悬念、小反转，观众一定要沉浸式体验电影时才能有所体会。

两男一女极简布景，

悬念不断反转不停。

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