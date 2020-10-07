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展现最强者该有的样子——《天才枪手(剧版)》

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2020-10-7 22:49:10

展现最强者该有的样子——《天才枪手(剧版)》

今天聊聊泰剧《天才枪手》。

片名Bad Genius The Series (2020)，别名模犯生。

 

2017年泰国电影《天才枪手》风靡一时，这部电影取材自真实事件——2014年的SAT考试作弊案。电影将跨大洲作弊案进行拓展，拍成了两小时的电影，反响非凡。

3年后创作团队更进一步，将电影扩展成12集的电视剧。深挖影片背后的故事，讲述影片没有讲完的故事，整体表现依旧精彩无比。

 

简单的说，电视剧版和电影版区别不大。

相同点是电视剧版与电影版人设保持了一致，包括角色人名、性别、性格、人物关系、家庭背景等，校园内的小打小闹作弊到国际考场堪比谍战的作弊都基本一致。琳、班克、帕特、格蕾丝等熟悉的角色又回来了。

不同点是电视剧版时间是原来的六倍，剧中增加了大量家庭戏、感情戏，目的很明显，那就是为了凑时长。此外改变了电影版中实现难度颇高的作弊手法，改成了更加可信的作弊方式。在最后增加了一场泰国全国高考作弊案，丰富了影片没有讲完的后续故事。

 

熟悉泰国私有制的人就会看到剧中表现现实生活的残酷性。

私有制下，贫富差距越来越大，剧中的不同阶层生活犹如云泥之别。别看剧中色调比较明媚阳光，现实只会更加黑暗。

有钱的可以为所欲为，寻找规则漏洞，甚至制造规则漏洞，实在不行就用钱开路。富二代的零花钱比底层人民几年打工钱都多。六万泰铢而已的学费，也就一万多人民币，在有钱人眼里不过是挥挥手的事情，而在贫民眼里是拼了老命挤出来的血。

 

潜规则的势力无孔不入，高中生活甚至比社会更加不堪。

钱权交易、徇私舞弊、尔虞我诈、骗色出柜，在前几集中都有直白露骨表现。观众甚至会感觉这所顶级高中里全员恶人，还未成年的一群孩子在潜规则里惬意无比。

在这样的大泥潭里，如果长出白莲花，那才是咄咄怪事。出淤泥而洗清淤泥，才是强者该做的。

 

为了增加时长也好，为了丰富角色感情线也好，剧版《天才枪手》增加了许多年轻人的狗血爱情剧。

这里的爱情剧比起其他狗血泰国剧丝毫不逊色，大人们会玩的花样，孩子们也一样玩得很溜。看来果然有钱就变坏，狗血故事哪里都有，这和年纪关系不大，有钱才有资本去创造狗血。

 

当你凝视深渊，你愁啥？

深渊也在凝视着你，瞅你怎地？

既然学校、老师都可以利用规则明目张胆地欺诈学生、家长，那么学生为啥不可以利用规则反将一军呢。

 

贫穷是最大的原罪。条条大路通罗马，有的人就生在罗马。当好学生拼死拼活买票去罗马时，罗马人早已呆腻了。

敢于让看似拥有光明未来的三好学生打破规则的，是眼前的苟且。三好学生可以轻松完成考试规则里的考试任务，却要为了学费发愁。而没有学费，一切“光明未来”都不会存在。

就像字典所说：“张华考上了北京大学，李萍进了中等技术学校，我在百货公司当售货员：我们都有光明的前途”。

当一个人按照规则做到了规则允许内的最好时，却发现却会另外的规则限制得死死的。他会不会产生疑惑、怨恨，甚至产生挑战规则打破规则的事情呢？

 

剧版《天才枪手》的几段重头戏和电影版一样，都是堪比谍战的考场作弊过程。学神轻松完成考试的同时，还有充裕时间可以帮助其他人作弊。

剧中考试一场接一场，观众的小心脏也跟着一跳又一跳。一方面是当年考试的回忆太痛苦，另一方面是剧版表现得太过真实刺激。

每次作弊过程都惊心动魄，电视剧十分还原地传递了这种紧张感。从学生时代走过来的人就会有切身体会，考试的时候就已经十分紧张了，神经高度集中，大脑恨不得发挥出120%的功率。现在还要在此基础上，在监考老师严密监视下完成作弊，难度直接翻几番，心脏恨不得跳出来。

 

剧版《天才枪手》完成了电影版没有完成的任务，达到了电影版没有达到的高度。

剧版将电影最后没有讲完的故事讲完了，让剧中角色走上一条正道，可以光明正大地用实力向不公正发起挑战。

很多人看到结局会感到不解和惋惜，感觉是为了政治正确或迎合主流价值观而故意这样收尾。其实这才是强者该有的样子。

强者会在现有规则内打败所有人，如果认为规则不合适，就会成为规则制定者，去改变规则，让规则变得合理或符合自己的意愿。这才是强者该做的事情，而不是利用规则漏洞牟利。

 

剧版《天才枪手》的看点除了紧张刺激爽快感外，小演员们的颜值也是一大亮点。

小演员们都很年轻，充满青春活力。全剧的颜值担当就是女主角琳的扮演者普莉恩皮察雅·克玛拉娜君。她是前泰国顶级女子偶像团体组合BNK48前成员（BNK48是日本女子偶像团体AKB48的海外姐妹团）。比起电影版女主角茱蒂蒙·琼查容苏因那种美人在骨不在皮的美，普莉恩皮察雅·克玛拉娜君美得更加明显。

如果真的有人拥有她的颜值，还拥有她的智慧，那就简直是雅典娜再世，完全是老天爷喂饭吃的节奏。

 

只看你过电影版没有看过电视剧版《天才枪手》的话，建议看一看电视剧版。

剧版故事完成度更高，人物更加丰满，传递的价值观也更加正面积极。在欣赏演员颜值和紧张刺激故事的同时，还能回想起当年考试支配的恐惧……

 

面对错误选择应对方式，

展现最强者该有的样子。

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天才枪手 (2020)

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天才枪手/Bad Genius The Series(2020)
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