学坏很容易,作死很用力——《虎女》 今天聊聊电影《虎女》。 片名Tiger Girl (2017),别名制服小虎女(港) / 虎妞。 这部德国影片跟随女性视角,讲述两名年轻女子在歧途上越行越远的过程。 影片并没有什么高深内容,如果非要说有的话,那就是反面警示教育意义。 年轻的女主角名叫凡妮娜,她期待有朝一日能够披上警服,成为一名开着警车拿着警枪威风凛凛的警察。可是事情不如人愿,凡妮娜并没有能够通过警校考试,转而求其次,前往一家保安公司,接受培训,准备成为同样装着制服的保安。 在培训期间,凡妮娜遇到了另一名年轻女子虎女。虎女在凡妮娜收到侵害时出手相救,两人于是成了好友。 虎女人如其名,那是非常的虎。她面对任何情况都毫无惧色,以一种玩世不恭满不在乎的态度处理问题,哪怕遇到一群身强力壮的男性混混,虎女也敢直接冲上去大干一场。 而虎女不是一名女权斗士,也不是社会活动家,她就是一个女性混混而已。虎女一切“清新脱俗”的行为在凡妮娜眼中都是离经叛道从未见过的行为,这也彻底征服了凡妮娜。 很快两人成了形影不离的好朋友。 虎女打架,凡妮娜跟着打架,虎女打劫,凡妮娜跟着打劫。虎女恶作剧,凡妮娜跟着恶作剧。俩人好得像一个人似的,影片似乎给人一种姬片的感觉。 虎女的为非作歹仅限于寻衅滋事范畴,也就是无业游民危害社会的程度。 可凡妮娜并不这么认为。在学坏之后,凡妮娜丢了工作、没了朋友,一门心思的想着为非作歹,而且一发不可收拾。凡妮娜犯罪程度越来越深,很多都属于抢劫纵火一类的重罪。原本一个好好的女孩就这样毁了。 凡妮娜本身没有什么主见,也缺乏自控能力。见识到街头小混混的“潇洒”后,她极力想要表现自己,通过不断地挑战规则,来展示自己的厉害。 这种幼稚行为不断加深,最终害了自己。 说白了就是,学好的学不会,学坏的一点就通。虎女是个资深混子,知道游走在法律的边界谋取利益,而凡妮娜在损友的带领下,直接化身作死届的小能手,一步步把自己毁掉。 光看片名,你大概率会以为这是一部生猛的动作电影。影片用实际行动告诉观众们:想多了。 通往毁灭的道路总是一帆风顺。这就是一部带点儿社会意义的警示教育电影。人在自省自律的时候,不分男女老少,一旦失控,将付出沉重代价。 虎女很霸气,作死很用力, 学坏很容易,代价很沉重。 点击这里: 近期影视推荐

