荒郊野外黑色幽默——《林中男孩》 今天聊聊电影《林中男孩》。 片名Get Duked! / Boyz in the Wood (2019),别名扑街野营/ 树林里的男孩。 《林中男孩》是亚马逊出品的原创电影,正如片名所写,讲述的就是四名男孩在荒郊野外的故事。 四名男孩为了获得爱丁堡公爵奖而参加了一项户外冒险活动,最终收获了一次极其难忘的经历。 爱丁堡公爵奖(The Duke of Edinburgh's International Award)得到英联邦国家参与和认可,获得爱丁堡公爵奖的年轻人,在教育申请,职位申请上都会被优先考虑。 奖项科目包括社会服务Service、技能Skills、体能PhysicalRecreation、户外冒险Adventurous Journey、集体生活Residential Project等项目。 片中四名男孩子参将的正是其中户外冒险项目。他们被带到一片荒郊野外,被告知要依靠自己完成觅食,通过团队合作和定向越野到达目的地,就算完成任务。 迪恩,邓肯和DJ比特鲁特原本只是学校里最差的三名学生,因为学习差而聚到一起,俨然一副难兄难弟的样子。另一名半路加入男孩则是一股理想主义气息,渴望获得奖牌认可自己。就这样一个奇葩组合,被赶鸭子上架,踏上了户外冒险之旅。 一群年轻人原本并没有想过要完成考验,只是迫于没有回头路,只能硬着头皮走下去。这一走就走上了一条黑色幽默的不归路。路上他们遇到形形色色奇奇怪怪的人,当然他们本身也是奇奇怪怪的年轻人,大家都是些奇葩货色,谁也别笑话谁。 《林中男孩》有一股浓浓的英式黑色幽默剧的风格,不断利用台词、蒙太奇错位,营造一种荒诞喜剧感。这里不剧透,有兴趣的观众可以看一看,效果还不错。 《Boyz in the Wood》是林中男孩的意思,而《Get Duked!》可以当做他们获得公爵奖,也可以当做他们在片中所做,和老一辈的公爵产生碰撞。 影片借着荒诞的故事,把英国上下里外吐槽了个遍。论自黑,谁也比不过英国人的毒舌。 流行文化与传统文化的碰撞,城市与农村生活的差别,德不配位的政府及服务机构,既得利益集团与新兴群体的矛盾……各种矛盾均在片中有所体现。 对于各种各样的矛盾,影片也给出了属于自己的解决方案,那就是全部拍死,简单粗暴不留后患。 荒郊野外黑色幽默, 吐槽自黑火力全开。 点击这里: 近期影视推荐

