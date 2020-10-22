荒郊野外黑色幽默——《林中男孩》

今天聊聊电影《林中男孩》。

片名Get Duked! / Boyz in the Wood (2019)，别名扑街野营/ 树林里的男孩。

《林中男孩》是亚马逊出品的原创电影，正如片名所写，讲述的就是四名男孩在荒郊野外的故事。

四名男孩为了获得爱丁堡公爵奖而参加了一项户外冒险活动，最终收获了一次极其难忘的经历。

爱丁堡公爵奖（The Duke of Edinburgh's International Award）得到英联邦国家参与和认可，获得爱丁堡公爵奖的年轻人，在教育申请，职位申请上都会被优先考虑。

奖项科目包括社会服务Service、技能Skills、体能PhysicalRecreation、户外冒险Adventurous Journey、集体生活Residential Project等项目。

片中四名男孩子参将的正是其中户外冒险项目。他们被带到一片荒郊野外，被告知要依靠自己完成觅食，通过团队合作和定向越野到达目的地，就算完成任务。

迪恩，邓肯和DJ比特鲁特原本只是学校里最差的三名学生，因为学习差而聚到一起，俨然一副难兄难弟的样子。另一名半路加入男孩则是一股理想主义气息，渴望获得奖牌认可自己。就这样一个奇葩组合，被赶鸭子上架，踏上了户外冒险之旅。

一群年轻人原本并没有想过要完成考验，只是迫于没有回头路，只能硬着头皮走下去。这一走就走上了一条黑色幽默的不归路。路上他们遇到形形色色奇奇怪怪的人，当然他们本身也是奇奇怪怪的年轻人，大家都是些奇葩货色，谁也别笑话谁。

《林中男孩》有一股浓浓的英式黑色幽默剧的风格，不断利用台词、蒙太奇错位，营造一种荒诞喜剧感。这里不剧透，有兴趣的观众可以看一看，效果还不错。

《Boyz in the Wood》是林中男孩的意思，而《Get Duked!》可以当做他们获得公爵奖，也可以当做他们在片中所做，和老一辈的公爵产生碰撞。

影片借着荒诞的故事，把英国上下里外吐槽了个遍。论自黑，谁也比不过英国人的毒舌。

流行文化与传统文化的碰撞，城市与农村生活的差别，德不配位的政府及服务机构，既得利益集团与新兴群体的矛盾……各种矛盾均在片中有所体现。

对于各种各样的矛盾，影片也给出了属于自己的解决方案，那就是全部拍死，简单粗暴不留后患。

荒郊野外黑色幽默，

吐槽自黑火力全开。

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