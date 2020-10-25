用最本质的复仇匹配最荒蛮的故事——《荒蛮故事》

今天聊聊电影《荒蛮故事》。

片名Relatos salvajes / Wild Tales(2014)，别名生命中最抓狂的小事(台) / 无定向丧心病狂(港) / 蛮荒史。

阿根廷导演达米安·斯兹弗隆 Damián Szifron带来的这部《荒蛮故事》充满惊喜。全片由六个独立的小故事组成，所有故事都指向同一个主题——复仇。

影片中的六个小故事极为荒诞夸张，看似平常的生活只要加上一点点催化剂，就会产生意想不到的结果。所有的小事都像一根轻飘飘的鹅毛，但一件接一件的小事聚在一起，谁也不知道那件小事会变成压垮骆驼的最后一根稻草。

《荒蛮故事》里的每个故事都是从普通得不能再普通的场景开始，稀松平常的搭讪、吃饭、开车，都会引发人们强烈的复仇。

故事的场景都发生在现代文明社会，而不是科技落后的古代，从物质丰富发达程度上丝毫感受不到荒蛮感，但人与人之间的距离却越来越大，在施害者与被害者的心里，每个人之间的距离都十分遥远。真正的荒蛮在于人心，空无一物的内心，正面情绪和负面情绪都可以肆意生长，最原始的复仇本能也在这样的环境下茁长成长。

整部影片给人带来巨大惊喜，推荐各位观看。

《荒蛮故事》由以下六个短篇故事组成：

1. 《帕斯特纳克》（Pasternak）

2. 《老鼠》（Las Ratas/The Rats）

3. 《最强者》（El más fuerte/The strongest）

4. 《小炸弹》（Bombita/Little bomb）

5. 《提议》（La Propuesta/The proposal）

6. 《直到死亡将我们分开》（Hasta que la muerte nossepare/Until death do us part）。

1. 《帕斯特纳克》（Pasternak）

两位陌生人之间发现共通点不算稀奇事，就像我们上学做过的概率题，同一个班级的学生总会有人的生日相同，全部不同才是小概率事件。而一飞机的人都存在共通点，那就绝对是小概率事件了，如果不是刻意为之，几乎可以等于中大奖了。

从头到尾没有露面的帕斯特纳克主导了整个事件，他作为串起一飞机乘客、空乘的关键人物，是此次复仇的最终策划者。

如果不是当事人，外人看来这肯定只是一起简单的飞机失事，殊不知在这起飞机失事中隐藏了多少秘密。

《帕斯特纳克》可以让人想到一个笑话：

一天，在飞机上遇到了风暴，他记起了那个誓言。

他忙跪下祷告：“上帝啊，虽然我罪不可赎，但请你看在其他无辜乘客的份上，暂且饶恕我吧”

突然，耳边响起一个声音：“什么无辜？你以为这些年来我闲着吗？凑满这一飞机人我容易吗？”

《帕斯特纳克》篇幅很短，在六个短篇故事里也是篇幅最短的一篇。他像一道开胃菜，用荒诞至极的故事把观众们吸引住，随后慢慢讲更加深刻的故事。

大家可以偷偷想一想，有没有幻想过把所有得罪过自己的人消灭掉？

2. 《老鼠》（Las Ratas/The Rats）

背井离乡的女服务员不曾想到，上夜班还遇到当年的杀父仇人。当年害得自己家破人亡的黑帮杀手，摇身一变成了政客，眼瞅着就要竞选检察官。她想复仇，却又瞻前顾后畏手畏脚。

如果女服务员说的是实话，她的复仇是值得肯定的，而且还对黑白不分的当地政府无情嘲讽一番。

我还想到另一种解释。男顾客进入餐馆后，态度傲慢轻浮，对女服务员很不尊重，或许男顾客根本不是什么漂白黑帮，就是个普通政客，女服务员受不了顾客的态度而编瞎话吐槽，由此引发血案。或许就是忍受了一天顾客们的呼来喝去，心情不好了而已。

3. 《最强者》（El más fuerte/The strongest）

这是一起典型的荒郊野外的路怒症。激情犯罪让复仇变得十分廉价。

开豪车的有钱人觉得豪车在手、世界我有，整条马路都是自己家开的，恨不得开飞起来。他举手投足透露出傲慢的态度，殊不知这样会刺痛敏感人士的神经。

开小破车的壮汉则软硬不吃，而后得理不饶人，得寸进尺，进一步激化矛盾。原本可以和平解决的事情被引向毫无余地的境地。

这个短篇故事叫人喜忧参半，荒诞夸张的冲突让人惊掉大牙，又让人莞尔一笑。

看到最后警察的鉴定结果，你就会知道，激情也是情。

4. 《小炸弹》（Bombita/Little bomb）

一起汽车违停引发的悲剧。

遵纪守法按照规章办事的工程师，有朝一日变成了制造爆炸案的炸药哥。好人活生生地被逼上梁山。

在庞大的政府机器面前，个体的力量显得微不足道。每个人都说自己是按章办事，可是办理结果却是让所有人都不满意，究其原因就是制度出了问题。有趣的是制定制度的人不遵守制度，遵守制度的人不能制定制度，这就导致民怨越积越大。

逆来顺受的人会说，命苦不要怪政府，点背不要怨社会。炸药哥最初也是选择尊重制度，结果变得一无所有，被玩得团团转，中产阶级直接被打成无产阶级。炸药哥最终选择利用专业所长，为自己发声。

这篇也是六个故事里颇有意义的一篇。反转如期而至，出乎意料的是炸药哥的复仇获得了海量支持，可见他所在的地方政府是多么不得人心。

5. 《提议》（La Propuesta/The proposal）

肇事逃逸引发的一系列后续故事。

有钱人花天酒地，出了事还能有人顶包，哪怕是一尸两命。而且有钱能使磨推鬼，富豪不仅可以花钱消灾还可以牢牢掌握话语权，想怎么玩就怎么玩……

如果韩国电影看多了，或许会产生检察官都是正义凛然刚正不阿的感觉。《荒蛮故事》就会很直白地告诉你，你想错了。在金钱的力量下，一群人为了掩盖罪行，真的是无所不作。只要钱到位，姿势全都会。

这个短篇复仇在哪里呢？看到最后你就知道了。

6. 《直到死亡将我们分开》（Hasta que la muerte nossepare/Until death do us part）。

热情奔放的南美人民在婚礼上也是极为奔放。疯狂的婚礼狗血事情一件接一件，受伤的新娘疯狂地向新郎发起复仇。

这个短篇是颜值最高的一部，男男女女都打扮的漂漂亮亮的，看起来十分赏心悦目。

不过不是家人不入一家门，能够结婚的两个人自然都是有着相似的地方。看似最后结局是两人和解，其实真正的战争才刚刚开始，两人之间的战争肯定会要等到“直到死亡将我们分开”。

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