网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>惊悚片专题讨论版>>用最本质的复仇匹配最荒蛮的故事——《荒蛮故事》

用最本质的复仇匹配最荒蛮的故事——《荒蛮故事》

加入收藏

2020-10-25 21:39:06

用最本质的复仇匹配最荒蛮的故事——《荒蛮故事》

今天聊聊电影《荒蛮故事》。

片名Relatos salvajes / Wild Tales(2014)，别名生命中最抓狂的小事(台) / 无定向丧心病狂(港) / 蛮荒史。

 

阿根廷导演达米安·斯兹弗隆 Damián Szifron带来的这部《荒蛮故事》充满惊喜。全片由六个独立的小故事组成，所有故事都指向同一个主题——复仇。

影片中的六个小故事极为荒诞夸张，看似平常的生活只要加上一点点催化剂，就会产生意想不到的结果。所有的小事都像一根轻飘飘的鹅毛，但一件接一件的小事聚在一起，谁也不知道那件小事会变成压垮骆驼的最后一根稻草。

 

《荒蛮故事》里的每个故事都是从普通得不能再普通的场景开始，稀松平常的搭讪、吃饭、开车，都会引发人们强烈的复仇。

故事的场景都发生在现代文明社会，而不是科技落后的古代，从物质丰富发达程度上丝毫感受不到荒蛮感，但人与人之间的距离却越来越大，在施害者与被害者的心里，每个人之间的距离都十分遥远。真正的荒蛮在于人心，空无一物的内心，正面情绪和负面情绪都可以肆意生长，最原始的复仇本能也在这样的环境下茁长成长。

整部影片给人带来巨大惊喜，推荐各位观看。

 

《荒蛮故事》由以下六个短篇故事组成：

1. 《帕斯特纳克》（Pasternak）

2. 《老鼠》（Las Ratas/The Rats）

3. 《最强者》（El más fuerte/The strongest）

4. 《小炸弹》（Bombita/Little bomb）

5. 《提议》（La Propuesta/The proposal）

6. 《直到死亡将我们分开》（Hasta que la muerte nossepare/Until death do us part）。

 

1. 《帕斯特纳克》（Pasternak）

两位陌生人之间发现共通点不算稀奇事，就像我们上学做过的概率题，同一个班级的学生总会有人的生日相同，全部不同才是小概率事件。而一飞机的人都存在共通点，那就绝对是小概率事件了，如果不是刻意为之，几乎可以等于中大奖了。

从头到尾没有露面的帕斯特纳克主导了整个事件，他作为串起一飞机乘客、空乘的关键人物，是此次复仇的最终策划者。

如果不是当事人，外人看来这肯定只是一起简单的飞机失事，殊不知在这起飞机失事中隐藏了多少秘密。

《帕斯特纳克》可以让人想到一个笑话：

一天，在飞机上遇到了风暴，他记起了那个誓言。

他忙跪下祷告：“上帝啊，虽然我罪不可赎，但请你看在其他无辜乘客的份上，暂且饶恕我吧”

突然，耳边响起一个声音：“什么无辜？你以为这些年来我闲着吗？凑满这一飞机人我容易吗？”

 

《帕斯特纳克》篇幅很短，在六个短篇故事里也是篇幅最短的一篇。他像一道开胃菜，用荒诞至极的故事把观众们吸引住，随后慢慢讲更加深刻的故事。

大家可以偷偷想一想，有没有幻想过把所有得罪过自己的人消灭掉？

 

2. 《老鼠》（Las Ratas/The Rats）

背井离乡的女服务员不曾想到，上夜班还遇到当年的杀父仇人。当年害得自己家破人亡的黑帮杀手，摇身一变成了政客，眼瞅着就要竞选检察官。她想复仇，却又瞻前顾后畏手畏脚。

如果女服务员说的是实话，她的复仇是值得肯定的，而且还对黑白不分的当地政府无情嘲讽一番。

 

我还想到另一种解释。男顾客进入餐馆后，态度傲慢轻浮，对女服务员很不尊重，或许男顾客根本不是什么漂白黑帮，就是个普通政客，女服务员受不了顾客的态度而编瞎话吐槽，由此引发血案。或许就是忍受了一天顾客们的呼来喝去，心情不好了而已。

 

3. 《最强者》（El más fuerte/The strongest）

这是一起典型的荒郊野外的路怒症。激情犯罪让复仇变得十分廉价。

 

开豪车的有钱人觉得豪车在手、世界我有，整条马路都是自己家开的，恨不得开飞起来。他举手投足透露出傲慢的态度，殊不知这样会刺痛敏感人士的神经。

开小破车的壮汉则软硬不吃，而后得理不饶人，得寸进尺，进一步激化矛盾。原本可以和平解决的事情被引向毫无余地的境地。

 

这个短篇故事叫人喜忧参半，荒诞夸张的冲突让人惊掉大牙，又让人莞尔一笑。

看到最后警察的鉴定结果，你就会知道，激情也是情。

 

4. 《小炸弹》（Bombita/Little bomb）

一起汽车违停引发的悲剧。

遵纪守法按照规章办事的工程师，有朝一日变成了制造爆炸案的炸药哥。好人活生生地被逼上梁山。

 

在庞大的政府机器面前，个体的力量显得微不足道。每个人都说自己是按章办事，可是办理结果却是让所有人都不满意，究其原因就是制度出了问题。有趣的是制定制度的人不遵守制度，遵守制度的人不能制定制度，这就导致民怨越积越大。

逆来顺受的人会说，命苦不要怪政府，点背不要怨社会。炸药哥最初也是选择尊重制度，结果变得一无所有，被玩得团团转，中产阶级直接被打成无产阶级。炸药哥最终选择利用专业所长，为自己发声。

 

这篇也是六个故事里颇有意义的一篇。反转如期而至，出乎意料的是炸药哥的复仇获得了海量支持，可见他所在的地方政府是多么不得人心。

 

5. 《提议》（La Propuesta/The proposal）

肇事逃逸引发的一系列后续故事。

有钱人花天酒地，出了事还能有人顶包，哪怕是一尸两命。而且有钱能使磨推鬼，富豪不仅可以花钱消灾还可以牢牢掌握话语权，想怎么玩就怎么玩……

 

如果韩国电影看多了，或许会产生检察官都是正义凛然刚正不阿的感觉。《荒蛮故事》就会很直白地告诉你，你想错了。在金钱的力量下，一群人为了掩盖罪行，真的是无所不作。只要钱到位，姿势全都会。

这个短篇复仇在哪里呢？看到最后你就知道了。

 

6. 《直到死亡将我们分开》（Hasta que la muerte nossepare/Until death do us part）。

热情奔放的南美人民在婚礼上也是极为奔放。疯狂的婚礼狗血事情一件接一件，受伤的新娘疯狂地向新郎发起复仇。

 

这个短篇是颜值最高的一部，男男女女都打扮的漂漂亮亮的，看起来十分赏心悦目。

不过不是家人不入一家门，能够结婚的两个人自然都是有着相似的地方。看似最后结局是两人和解，其实真正的战争才刚刚开始，两人之间的战争肯定会要等到“直到死亡将我们分开”。

点击这里：近期影视推荐


这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视

标签： 犯罪(1716) 喜剧(2372) 剧情片(2585) 人性(822) 阿根廷(45) 西班牙(220) 生活(2931) 华纳(295)

8.2 

荒蛮故事 (2014)

影评(84)

收藏(1282)

荒蛮故事/Relatos salvajes(2014)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8220912/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
惊悚片专题讨论版 12547

RSS订阅

惊悚片专题讨论版

10200名成员918个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 