用最本质的复仇匹配最荒蛮的故事——《荒蛮故事》 今天聊聊电影《荒蛮故事》。 片名Relatos salvajes / Wild Tales(2014),别名生命中最抓狂的小事(台) / 无定向丧心病狂(港) / 蛮荒史。 阿根廷导演达米安·斯兹弗隆 Damián Szifron带来的这部《荒蛮故事》充满惊喜。全片由六个独立的小故事组成,所有故事都指向同一个主题——复仇。 影片中的六个小故事极为荒诞夸张,看似平常的生活只要加上一点点催化剂,就会产生意想不到的结果。所有的小事都像一根轻飘飘的鹅毛,但一件接一件的小事聚在一起,谁也不知道那件小事会变成压垮骆驼的最后一根稻草。 《荒蛮故事》里的每个故事都是从普通得不能再普通的场景开始,稀松平常的搭讪、吃饭、开车,都会引发人们强烈的复仇。 故事的场景都发生在现代文明社会,而不是科技落后的古代,从物质丰富发达程度上丝毫感受不到荒蛮感,但人与人之间的距离却越来越大,在施害者与被害者的心里,每个人之间的距离都十分遥远。真正的荒蛮在于人心,空无一物的内心,正面情绪和负面情绪都可以肆意生长,最原始的复仇本能也在这样的环境下茁长成长。 整部影片给人带来巨大惊喜,推荐各位观看。 《荒蛮故事》由以下六个短篇故事组成: 1. 《帕斯特纳克》(Pasternak) 2. 《老鼠》(Las Ratas/The Rats) 3. 《最强者》(El más fuerte/The strongest) 4. 《小炸弹》(Bombita/Little bomb) 5. 《提议》(La Propuesta/The proposal) 6. 《直到死亡将我们分开》(Hasta que la muerte nossepare/Until death do us part)。 1. 《帕斯特纳克》(Pasternak) 两位陌生人之间发现共通点不算稀奇事,就像我们上学做过的概率题,同一个班级的学生总会有人的生日相同,全部不同才是小概率事件。而一飞机的人都存在共通点,那就绝对是小概率事件了,如果不是刻意为之,几乎可以等于中大奖了。 从头到尾没有露面的帕斯特纳克主导了整个事件,他作为串起一飞机乘客、空乘的关键人物,是此次复仇的最终策划者。 如果不是当事人,外人看来这肯定只是一起简单的飞机失事,殊不知在这起飞机失事中隐藏了多少秘密。 《帕斯特纳克》可以让人想到一个笑话: 一天,在飞机上遇到了风暴,他记起了那个誓言。 他忙跪下祷告:“上帝啊,虽然我罪不可赎,但请你看在其他无辜乘客的份上,暂且饶恕我吧” 突然,耳边响起一个声音:“什么无辜?你以为这些年来我闲着吗?凑满这一飞机人我容易吗?” 《帕斯特纳克》篇幅很短,在六个短篇故事里也是篇幅最短的一篇。他像一道开胃菜,用荒诞至极的故事把观众们吸引住,随后慢慢讲更加深刻的故事。 大家可以偷偷想一想,有没有幻想过把所有得罪过自己的人消灭掉? 2. 《老鼠》(Las Ratas/The Rats) 背井离乡的女服务员不曾想到,上夜班还遇到当年的杀父仇人。当年害得自己家破人亡的黑帮杀手,摇身一变成了政客,眼瞅着就要竞选检察官。她想复仇,却又瞻前顾后畏手畏脚。 如果女服务员说的是实话,她的复仇是值得肯定的,而且还对黑白不分的当地政府无情嘲讽一番。 我还想到另一种解释。男顾客进入餐馆后,态度傲慢轻浮,对女服务员很不尊重,或许男顾客根本不是什么漂白黑帮,就是个普通政客,女服务员受不了顾客的态度而编瞎话吐槽,由此引发血案。或许就是忍受了一天顾客们的呼来喝去,心情不好了而已。 3. 《最强者》(El más fuerte/The strongest) 这是一起典型的荒郊野外的路怒症。激情犯罪让复仇变得十分廉价。 开豪车的有钱人觉得豪车在手、世界我有,整条马路都是自己家开的,恨不得开飞起来。他举手投足透露出傲慢的态度,殊不知这样会刺痛敏感人士的神经。 开小破车的壮汉则软硬不吃,而后得理不饶人,得寸进尺,进一步激化矛盾。原本可以和平解决的事情被引向毫无余地的境地。 这个短篇故事叫人喜忧参半,荒诞夸张的冲突让人惊掉大牙,又让人莞尔一笑。 看到最后警察的鉴定结果,你就会知道,激情也是情。 4. 《小炸弹》(Bombita/Little bomb) 一起汽车违停引发的悲剧。 遵纪守法按照规章办事的工程师,有朝一日变成了制造爆炸案的炸药哥。好人活生生地被逼上梁山。 在庞大的政府机器面前,个体的力量显得微不足道。每个人都说自己是按章办事,可是办理结果却是让所有人都不满意,究其原因就是制度出了问题。有趣的是制定制度的人不遵守制度,遵守制度的人不能制定制度,这就导致民怨越积越大。 逆来顺受的人会说,命苦不要怪政府,点背不要怨社会。炸药哥最初也是选择尊重制度,结果变得一无所有,被玩得团团转,中产阶级直接被打成无产阶级。炸药哥最终选择利用专业所长,为自己发声。 这篇也是六个故事里颇有意义的一篇。反转如期而至,出乎意料的是炸药哥的复仇获得了海量支持,可见他所在的地方政府是多么不得人心。 5. 《提议》(La Propuesta/The proposal) 肇事逃逸引发的一系列后续故事。 有钱人花天酒地,出了事还能有人顶包,哪怕是一尸两命。而且有钱能使磨推鬼,富豪不仅可以花钱消灾还可以牢牢掌握话语权,想怎么玩就怎么玩…… 如果韩国电影看多了,或许会产生检察官都是正义凛然刚正不阿的感觉。《荒蛮故事》就会很直白地告诉你,你想错了。在金钱的力量下,一群人为了掩盖罪行,真的是无所不作。只要钱到位,姿势全都会。 这个短篇复仇在哪里呢?看到最后你就知道了。 6. 《直到死亡将我们分开》(Hasta que la muerte nossepare/Until death do us part)。 热情奔放的南美人民在婚礼上也是极为奔放。疯狂的婚礼狗血事情一件接一件,受伤的新娘疯狂地向新郎发起复仇。 这个短篇是颜值最高的一部,男男女女都打扮的漂漂亮亮的,看起来十分赏心悦目。 不过不是家人不入一家门,能够结婚的两个人自然都是有着相似的地方。看似最后结局是两人和解,其实真正的战争才刚刚开始,两人之间的战争肯定会要等到“直到死亡将我们分开”。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 犯罪(1716) 喜剧(2372) 剧情片(2585) 人性(822) 阿根廷(45) 西班牙(220) 生活(2931) 华纳(295)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.