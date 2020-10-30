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质量不高，接档糟糕——《非常目击》

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2020-10-30 21:00:40

质量不高，接档糟糕——《非常目击》

今天聊聊电视剧《非常目击》。

片名Fei chang mu ji (2020)，别名夜雨雾。

 

迷雾剧场的《隐秘的角落》大火之后，按照原计划，这部《非常目击》是要无缝接上的。观众们苦苦等待后，迎来的却是《非常目击》延迟上线的消息。

延迟上线是为了配合过审，再次上线的《非常目击》有了较大变化。比如男主角造型，宋洋饰演警察山峰，原本蓄须造型不符合正面形象要求，重新上线后，胡子没了，所以会有人觉得宋洋的嘴巴很奇怪。再比如重新剪辑后，三成的内容没了，剧情会显得跳跃较大，让人看着不是很连贯。

 

你看这嘴唇，会觉得奇怪不？

《非常目击》用一起横跨20年的少女小白鸽谋杀案做引子。小白鸽遇害时，山峰还是个屁大孩子，被莫名其妙诬陷为了杀人凶手。山峰长大成人后成了一名警察，类似案件再度发生，山峰重返小城，誓要找出真凶。

在侦破过程中，山峰发现了当年案件背后另有阴谋。充满仪式感的犯罪手法下，是一个巨大的误会和悲剧。

 

如果你觉得《非常目击》单单讲述小白鸽有关的连环杀人案件，那就把整个剧想偏了。看似重要的小白鸽，只不过是整个故事的引子，真正的案件要到剧集后半部分才登场。

剧集开头几集看似迷雾重重，其实线索十分简单，而且很短的时间就讲完了故事。一大票与小白鸽有关的男男女女，都只不过是开场嘉宾，热闹的群像戏很快变成了后半程犯罪分子的独角戏。

 

小白鸽案牵扯人员众多，社会关系复杂。一名高中生牵扯出了全能黑道商人，还有拧巴的兄弟关系、狗血的多角恋。

原本以为犯罪案件会就此延伸，结果短短几集就把这些事情全部解决了……

 

比起《隐秘的角落》，很显然《非常目击》想走另一种悬疑惊悚路线，不单要刻画出人物角色的丰富情感世界，更要表现出剧集的文艺气质。

在《非常目击》中，大量出现《彷徨少年时》《送别》等作品，《送别》的歌声更是有事没事就唱了出来，幽婉动听，似乎总想着给剧集赋予一些不一样的悬疑气氛。

就连反派犯罪分子，也是说话文绉绉的，时不时引用一些书里的话。

主角之间的对话，更像是读书会书友之间的交流，不来点儿人生哲理，都不好意开口。

 

刻意强调文艺气息让剧集变得不接地气，不管阳春白雪还是附庸风雅，拔得过高就会变成两脚离地，浮在空中。

这样的结果就是本职故事没讲好，把小心思花在这些细枝末节上，显得本末倒置。如果剧中人物角色一个个都鲜活饱满，喜欢文艺的角色描绘的文艺一些，就没有一点问题。现在变成全员讲文艺，很明显就显得做作。

悬疑剧本质工作都没做好，想要接档《隐秘的角落》那就无从谈起了。

 

《非常目击》有一点让人觉得十分不舒服。不知道是不是删了太多内容的缘故，剧中有事没事会整出一大段字幕，直接用文字输出，简单粗暴不讲道理。

这就是剧集的一大缺点。大量字幕拉低了电视剧视听效果，影视剧的作用就是将文字视觉化，通过试听手法将剧本具象化，现在反而整出大量字幕，那么我干嘛不直接去看小说呢？

 

《非常目击》的优点也有，演员们的演技都挺在线，专注文艺片的宋洋在这类影视剧里游刃有余。别看留给他们发挥的空间不大，至少观众们都能看出这是一位从不放弃的文艺警察。

当然也有开摩托车都要用替身的女演员。不是不能用替身，如果非要用替身的话，至少别拍得那么明显。

 

表现系列悬疑案件的一个常用手法就是，将一起连环杀人案设置在故事最内环。

然后用一个又一个细小的故事将核心故事层层包裹起来，慢慢表现，给观众一种抽丝剥茧的感觉。这就像走迷宫一样，观众们跟着主角们从最外层慢慢走到最里层。

《非常目击》也想玩这样的套路，可剧集前后两部分显得十分割裂，小白鸽案并没有花多少力气就破了，一大票角色瞬间变成闲杂人等，后半部分的主角却姗姗来迟。观看时给人的感觉就不是抽丝剥茧，而是看完A面再看B面。

 

剧本挨刀，质量不高，

故事割裂，接档糟糕。

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标签： 犯罪(1718) 中国(1678) 惊悚(1940) 剧情片(2589)

非常目击 (2020)

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非常目击(2020)
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