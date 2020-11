恐怖元素外衣下的暖暖亲情——《遗落家庭》 今天聊聊电影《遗落家庭》。 片名Relic (2020),别名家灵(台)。 这部来自澳大利亚的恐怖电影,在今年1月独立电影圣丹斯国际电影节上映时,引爆口碑,以黑马姿态获得烂番茄100%好评。 半年过去了,烂番茄还维持了91%的新鲜度。可见在恐怖题材中,《遗落家庭》还是有很多新鲜的元素。喜欢恐怖电影的观众不放尝试一下这部新鲜水嫩的澳大利亚恐怖电影。 《遗落家庭》主要关于孤寡老人空巢老人,出场人物也就是祖孙三代三人而已。 首先登场的老人艾德娜是姥姥,随后出现的是她的女儿凯伊和孙女山姆。 艾德娜患有阿尔茨海默症,表现出阿尔兹海默症的常见症状,经常离家出走,也经常忘记事情。某天警察找到凯伊,说老人家失踪好几天了,让凯伊回家看看,于是凯这才和山姆一起回家看望老母亲。 凯伊和山姆回到老宅子里,死活找不到老母亲,没想到老母亲带着一身淤青突然出现了。祖孙三人生活在老宅子里,诺大的房间却显得空荡冰冷,仿佛总有一些超自然的事物伴随着她们。 《遗落家庭》最大的优点就是惊吓观众手法。既不是采用一惊一乍的音效画面硬吓唬人,也不是刻意营造心理恐惧氛围,就是通过昏暗推动画面,让未知慢慢蔓延。 所以观看这部恐怖电影时,观众们可以放心大胆地放松心情,不需要提心吊胆地害怕可能会蹦出来的鬼怪。这不是一部使用低级惊吓手段的可怕片,也不是一个深入骨髓的心理恐怖片,就是一部披着恐怖外衣的关爱老人宣传片。 从这祖孙三代人的境遇就可以看出,导演想要表达的是善待孤寡老人、空巢老人。 就像片中别人问起凯伊多久没回家看望老母亲了一样,凯伊给出的答案和绝大部分人一样:“太忙了”。 其实忙是一个很好的理由,也是一个很好用的借口。如果真的想见一个人,不论多忙都会抽出时间去见,比如谈恋爱的时候,总会抽出时间去见心上人。但换成看家人,咋就变得忙起来了呢。 有时间要多陪陪老人,没有时间也要找出时间去陪伴一下。子欲养而亲不待,不要等到患上了阿尔茨海默症,老人家谁都不认识了再去。到时候就已经晚了。 就像影片中表现的那样,患上阿尔茨海默症的老人仿佛恶鬼缠身,陌生感、恐惧感随之蔓延。原来那个和蔼可亲的老人转眼间就会变成面目可憎的厉鬼。与其事情发展都不可收拾再去收场,倒不如在大家心智健全的时候多待在一起。 如果不能正确认识到这一点,孤独恐惧也就会随之传递继承。 艾德娜身上出现的淤青,随着时间推移,转移到女儿凯伊身上,如果不及时改变,可以预见孙女山姆身上迟早也会出现同样的淤青。这种恐惧源自衰老本身,岁月不饶人,上了年纪后,很多问题随之而来。 衰老、死亡不可避免,在走向不可避免结局的路上,至少我们还可以选择有人陪伴和陪伴别人。《遗落家庭》用一种恐怖的方式提醒人们,老吾老及人之老,孝敬老人,给晚辈做好榜样。 恐怖元素外衣下的暖暖亲情, 孝道传承老去路上彼此陪伴。 点击这里: 近期影视推荐

