《解剖/活人破胆》：反医德联盟的罪恶

关于解剖的德国惊悚片，在德国非常卖座。故事讲述奋发向上的医学院学生宝拉，好不容易获准进入颇负盛名的海德堡大学解剖系，她希望能继承祖父的衣钵，成为一名出色的医生。在去海德堡的火车上，宝拉认识了同专业的同学葛瑞琴，还人工呼吸救了一个心脏病的戴维。没想到的是，第一节解剖课上躺着的尸体竟然是戴维！宝拉觉得离奇，就调查戴维的死因，发现了致死的血凝剂以及尸体上“AAA”符号的含义。AAA代表反医德联盟，在二战时期及以前就已存在，联盟主张牺牲少数人的生命以拯救更多的生命。戴维有心脏病，被选为牺牲者，此前还有一个小伙患白血病，已被制成供医学生观摩的精致标本。更令宝拉吃惊的是，她跟的海德堡的教授竟然是AAA联盟的主席，主席为了医学院的成果和诺贝尔奖，愿意做这样的事。教授告诉宝拉，她的祖父是前主席，宝拉无比伤心。

事情失去控制是因为葛瑞琴，葛瑞琴交了男友——AAA联盟的海恩，却又爱上别人，导致海恩报复杀人，为葛瑞琴和情人注射血凝剂，并把葛瑞琴制成标本。海恩的滥杀无辜受到了教授的谴责，并被威胁报警，海恩索性又把教授杀了。海恩还把宝拉掳至解剖台，好在宝拉的男友卡斯伯准时出现，救了她，两人的感情升温，在医院激吻。