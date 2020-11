拼至巅峰恍然大悟——《纸牌屋第5季》 今天聊聊美剧《纸牌屋第5季》。 片名House of Cards Season 5 (2017),别名众议院要人。 本季主要情节还是分成前后两个部分,前半部分讲述弗兰西斯·安德伍德如何通过各种手段赢得总统大选,后半部分关注弗兰西斯·安德伍德当选后立即需要面对历史遗留问题。 更重要的是,《纸牌屋》通过弗兰西斯·安德伍德之口揭示了美国真正的权力所在。 美国的总统大选越来越像是一场大型真人秀。每个候选人团队的工作任务十分繁琐也十分简单,别看他们每天都忙得飞飞的,而实际上的工作任务就是深挖对手各种黑料,添油加醋地全媒体发布,同时要掩饰对手挖出的自家黑料。 所以在这种全民审丑的时代,即便是某个候选人当选总统,民意依旧不会对其满意。在整个竞选过程中,大家都在比烂,只要证明对手比自己更加糜烂不堪就行。这就好比让选民们在两种不同口味的shit里做出选择,你要选择草莓味的shit呢还是香草味的shit,要不要试试抹茶味的shit? 近几年的美国大选都是这个路数,2016年懂王大战希婆,2020年懂王大战睡王。你会发现,这些候选人在治国理政方面似乎并不是多么优秀的人才,但在撕逼骂街人身攻击方面确实个顶个的世界级选手。 不愿意抹黑对手的候选人,就会像邓巴一样早早退场。臭气相投的人就会聚到一起,喂选民们吃精心烹制的shit。 形象好气质佳的威尔·康威在阴谋诡计方面,远不如三十年摸爬滚打过来的弗兰西斯·安德伍德。在弗兰西斯·安德伍德略施小计的情况下,慌乱失态,拱手送上即将到手的胜利。 纠缠了十几集的总统竞选终于落下帷幕,而留给美国的却是一个割裂的社会。剧里剧外如出一辙,笑到最后的总统也是伤痕累累。虽说他们并不在意民意,但民意还是要表明自己不喜欢他们一家。 赢得大选的弗兰西斯·安德伍德并没有得到停歇机会。 本以为通过选举当上了总统就是名正言顺的国家老大,可没想到依旧状况百出。反对党又来了一个穷追猛打的罗梅洛,白宫内部也是“内鬼”频出,对弗兰西斯·安德伍德有意见的人很多,大家纷纷落井下石,仿佛一场痛打落水狗的盛宴即将开始。 可以很明显地感受到,《纸牌屋》本季主要对应懂王政府。 安德伍德们一开始的如意算盘是,弗兰西斯·安德伍德通过副总统、总统入主白宫,积累克莱尔·安德伍德声望,也让她从副总统过渡到下一届总统,两人轮流坐庄白宫,把白宫把持下去。 这就像懂王在培养他的大公主、女婿、孙子一样,似乎大统领把政治当做了一场生意在做。 如果仅仅是白宫内的权力争斗,《纸牌屋》就不会那么让人上瘾。 本季出现的新角色马克·厄舍Mark Usher和简·戴维斯JaneDavis表明事情并不简单。 马克·厄舍是该剧第三个突破第四面墙的角色。在弗兰西斯·安德伍德宣誓仪式上,当马克·厄舍偷偷对着镜头招手时,你就会感受到这种强烈的诡异。 本季《纸牌屋》将阴谋变阳谋,揭开了地下政府神秘面纱。表面看起来权力最高机构是白宫,而真正的权力中心却在白宫之外。 马克·厄舍和简·戴维斯是地下权力中心的代理人,表面看起来他们并没有实际职务,但却在各方有着复杂利益关系网。就拿总统大选来说,威尔·康纳之流只是他们选出来的形象代言人而已,一旦失去利用价值就可以立马抛弃,甚至主动爆出黑料,转投对方阵营。他们才是真正的庄家,两头下注,永远获利。 神秘的高端人士集会只是冰山一角,他们通过自身影响力影响白宫,而自己却可以游离于白宫之外不受监管控制。对比收到各种条条框框限制和新闻媒体监管的白宫,地下白宫才是真正的权力中心。 弗兰西斯·安德伍德一直没有资格参加神秘集会,参加过极乐之地后恍然大悟。于是才有了他置之死地而后生的操作。 当你在第一层的时候,弗兰西斯·安德伍德已经在平流层。没有人比他更懂宪法。弗兰西斯·安德伍德想出的法子堪称妙计,表面退一步,各方皆大欢喜,实际上却上了一个台阶,权力变得更大。 政治是以经济为基础的上层建筑,是经济的集中表现。神秘集会正是美国各方经济的集中体现,是政治的基础,这里有各行各业的寡头,他们才是真正呼风唤雨的人物,政客们只不过是他们的代理人罢了。 有了妙计还需要实施。 弗兰西斯·安德伍德的操作堪称惊世骇俗,远超常人想象。原因就是窝案串案太难办了,各方利益共同体钢板一块,根本撕不开口子。完美方案有一个漏洞,弗兰西斯对妻子无限信任和爱是他的软肋,一旦没有制衡对手的筹码,就别怪对方背信弃义了。 弗兰西斯·安德伍德的妙计需要克莱尔·安德伍德实施。一旦成功,后面的《纸牌屋》将可以讲述白宫与地下权力中心的争斗。不论克莱尔是否按照弗兰西斯的叮嘱,剧集都会变得更加好看。 弗兰西斯、克莱尔、白宫、反对党、地下权力中心各方混战一团,想象都会很精彩。 拼至巅峰恍然大悟, 跳出三界不在五行。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 历史(1089) 美国(4850) 惊悚(1948) 酷(1274) 剧情片(2603) 人性(830) 美剧(1264) 赞(467) Netflix(86)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.