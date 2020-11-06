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拼至巅峰恍然大悟——《纸牌屋第5季》

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2020-11-6 21:54:37

拼至巅峰恍然大悟——《纸牌屋第5季》

今天聊聊美剧《纸牌屋第5季》。

片名House of Cards Season 5 (2017)，别名众议院要人。

 

本季主要情节还是分成前后两个部分，前半部分讲述弗兰西斯·安德伍德如何通过各种手段赢得总统大选，后半部分关注弗兰西斯·安德伍德当选后立即需要面对历史遗留问题。

更重要的是，《纸牌屋》通过弗兰西斯·安德伍德之口揭示了美国真正的权力所在。

 

美国的总统大选越来越像是一场大型真人秀。每个候选人团队的工作任务十分繁琐也十分简单，别看他们每天都忙得飞飞的，而实际上的工作任务就是深挖对手各种黑料，添油加醋地全媒体发布，同时要掩饰对手挖出的自家黑料。

所以在这种全民审丑的时代，即便是某个候选人当选总统，民意依旧不会对其满意。在整个竞选过程中，大家都在比烂，只要证明对手比自己更加糜烂不堪就行。这就好比让选民们在两种不同口味的shit里做出选择，你要选择草莓味的shit呢还是香草味的shit，要不要试试抹茶味的shit？

 

近几年的美国大选都是这个路数，2016年懂王大战希婆，2020年懂王大战睡王。你会发现，这些候选人在治国理政方面似乎并不是多么优秀的人才，但在撕逼骂街人身攻击方面确实个顶个的世界级选手。

不愿意抹黑对手的候选人，就会像邓巴一样早早退场。臭气相投的人就会聚到一起，喂选民们吃精心烹制的shit。

 

形象好气质佳的威尔·康威在阴谋诡计方面，远不如三十年摸爬滚打过来的弗兰西斯·安德伍德。在弗兰西斯·安德伍德略施小计的情况下，慌乱失态，拱手送上即将到手的胜利。

纠缠了十几集的总统竞选终于落下帷幕，而留给美国的却是一个割裂的社会。剧里剧外如出一辙，笑到最后的总统也是伤痕累累。虽说他们并不在意民意，但民意还是要表明自己不喜欢他们一家。

 

赢得大选的弗兰西斯·安德伍德并没有得到停歇机会。

本以为通过选举当上了总统就是名正言顺的国家老大，可没想到依旧状况百出。反对党又来了一个穷追猛打的罗梅洛，白宫内部也是“内鬼”频出，对弗兰西斯·安德伍德有意见的人很多，大家纷纷落井下石，仿佛一场痛打落水狗的盛宴即将开始。

 

可以很明显地感受到，《纸牌屋》本季主要对应懂王政府。

安德伍德们一开始的如意算盘是，弗兰西斯·安德伍德通过副总统、总统入主白宫，积累克莱尔·安德伍德声望，也让她从副总统过渡到下一届总统，两人轮流坐庄白宫，把白宫把持下去。

这就像懂王在培养他的大公主、女婿、孙子一样，似乎大统领把政治当做了一场生意在做。

 

如果仅仅是白宫内的权力争斗，《纸牌屋》就不会那么让人上瘾。

本季出现的新角色马克·厄舍Mark Usher和简·戴维斯JaneDavis表明事情并不简单。

马克·厄舍是该剧第三个突破第四面墙的角色。在弗兰西斯·安德伍德宣誓仪式上，当马克·厄舍偷偷对着镜头招手时，你就会感受到这种强烈的诡异。

本季《纸牌屋》将阴谋变阳谋，揭开了地下政府神秘面纱。表面看起来权力最高机构是白宫，而真正的权力中心却在白宫之外。

马克·厄舍和简·戴维斯是地下权力中心的代理人，表面看起来他们并没有实际职务，但却在各方有着复杂利益关系网。就拿总统大选来说，威尔·康纳之流只是他们选出来的形象代言人而已，一旦失去利用价值就可以立马抛弃，甚至主动爆出黑料，转投对方阵营。他们才是真正的庄家，两头下注，永远获利。

神秘的高端人士集会只是冰山一角，他们通过自身影响力影响白宫，而自己却可以游离于白宫之外不受监管控制。对比收到各种条条框框限制和新闻媒体监管的白宫，地下白宫才是真正的权力中心。

 

弗兰西斯·安德伍德一直没有资格参加神秘集会，参加过极乐之地后恍然大悟。于是才有了他置之死地而后生的操作。

当你在第一层的时候，弗兰西斯·安德伍德已经在平流层。没有人比他更懂宪法。弗兰西斯·安德伍德想出的法子堪称妙计，表面退一步，各方皆大欢喜，实际上却上了一个台阶，权力变得更大。

政治是以经济为基础的上层建筑，是经济的集中表现。神秘集会正是美国各方经济的集中体现，是政治的基础，这里有各行各业的寡头，他们才是真正呼风唤雨的人物，政客们只不过是他们的代理人罢了。

 

有了妙计还需要实施。

弗兰西斯·安德伍德的操作堪称惊世骇俗，远超常人想象。原因就是窝案串案太难办了，各方利益共同体钢板一块，根本撕不开口子。完美方案有一个漏洞，弗兰西斯对妻子无限信任和爱是他的软肋，一旦没有制衡对手的筹码，就别怪对方背信弃义了。

弗兰西斯·安德伍德的妙计需要克莱尔·安德伍德实施。一旦成功，后面的《纸牌屋》将可以讲述白宫与地下权力中心的争斗。不论克莱尔是否按照弗兰西斯的叮嘱，剧集都会变得更加好看。

弗兰西斯、克莱尔、白宫、反对党、地下权力中心各方混战一团，想象都会很精彩。

 

拼至巅峰恍然大悟，

跳出三界不在五行。

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9.0 

纸牌屋 (2013)

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纸牌屋/House of Cards(2013)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8221408/
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