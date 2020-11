来都来了——《来了》 今天聊聊电影《来了》。 片名来る/ It Comes (2018),别名来 / 邪临。 日本恐怖电影《来了》主打血腥大场面和东方驱魔,将驱散恶灵的故事夹杂在一系列家庭矛盾背后。 导演中岛哲也凭借《下妻物语》和《被嫌弃的松子的一生》奠定了自己在日本影坛的地位。包括《告白》等一系列作品展现了导演的强烈个人风格,中岛哲也擅长视觉化语言,通过镜头营造意境。《来了》更是充分发挥导演特长,用强烈的视觉效果冲击观众眼球,一场日本驱魔大战就此上演。 故事由一对新婚夫妻讲起。 丈夫秀树来自乡下,长大后进入东京工作,在老家人看来他就是“别人家孩子的代表”。妻子香奈是一位温柔可人漂亮贤惠的女生。 结婚后,秀树开通了一个奶妈博客,每天记录妻子和女儿知纱的生活点滴,白天赚钱养家,晚上顾家带娃,在外人看来俨然是一位模范丈夫。 可惜好景不长,一位不速之客不期而至。 来的是叫做“魄魕魔”的恶灵,但凡被它知道名字的人都会被杀死。 魄魕魔会跟随着孩子的怨气而来,当孩子们的怨气聚集到一起时,无形魄魕魔就会前来收割生命。 《来了》前半段,通过多视角讲述秀树、香奈夫妻俩的生活。 这对小夫妻的真实生活情况远远不是向外界展示的那样。秀树醉心于经营他的博客,疏于对妻女的照顾,每天沉浸在博客的赞美中,却对现实中的家庭不管不顾,真正照顾孩子的是妻子香奈。 香奈长期被丈夫冷落,家庭生活没有帮手,早就对丈夫怨声载道。她将怨气发泄到孩子身上,还出柜了丈夫好友,硬生生活成了自己最讨厌的样子。 夫妻俩对知纱的冷漠厌恶,在知纱幼小的心灵里生根发芽。别看知纱还小并不会说话,心里谁好谁坏去明白得很。 铺垫完故事后,《来了》迎来全片驱魔高潮。 导演中岛哲也用他最擅长的视觉表现手法,奉献了一场极为盛大的驱魔仪式。场景多、演员多,布景华丽,剪辑凌厉,辗转多地的驱魔仪式仿佛同时同地发生。 松隆子扮演最强通灵师琴子,一路召集人手,来者不拒,上至政府高官,下至路边神婆,各式各样的神棍悉数亮相。日本本土神道、外来各派宗教、现代科技人士,但凡能够和驱魔沾上点边的全部都有席位。 《来了》看到最后并不仅是看了个热闹,漫天血浆也是为了服务中心思想。 我有一种感觉,现在的恐怖电影如果不整点儿社会问题做背景,都不好意思拍。前几年大火的《哭声》《昆池岩》,关注韩国本土政治势力,前几天说的《遗落家庭》在关注孤寡老人,这部《来了》关注堕胎和抚养孩子问题。一旦有坏人对幼小生命做了不好的事情,强大的魄魕魔就会被召唤出来复仇。 而像《午夜凶铃》《咒怨》一类简单单纯的因缘生恨,已经不足以成为恐怖电影的噱头了。毕竟拍来拍去就那么回事,想要突破创新已经很难,从社会问题上入手反而会显得比较简单,还能让影片看起来更有深度。 要说《来了》的意义就是关爱下一代,即便不存在魄魕魔一类的灵体,秋后算账总听说过吧? 来都来了, 一了百了。 点击这里: 近期影视推荐

