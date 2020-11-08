来都来了——《来了》

今天聊聊电影《来了》。

片名来る/ It Comes (2018)，别名来 / 邪临。

日本恐怖电影《来了》主打血腥大场面和东方驱魔，将驱散恶灵的故事夹杂在一系列家庭矛盾背后。

导演中岛哲也凭借《下妻物语》和《被嫌弃的松子的一生》奠定了自己在日本影坛的地位。包括《告白》等一系列作品展现了导演的强烈个人风格，中岛哲也擅长视觉化语言，通过镜头营造意境。《来了》更是充分发挥导演特长，用强烈的视觉效果冲击观众眼球，一场日本驱魔大战就此上演。

故事由一对新婚夫妻讲起。

丈夫秀树来自乡下，长大后进入东京工作，在老家人看来他就是“别人家孩子的代表”。妻子香奈是一位温柔可人漂亮贤惠的女生。

结婚后，秀树开通了一个奶妈博客，每天记录妻子和女儿知纱的生活点滴，白天赚钱养家，晚上顾家带娃，在外人看来俨然是一位模范丈夫。

可惜好景不长，一位不速之客不期而至。

来的是叫做“魄魕魔”的恶灵，但凡被它知道名字的人都会被杀死。

魄魕魔会跟随着孩子的怨气而来，当孩子们的怨气聚集到一起时，无形魄魕魔就会前来收割生命。

《来了》前半段，通过多视角讲述秀树、香奈夫妻俩的生活。

这对小夫妻的真实生活情况远远不是向外界展示的那样。秀树醉心于经营他的博客，疏于对妻女的照顾，每天沉浸在博客的赞美中，却对现实中的家庭不管不顾，真正照顾孩子的是妻子香奈。

香奈长期被丈夫冷落，家庭生活没有帮手，早就对丈夫怨声载道。她将怨气发泄到孩子身上，还出柜了丈夫好友，硬生生活成了自己最讨厌的样子。

夫妻俩对知纱的冷漠厌恶，在知纱幼小的心灵里生根发芽。别看知纱还小并不会说话，心里谁好谁坏去明白得很。

铺垫完故事后，《来了》迎来全片驱魔高潮。

导演中岛哲也用他最擅长的视觉表现手法，奉献了一场极为盛大的驱魔仪式。场景多、演员多，布景华丽，剪辑凌厉，辗转多地的驱魔仪式仿佛同时同地发生。

松隆子扮演最强通灵师琴子，一路召集人手，来者不拒，上至政府高官，下至路边神婆，各式各样的神棍悉数亮相。日本本土神道、外来各派宗教、现代科技人士，但凡能够和驱魔沾上点边的全部都有席位。

《来了》看到最后并不仅是看了个热闹，漫天血浆也是为了服务中心思想。

我有一种感觉，现在的恐怖电影如果不整点儿社会问题做背景，都不好意思拍。前几年大火的《哭声》《昆池岩》，关注韩国本土政治势力，前几天说的《遗落家庭》在关注孤寡老人，这部《来了》关注堕胎和抚养孩子问题。一旦有坏人对幼小生命做了不好的事情，强大的魄魕魔就会被召唤出来复仇。

而像《午夜凶铃》《咒怨》一类简单单纯的因缘生恨，已经不足以成为恐怖电影的噱头了。毕竟拍来拍去就那么回事，想要突破创新已经很难，从社会问题上入手反而会显得比较简单，还能让影片看起来更有深度。

要说《来了》的意义就是关爱下一代，即便不存在魄魕魔一类的灵体，秋后算账总听说过吧？

来都来了，

一了百了。

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