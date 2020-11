倒霉蛋和陪泳女的囚徒困境——《南方车站的聚会》 今天聊聊电影《南方车站的聚会》。 片名 The Wild Goose Lake (2019),别名野鹅塘 / 野鹅湖 / 鵞鳥湖の夜。 本片是导演刁亦男在完成《白日焰火》之后,时隔五年的新作。 《南方车站的聚会》依旧是一部犯罪题材影片,将目光转向南方,描绘了夜幕下在泥潭中挣扎的芸芸众生。本片入围第72届戛纳国际电影节主竞赛单元,获得金棕榈奖提名奖。 故事发生在南方某个不特定城市,盗窃惯犯周泽农很倒霉地卷入一场盗窃团伙内讧,擦枪走火射杀了一名警察,就此成为通缉犯,被公安机关悬赏30万元。 围绕周泽农的各色人马中,有妻子杨淑俊、陪泳女刘爱爱、好基友华华、刑警队长刘队……他们围绕周泽农上演了一场善恶之间的争斗。 剧情方面没啥好说的,整部影片基本是线性叙事,没有在情节方面给观众耍手段。 影片着重刻画的是角色们在困境中苦苦挣扎的状态,以周泽农为典型的倒霉蛋们,在遇到突发状况的措手不及和断舍离,是影片的最主要看点。 胡歌演绎周泽农,上演一场囚徒的囚徒困境。 周泽农原本只是一个争勇斗狠的扒手,并不是杀人不眨眼的魔王,能赚点儿“手艺”钱,谁会往红色通缉犯发展呢。 偏偏他遇到的倒霉事情不给他选择机会,他在为数不多的选项里,只能选择自己赏金的处理方式。 30万赏金对于社会底层人士来说,无疑是一笔巨款。 周泽农外出打工五年,从来没和妻子联络过,现在自然想把这笔钱留给妻子。可是妻子不愿意见自己,也被警察盯梢了,根本没有商量对策的机会。 无奈之下,周泽农只能选择相信陪泳女刘爱爱。 整个过程惊险刺激,不必多说。 从故事开始,到数次抓捕过程,周泽农困兽犹斗的一打三,新奇又血腥。雨伞被开发出全新用法,让人惊掉下巴。 一波三折颇有点儿暴力美学的味道。 《南方车站的聚会》算是一场倒霉蛋和野鹅的亡命之旅。 刘爱爱的陪泳女身份给故事发展增添了不少悬念。陪泳女就像影片另一个《野鹅湖》、英文片名《The Wild Goose Lake》所指,是生活在湖里的野鹅。道义并不重要,重要的是活下去,野鹅的生活吃了上顿没下顿,有奶便是娘,谁给的钱多就跟谁。 你看周泽农吃牛肉面有多香,就大概能够猜到周泽农的选择了。他选择把自己的命和遗愿都托付给刘爱爱。刘爱爱递上调味料,仿佛在签署一份无言契约。 陪泳女算是一个大众陌生的名词,网上可以找到一篇2006年左右关于陪泳女的采访,下面摘录一部分,方便大家了解这个行当。 《广西北海银滩陪泳女,现在陪泳女还有吗?》 陪泳女不知道大家听说过吗?其实说的通俗一些就是海里面的妓女,借着大海的阻挡干着一些见不得光的事情。 有游客爆料,广西省北海银滩陪泳女集团每天派遣大批陪泳女到海滩拉客,声称不仅陪泳,下水后还可任男客摸透透,且专找外地游客下手。游客若拒绝陪泳服务,女郎就丢出头上戴的斗笠招来打手。陪泳女内穿泳衣,外罩长袖长裤,每天都站上海滩拉客,头戴斗笠,若遇警方扫荡则立刻混入大批游泳人群中。 说实在的,做陪泳女,很辛苦,天天浸泡在海水里,天天顶着烈日,皮肤晒得脱了一层又一层,可以说是厚着脸皮挣点心酸钱。 陪泳女四个行业术语: 1、打烧饼。一天一个客人没有接,空手而归,叫“打烧饼”。 2、打啵。不是亲嘴,专指让陪护的客人摸奶。 3、打猪草。在海里为客人提供全陪服务,包括与客人在海里做A。 4、打地桩。与一起来北海做陪泳的姐妹连成一体,在当地找到男人保护,叫“打地桩”。 影片最后的悬念留在刘爱爱如何处理赏金。 如果刘爱爱拿着30万跑路,一点问题也没有,这是影片常见套路之一。如果刘爱爱将30万交给杨淑俊,反而成为反反套路的套路。 了解刘爱爱的身份背景,大概也就能够理解她最终选择的不易。 周泽农在没有选项的情况下,选择相信刘爱爱人性中的善良,哪怕刘爱爱欺骗过一次自己之后,他依旧选择相信她。并不是他对人性美好有什么憧憬,而是实在没有得选。 周泽农只有选择接受刘爱爱的帮助,妻子才可能拿到钱,否则妻子连一点机会都没有。 此外,《南方车站的聚会》有完整版和删减版两种,删减内容不影响主要情节。 删减内容两处,一处是刘爱爱在船上替周泽农BJ后,吐出一嘴白色液体的镜头,另一处是周泽农被击毙后,警察们在他身上合影留念的镜头。删减仅仅是出于尺度考虑,并无其他意义。 倒霉蛋和陪泳女的囚徒困境, 最底层和边缘人的暴力美学。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 犯罪(1726) 明星(1212) 中国(1680) 剧情片(2617)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.